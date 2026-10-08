Bộ Y tế đề xuất cho phép vợ sử dụng tinh trùng của chồng đã qua đời để sinh con

Dự thảo cũng đề xuất quy định trường hợp người chồng chết não hoặc chết tuần hoàn, người vợ có thể nhận tinh trùng của chồng sau khi tình trạng này được xác định.

Nội dung trên được Bộ Y tế cập nhật trong dự thảo Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác ngày 6/10.

Đề xuất quy định quyền sử dụng tinh trùng, phôi của người chồng

Theo dự thảo mới nhất, Bộ Y tế đề xuất cho phép người vợ sử dụng tinh trùng của người chồng đã qua đời hoặc nhận phôi của chính hai vợ chồng để sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, nếu người vợ có nguyện vọng.

Đối với trường hợp người chồng bị chết não hoặc chết tuần hoàn, dự thảo cũng đề xuất cho phép người vợ nhận tinh trùng của chồng sau khi tình trạng chết não hoặc chết tuần hoàn được xác định để thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm.

Bác sĩ hực hiện chuyển phôi cho các gia đình 'tìm con'. Ảnh: BVCC

Như vậy, dự thảo quy định cụ thể cả trường hợp người chồng đã qua đời và trường hợp người chồng được xác định chết não, chết tuần hoàn. Việc sử dụng tinh trùng của người chồng trong các trường hợp này đều xuất phát từ nguyện vọng của người vợ.

Các quy định trên được đặt trong nhóm điều khoản về điều kiện đối với người hiến, lấy, nhận tinh trùng, noãn, phôi. Điều kiện, hồ sơ, trình tự và thủ tục thực hiện sẽ được Chính phủ quy định cụ thể.

Riêng đối với trường hợp người chồng chết não hoặc chết tuần hoàn, dự thảo quy định người vợ có thể nhận tinh trùng của chồng sau khi tình trạng chết não hoặc chết tuần hoàn được xác định.

Mở rộng quyền tiếp cận kỹ thuật hỗ trợ sinh sản

Bên cạnh các quy định liên quan đến tinh trùng của người chồng đã qua đời, dự thảo cũng bổ sung quy định rõ về quyền nhận tinh trùng, phôi của phụ nữ độc thân và vợ chồng hiếm muộn.

Theo dự thảo, việc hiến, nhận tinh trùng, noãn, phôi trong kỹ thuật hỗ trợ sinh sản phải được thực hiện tại cơ sở được phép lưu giữ các loại vật liệu này.

Nam từ đủ 20 tuổi trở lên được hiến tinh trùng, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên được hiến noãn. Trường hợp cặp vợ chồng có phôi dư nhưng không còn nhu cầu sử dụng cũng có thể hiến số phôi này.

Đối với người nhận, dự thảo yêu cầu phải đủ sức khỏe và được tư vấn độc lập. Tinh trùng, noãn, phôi hiến chỉ được sử dụng cho một phụ nữ hoặc một cặp vợ chồng để sinh con.

Việc nhận noãn tiếp tục được dự thảo quy định đối với người vợ trong cặp vợ chồng đang điều trị vô sinh. Việc hiến và nhận tinh trùng, phôi được thực hiện theo nguyên tắc vô danh giữa người hiến và người nhận.

Theo đó, người vợ trong cặp vợ chồng đang điều trị vô sinh hoặc phụ nữ độc thân được nhận tinh trùng. Phụ nữ độc thân cũng được nhận phôi để sinh con.

Dự thảo Luật đang được Bộ Y tế hoàn thiện, trong đó mở rộng phạm vi điều chỉnh sang tinh trùng, noãn và phôi. Theo Bộ Y tế, việc sửa đổi nhằm khắc phục những khoảng trống pháp lý phát sinh sau 20 năm thi hành Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác năm 2006.

Quy định mới tiếp nối chính sách hỗ trợ sinh sản đối với phụ nữ độc thân Các đề xuất trên được đặt trong bối cảnh quy định về tiếp cận kỹ thuật hỗ trợ sinh sản đối với phụ nữ độc thân đã có những thay đổi. Trước đây, Nghị định 10/2015/NĐ-CP quy định phụ nữ chưa kết hôn chỉ được thụ tinh trong ống nghiệm khi có chỉ định bắt buộc từ bác sĩ chuyên khoa. Từ khi Nghị định 207/2025/NĐ-CP có hiệu lực ngày 1/10/2025, phụ nữ độc thân có nguyện vọng có thể tiếp cận kỹ thuật hỗ trợ sinh sản theo quy định. Việc đưa các quy định liên quan đến tinh trùng, noãn và phôi vào dự thảo Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác được Bộ Y tế kỳ vọng góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý đối với các vấn đề phát sinh trong thực tiễn hỗ trợ sinh sản.