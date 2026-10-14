Geleximco, Mekophar cùng 2 doanh nghiệp bị xử phạt, vi phạm tập trung vào điều gì?

Theo các quyết định được ban hành, 3 doanh nghiệp gồm Geleximco, Mekophar và Quang Thuận cùng bị phạt 92,5 triệu đồng mỗi đơn vị. Trong khi đó, Địa ốc Sài Gòn Thương Tín bị phạt 85 triệu đồng. Các quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Cụ thể, ngày 14/10/2026, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 602/QĐ-XPHC, xử phạt Công ty CP Hóa - Dược phẩm Mekophar 92,5 triệu đồng do vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin.

Ảnh minh họa.

Theo quyết định, doanh nghiệp chậm công bố nhiều tài liệu trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), bao gồm báo cáo thường niên năm 2024 và 2025, các văn bản giải trình biến động lợi nhuận sau thuế tại báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 bằng tiếng Anh.

Ngoài ra, Mekophar còn chậm công bố văn bản giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế bị lỗ trong báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý II/2024; các văn bản giải trình biến động lợi nhuận tại báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2024; văn bản giải trình việc lợi nhuận chuyển từ lãi sang lỗ trong quý I/2025 và biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 cùng tài liệu họp bằng tiếng Anh. Thời gian chậm công bố được xác định ở hai nhóm: dưới 15 ngày và từ 15 ngày trở lên so với thời hạn quy định.

Trước đó, ngày 13/10/2026, Geleximco bị xử phạt 92,5 triệu đồng theo Quyết định số 600/QĐ-XPHC do không công bố và chậm công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Các tài liệu không được gửi đến HNX bao gồm báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2020, báo cáo tài chính năm 2020, tình hình thanh toán gốc và lãi trái phiếu năm 2020, cùng các báo cáo sử dụng tiền thu được từ phát hành trái phiếu đã được kiểm toán trong năm 2022, năm 2023 và bán niên năm 2023, năm 2024.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp chậm gửi nhiều tài liệu liên quan đến báo cáo tài chính, tình hình thanh toán gốc và lãi trái phiếu, báo cáo thực hiện cam kết với người sở hữu trái phiếu trong giai đoạn 2021–2024. Danh mục vi phạm còn có thông tin về 23 lần mua lại trước hạn đối với hai mã trái phiếu GLXCH2123001 và GLXCH2123003, gồm 17 lần đối với mã thứ nhất trong khoảng thời gian từ ngày 22/5/2023 đến ngày 04/10/2023 và 6 lần đối với mã thứ hai từ ngày 17/7/2023 đến ngày 10/9/2023.

Trước nữa, ngày 12/10/2026, Công ty CP Đầu tư Quang Thuận bị phạt 92,5 triệu đồng theo Quyết định số 597/QĐ-XPHC vì chậm công bố thông tin từ 10 ngày làm việc trở lên so với thời hạn quy định.

Các tài liệu bị chậm công bố chủ yếu liên quan đến việc sử dụng tiền thu được từ phát hành trái phiếu đã được kiểm toán trong các năm 2023, 2024, 2025 và các kỳ bán niên; báo cáo tình hình tài chính; tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu; cùng báo cáo thực hiện cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu.

Đáng chú ý, quyết định xử phạt đề cập đến thông tin thanh toán gốc và lãi tại ngày đáo hạn của 60 mã trái phiếu, từ QTH.H2025.01 đến QTH.H2025.60. Đây là một phần trong danh mục tài liệu mà doanh nghiệp chậm công bố theo thời hạn quy định.

Trường hợp còn lại là Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín, bị phạt 85 triệu đồng theo Quyết định số 596/QĐ-XPHC ngày 09/10/2026. Khác với ba doanh nghiệp trên, vi phạm của đơn vị này liên quan đến thời hạn đăng ký, lưu ký trái phiếu chào bán, phát hành riêng lẻ.

Theo quyết định, doanh nghiệp công bố thông tin về kết quả chào bán trái phiếu tại HNX ngày 07/01/2025, nhưng đến ngày 15/01/2025 mới nộp hồ sơ đăng ký trái phiếu lần đầu tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.