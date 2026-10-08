'Con bạc' làm liều

Cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Lưu Quốc Anh.

Do tính chất công việc, anh Nguyên giao cho Quốc Anh trực tiếp quản lý 2 xe tải ben để chở vật liệu phục vụ thi công dự án tại địa bàn xã Xuân Thọ (tỉnh Đắk Lắk). Đến tháng 4-2026, dù đã nghỉ lái thuê cho anh Nguyên nhưng Quốc Anh vẫn được thuê trông coi 2 xe tải trên. Trong thời gian này, do cờ bạc nợ gần 700 triệu đồng nên Quốc Anh nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của anh Nguyên. Quốc Anh tự ý bán 2 xe tải nói trên được tổng cộng 785 triệu đồng để trả nợ cờ bạc và tiêu xài cá nhân. Ngày 7-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã khởi tố vụ án, bị can và bắt tạm giam đối với Lưu Quốc Anh để điều tra về hành vi: “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.