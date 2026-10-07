Thanh Hóa khởi tố vụ án mua bán người dưới 16 tuổi

Các đối tượng tại cơ quan công an (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Theo kết quả điều tra ban đầu, L.T.S. (sinh năm 2011, trú tại tỉnh Nghệ An) từng làm nhân viên phục vụ tại một cơ sở karaoke và vay chủ quán 3 triệu đồng. Tháng 4/2026, khi muốn chuyển nơi làm việc, S. được H.V.D. giới thiệu với Hoàng Ngọc Cường, sinh năm 1994, trú tại xã Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, là chủ quán karaoke Hoàng Gia. Cường trả khoản nợ 3 triệu đồng cho nơi làm việc cũ rồi đưa S. về quán.

Đối tượng Hoàng Ngọc Cường. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Đến tháng 6/2026, khi S. cùng D. và hai nữ nhân viên khác xin nghỉ, Cường thông báo cả nhóm còn nợ 32 triệu đồng và yêu cầu thanh toán mới được chuyển đi. Sau đó, Cường liên hệ Lê Đỗ Hiếu, sinh năm 1998, trú tại phường Hàm Rồng, chủ cơ sở karaoke Thế Cảnh. Hiếu đồng ý tiếp nhận và đưa cho Cường 32 triệu đồng.

Đối tượng Lê Đỗ Hiếu. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Cuối tháng 7/2026, D. cùng hai nhân viên khác bỏ trốn. Cho rằng số tiền còn lại chưa được thanh toán, Hiếu yêu cầu S. gánh khoản nợ 65 triệu đồng cho ba người. Cộng thêm 5 triệu đồng trước đó, số tiền S. bị yêu cầu trả lên tới 70 triệu đồng.

Đối tượng Lê Thế Cảnh. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Để ngăn việc bỏ trốn, Hiếu yêu cầu S. và H.T.T.T. (sinh năm 2009, trú tại tỉnh Tuyên Quang) ăn, ở trong một container tại cơ sở karaoke Thế Cảnh; giao Lê Thế Cảnh, sinh năm 2002, trú tại phường Đông Tiến, theo dõi. Hai nữ nhân viên bị hạn chế đi lại, muốn ra ngoài phải được Hiếu đồng ý và có Cảnh đi cùng. Ban đêm, Cảnh khóa cửa container từ bên ngoài, giữ chìa khóa; ngay cả khi đi vệ sinh, hai người cũng phải gọi để được mở cửa.

Khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Ngày 6/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố, bắt tạm giam Lê Đỗ Hiếu về hai tội “Mua bán người dưới 16 tuổi” và “Giam người trái pháp luật”; Hoàng Ngọc Cường về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi”; Lê Thế Cảnh về tội “Giam người trái pháp luật”, theo các Điều 151, 157 Bộ luật Hình sự. Vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của những đối tượng liên quan.