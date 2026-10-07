Trong đêm kiểm tra nhà nghỉ phát hiện đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

Ngày 7.10, thông tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đơn vị này vừa phát hiện, bắt giữ một đối tượng đang bị truy nã về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Danh tính đối tượng là Nguyễn Thị Trúc Đào (SN 1981), trú tại khu vực Long Thạnh 1, phường Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ.

Đối tượng Nguyễn Thị Trúc Đào bị Công an phát hiện, bắt giữ. Ảnh: Công an tỉnh Thái Nguyên

Theo đó, khoảng 23h50 ngày 5.10, qua kiểm tra một cơ sở kinh doanh lưu trú nhà nghỉ T.H. (thuộc tổ 41, phường Phan Đình Phùng), lực lượng chức năng phát hiện đối tượng Đào đang có mặt tại đây.

Qua xác minh, Đào là đối tượng đang bị truy nã “đặc biệt nguy hiểm” về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong năm 2025, Công an tỉnh Thái Nguyên đã phát hiện, bắt giữ 571 vụ, 786 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 5.808g hêrôin, 2.022g ma túy tổng hợp, 3 khẩu súng và 321 viên đạn…

Trong đó đấu tranh, triệt phá, bắt giữ được 91 đối tượng chủ mưu, cầm đầu mua bán trái phép chất ma túy.