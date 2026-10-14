Công ty tài sản mã hoá SCEX hoàn tất tăng vốn lên 10.000 tỷ đồng

CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Sacom (SCEX) - công ty tài sản số do con trai ông Nguyễn Đức Thụy giữ chức Phó chủ tịch, vừa chính thức tăng vốn điều lệ lên gấp đôi từ 5.000 tỷ đồng lên 10.000 tỷ đồng.

Thông tin cập nhật tăng vốn được công bố trong hôm nay ngày 14/10. Toàn bộ phần vốn góp mới tăng thêm đều là vốn góp tư nhân, không có yếu tố nước ngoài.

Trước đó trong tháng 8, SCEX tăng vốn điều lệ từ 360 tỷ đồng lên 5.000 tỷ đồng.

SCEX là một trong 5 đơn vị có hồ sơ xin cấp phép sàn tài sản mã hóa hợp lệ đã hoàn thành vòng đánh giá đầu tiên về tài sản mã hóa và là công ty thứ hai hoàn tất điều kiện về vốn tối thiểu để tham gia cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa theo quy định hiện tại.

SCEX tiền thân là CTCP Sàn Giao dịch Tài sản Mã hóa Lộc Phát Việt Nam (LPEX), thành lập ngày 30/9/2025, do ông Nguyễn Duy Khoa làm Chủ tịch HĐQT kiêm đại diện pháp luật.

Doanh nghiệp có vốn điều lệ ban đầu 6,8 tỷ đồng do 3 cá nhân góp vốn, gồm: ông Dương Văn Quyết (40%), bà Nguyễn Thị Bích Ngọc (30%) và ông Vũ Phát Đạt (30%).

Ngày 11/2, CTCP Sàn Giao dịch Tài sản Mã hóa Lộc Phát Việt Nam (LPEX) nâng vốn điều lệ lên 360 tỷ đồng, gấp 53 lần chỉ sau hơn 4 tháng thành lập.

Đến tháng 4/2026, LPEX chính thức đổi tên thành CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Sacom (SCEX), sau khi ông Nguyễn Đức Thuỵ chính thức gia nhập thành viên HĐQT của Sacombank.

Vào đầu tháng 6, cùng với việc bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Khoa làm Chủ tịch HĐQT của SCEX, ông Nguyễn Xuân Thái (con trai ông Nguyễn Đức Thụy) cũng được bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT SCEX.

Ông Nguyễn Duy Khoa là chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính – chứng khoán, đã và đang đảm nhiệm các vị trí quản lý cấp cao tại nhiều tổ chức lớn như ACBS, SSI, VNDirect, Red Capital và LPBS (một trong những đối tác chiến lược của SCEX),...

Trong khi đó, ông Nguyễn Xuân Thái tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế học và Quản trị phân tích rủi ro tại Đại học Massachusetts Boston (Mỹ).