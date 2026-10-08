Nhiều thủ tục hành chính cho trẻ dưới 6 tuổi được liên thông trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và VNeID

Quy định được thực hiện theo Nghị định 301/2026/NĐ-CP ngày 30/7/2026 của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số quy định về thực hiện liên thông điện tử các thủ tục hành chính.

Điểm mới là thủ tục cấp thẻ Căn cước cho trẻ dưới 6 tuổi được bổ sung vào quy trình liên thông cùng với đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế.

Cha mẹ có thể làm thủ tục khai sinh cho trẻ trên VNeID hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Một hồ sơ điện tử, liên thông 4 thủ tục

Người yêu cầu đăng nhập Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc ứng dụng VNeID, lựa chọn dịch vụ công liên thông và kê khai hồ sơ trực tuyến.

Bốn thủ tục được thực hiện trong quy trình gồm:

Đăng ký khai sinh; Đăng ký thường trú; Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi; Cấp thẻ Căn cước cho trẻ dưới 6 tuổi, nếu cha, mẹ hoặc người đại diện hợp pháp có nhu cầu.

Các thông tin đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu hộ tịch, Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm và các hệ thống liên quan được sử dụng để tự động điền vào tờ khai điện tử. Người thực hiện thủ tục trên Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc VNeID không phải ký số vào biểu mẫu điện tử tương tác.

Người dân chỉ cần nộp một bộ hồ sơ điện tử cho các thủ tục liên thông. Hồ sơ gồm tờ khai điện tử theo Mẫu số 01 ban hành kèm Nghị định 301/2026/NĐ-CP và dữ liệu điện tử có ký số của Giấy chứng sinh được cơ sở khám bệnh, chữa bệnh liên thông với Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Trường hợp chưa có dữ liệu Giấy chứng sinh được liên thông, người yêu cầu có thể đính kèm bản điện tử Giấy chứng sinh theo quy định.

Thời hạn xử lý và trả kết quả

Thời gian giải quyết được quy định theo từng nhóm thủ tục.

- Đối với đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế, thời hạn giải quyết không quá 3 ngày làm việc kể từ khi cơ quan có thẩm quyền nhận đủ hồ sơ theo quy định. Trường hợp phải xác minh, thời gian giải quyết không quá 5 ngày làm việc.

- Đối với thủ tục cấp thẻ Căn cước cho trẻ dưới 6 tuổi, thời hạn giải quyết không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan quản lý căn cước nhận được hồ sơ điện tử từ Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Trường hợp hồ sơ được tiếp nhận sau 15 giờ, thời gian giải quyết được tính từ ngày làm việc tiếp theo.

Trong quá trình xử lý, dữ liệu giữa các hệ thống phải được đồng bộ chậm nhất 10 phút sau khi thủ tục trước đó được giải quyết. Cơ quan thực hiện thủ tục tiếp theo có trách nhiệm phản hồi trạng thái tiếp nhận trong thời gian không quá 2 giờ làm việc kể từ khi nhận được dữ liệu.

Người dân có thể theo dõi tình trạng giải quyết hồ sơ thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, ứng dụng VNeID hoặc tin nhắn điện thoại tự động.

Nhận kết quả trực tiếp hoặc qua bưu chính

Kết quả giải quyết được trả theo hình thức tương ứng với từng thủ tục. Các kết quả điện tử được cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc ứng dụng VNeID theo quy định.

Đối với kết quả bản giấy, người dân có thể nhận trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền hoặc đăng ký nhận qua dịch vụ bưu chính công ích tại địa chỉ yêu cầu.

Việc liên thông các thủ tục trên cùng một hồ sơ điện tử giúp kết nối dữ liệu giữa các cơ quan giải quyết thủ tục, hạn chế việc người dân phải kê khai lại những thông tin đã có và thực hiện riêng từng thủ tục.