Bầu Đoan trúng đấu giá đất 255 tỷ đồng, cựu Phó chủ tịch tỉnh Thanh Hóa nhận 200.000 USD

Trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á của Cao Tiến Đoan - tức bầu Đoan, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa xác định cựu Giám đốc Vietcombank Thanh Hóa Trịnh Ngọc An đã chỉ đạo cấp dưới lập khống thư xác nhận cung ứng tín dụng hơn 532 tỷ đồng, giúp Công ty Đông Á hoàn thiện hồ sơ tham gia đấu giá Dự án Khu dân cư Quảng Thành.

Từ hồ sơ tín dụng này, Công ty Đông Á có đủ điều kiện tham gia cuộc đấu giá và sau đó trúng quyền sử dụng đất Dự án Khu dân cư Quảng Thành với giá 255 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo Kết luận điều tra, bên cạnh hành vi liên quan đến hồ sơ tín dụng tại Vietcombank Thanh Hóa, cơ quan điều tra còn làm rõ một chuỗi hành vi xảy ra ngay trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đấu giá dự án, liên quan đến việc đưa dự án ra đấu giá và xác định giá đất.

Đáng chú ý, kết luận điều tra ghi nhận ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa và ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa có chủ trương tạo điều kiện cho Công ty Đông Á tham gia đấu giá, nhằm giúp doanh nghiệp có nguồn tiền hỗ trợ, duy trì hoạt động của đội bóng đá Thanh Hóa.

Cơ quan chức năng khám xét nơi ở và làm việc của ông Cao Tiến Đoan. Ảnh: CACC.

Đất trúng đấu giá 255 tỷ đồng, ngân sách thiệt hại 7,2 tỷ đồng

Theo kết luận điều tra, sau chủ trương trên, Nguyễn Văn Thi, khi đó là Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa, đã chỉ đạo Lê Phương Nam, Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, khẩn trương xác định giá để đưa dự án ra đấu giá và xem xét xác định giá đất “cho phù hợp”.

Sau chỉ đạo này, Lê Phương Nam chỉ đạo Nguyễn Văn Long và Nguyễn Xuân Lộc thực hiện việc xác định giá đất.

Kết luận điều tra xác định Nguyễn Văn Long và Nguyễn Xuân Lộc đã can thiệp trái pháp luật vào quá trình thẩm định giá, dẫn đến giá đất được xác định không đúng quy định.

Giá khởi điểm của Dự án Khu dân cư Quảng Thành được xác định ở mức 230 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra cho rằng quá trình xác định giá đất không bảo đảm tính độc lập, khách quan, trung thực và vi phạm các quy định của pháp luật về xác định giá đất.

Ngày 17/7/2024, Công ty Đông Á trúng đấu giá quyền sử dụng đất Dự án Khu dân cư Quảng Thành với số tiền 255 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo kết quả xác định lại giá trị quyền sử dụng đất được thể hiện trong kết luận điều tra, giá trị phải xác định theo quy định là 262 tỷ đồng.

Như vậy, giữa giá trị quyền sử dụng đất được xác định theo quy định và giá trúng đấu giá có khoản chênh lệch 7,2 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định đây là thiệt hại đối với ngân sách Nhà nước.

Điểm đáng lưu ý là khoản thiệt hại hơn 7,2 tỷ đồng này không phải là phần chênh lệch giữa giá khởi điểm 230,77 tỷ đồng và giá trúng đấu giá 255 tỷ đồng. Đây là phần chênh lệch giữa giá trị quyền sử dụng đất phải xác định theo quy định, ở mức hơn 262,269 tỷ đồng, với giá trúng đấu giá 255 tỷ đồng.

Đẩy nhanh tiến độ đấu giá, cựu Phó chủ tịch tỉnh nhận 200.000 USD

Kết luận điều tra cũng làm rõ việc bầu Đoan nhiều lần liên hệ với Nguyễn Văn Thi để trình bày những khó khăn liên quan đến thủ tục, tiến độ đấu giá và tình hình tài chính của đội bóng.

Sau đó, Nguyễn Văn Thi đã chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ đưa Dự án Khu dân cư Quảng Thành ra đấu giá.

Theo hồ sơ, ông Thi chỉ đạo Lê Anh Xuân và Trần Anh Chung đẩy nhanh tiến độ đưa dự án ra đấu giá để Công ty Đông Á tham gia.

Ông Nguyễn Văn Thi, nguyên Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh Tiền phong).

Như vậy, trong quá trình này, kết luận điều tra ghi nhận cả việc thúc đẩy tiến độ đấu giá và chỉ đạo liên quan đến xác định giá đất.

Kết luận điều tra ghi nhận ông Đỗ Trọng Hưng và ông Đỗ Minh Tuấn có chủ trương tạo điều kiện cho Công ty Đông Á tham gia đấu giá; trong khi các hành vi cụ thể liên quan đến việc can thiệp trái pháp luật vào quá trình xác định giá được cơ quan điều tra xác định đối với những cá nhân cụ thể trong nhóm thực hiện việc xác định, thẩm định giá.

Sau khi Công ty Đông Á trúng đấu giá, ngày 20/1/2025, Cao Tiến Đoan đến nhà Nguyễn Văn Thi và đưa 200.000 USD cùng một chai rượu.

Theo nội dung được cơ quan điều tra ghi nhận, bầu Đoan đưa số tiền này để cảm ơn việc Nguyễn Văn Thi đã hỗ trợ đội bóng và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ.

Sau đó, khi cơ quan điều tra làm rõ vụ án, Nguyễn Văn Thi đã trả lại số tiền 200.000 USD.

Kết luận điều tra cũng ghi nhận việc Nguyễn Văn Thi hướng dẫn Cao Hoàng Đức - con trai ông Đoan viết giấy nhận lại tiền với nội dung “tài trợ cho đội bóng”; ngày trên giấy được thể hiện là 22/2/2025.

22 bị can được đề nghị truy tố trong vụ án

Theo Kết luận điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị Viện KSND tỉnh Thanh Hóa truy tố 22 bị can liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á.

Về tội “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản” theo khoản 2 Điều 218 Bộ luật Hình sự, có 12 bị can, gồm: Cao Tiến Đoan, Hà Văn Hiếu, Lê Anh Xuân, Trần Anh Chung, Lê Mai Khanh, Tào Minh Hạnh, Vũ Hoàng Tân, Lê Thị Phương, Trần Tất Hùng, Trịnh Ngọc An, Lê Như Tú và Phạm Văn Tú.

Trong số này, Cao Tiến Đoan còn bị đề nghị truy tố thêm về tội “Trốn thuế” theo khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Về tội “Trốn thuế” theo khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự, ngoài Cao Tiến Đoan còn có Trương Quỳnh Anh, Phạm Thị Hạnh và Trương Thị Bình.

Về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo khoản 3 Điều 356 Bộ luật Hình sự, có 5 bị can, gồm: Nguyễn Văn Thi, Lê Phương Nam, Nguyễn Văn Long, Nguyễn Xuân Lộc và Nguyễn Đức Trí.

Đáng chú ý, Nguyễn Văn Thi được xác định trong hồ sơ là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa; Lê Phương Nam là Phó bí thư Đảng ủy xã Hậu Lộc; Nguyễn Văn Long là Trưởng phòng Quản lý sử dụng đất thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa; Nguyễn Xuân Lộc là công chức, viên chức; còn Nguyễn Đức Trí là Phó giám đốc Công ty cổ phần Thẩm định giá và Giám định Tiên Phong.

Cuối cùng, Hoàng Văn Trường và Ngô Thị Thanh Hải bị đề nghị truy tố về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” theo khoản 2 Điều 203 Bộ luật Hình sự.