Cổ phiếu thép 'hút' tiền, QCG tăng trần sau tin đổi tổng giám đốc

Cổ phiếu phân hóa trong bối cảnh thanh khoản thấp. Nguồn: Vietstock Finance

Thị trường chứng khoán phiên 14/10 ghi nhận diễn biến trái chiều giữa các chỉ số. Kết phiên, VN-Index giảm 14,55 điểm xuống mốc 1.704,87 điểm. Ngược chiều, HNX-Index tăng 0,91 điểm, UPCoM-Index cũng tăng 0,09 điểm.

Thanh khoản duy trì mức thấp với giá trị giao dịch gần 15.300 tỷ đồng. Trong đó, giá trị giao dịch thỏa thuận chiếm hơn 3.900 tỷ đồng.

Sắc đỏ chiếm ưu thế tại nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là nhóm bất động sản. Tuy nhiên, diễn biến thị trường có sự phân hóa rõ nét khi nhiều mã ngân hàng, chứng khoán, thép và công nghệ vẫn duy trì đà tăng.

Áp lực giảm điểm tập trung tại nhóm bất động sản, với tác động tiêu cực nhất đến từ bộ đôi VHM và VIC của nhóm Vingroup; lần lượt giảm 5,28% và 1,62%. Cùng với đó là VPL giảm 3,31%, NVL giảm 3,59%, VPI giảm 2,69%, NLG giảm 2,08%, IDC giảm 1,75%, VRE giảm 1,54%. Còn lại đa số giảm nhẹ hoặc đứng tham chiếu như DXG, PDR, KDH, DIG, KBC, HDC…

Một số mã bất động sản vẫn giữ được sắc xanh như CEO tăng 1,95%, SCR tăng 2,21%, IJC tăng 2,3%, TCH tăng nhẹ. Tích cực nhất là QCG của CTCP Quốc Cường Gia Lai, tăng trần từ sớm lên giá 10.300 đồng/cp. Mã khớp lệnh 118.000 đơn vị và còn dư mua giá trần hơn 245.000 đơn vị.

Quốc Cường Gia Lai mới thông báo thay đổi chức danh tổng giám đốc và người đại diện theo pháp luật từ ông Nguyễn Quốc Cường sang bà Nguyễn Thị Như Loan. Quyết định được đưa ra sau khi bà Loan chấp hành xong hình phạt trong vụ án khu đất "vàng" 6.000 m2 số 39-39B Bến Vân Đồn bị chuyển trái pháp luật sang tư nhân.

Khi bà Loan bị bắt vào giữa tháng 7/2024, cổ phiếu Quốc Cường Gia Lai đã trải qua chuỗi giảm 9 phiên liên tiếp, trong đó 7 phiên chạm sàn. Thị giá mã này mất gần phân nửa chỉ trong nửa tháng.

Sau hơn hai năm, QCG hồi phục khoảng 75%. Vốn hóa cổ phiếu hiện ở mức 2.800 tỷ đồng. Với sở hữu gần 102 triệu cổ phần, tài sản theo giá trị thị trường của bà Loan ước đạt 1.050 tỷ đồng.

Khối ngoại tiếp đà bán ròng trong phiên 14/10, với giá trị bán ròng hơn 780 tỷ đồng. Áp lực bán tập trung tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC 153 tỷ đồng, VHM 152 tỷ đồng, FPT 67 tỷ đồng, TCB 63 tỷ đồng, VPB 63 tỷ đồng, ACB 42 tỷ đồng… Ở chiều mua, nhà đầu tư gom mạnh nhất 2 mã ngân hàng là MBB 100 tỷ đồng, STB 44 tỷ đồng. HPG cũng được mua ròng gần 30 tỷ đồng.

NVB giảm mạnh phiên thứ hai

Áp lực giảm của thị trường hôm nay còn đến từ một số mã lớn nhóm ngân hàng là LPB giảm 3,05%, SSB giảm 4,28%, SHB giảm 1,44%, STB giảm 1,52%; BID, VPB giảm nhẹ. NVB của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) có phiên điều chỉnh mạnh thứ hai, giảm hơn 6% về giá 14.000 đồng/cp. Phiên hôm qua, mã giảm sàn.

Trước đó, NVB từng tăng mạnh trong những phiên đầu tháng 10, với hai phiên tăng hết biên độ gần 10%. Phiên 9/10, mã đã chinh phục lại vùng giá 17.100 đồng/cp - cao nhất kể từ tháng 8/2025.

Các mã ngân hàng còn giữ được sắc xanh là MBB tăng 1,57%, MSB tăng 1,03%, VIB tăng 1,09%, HDB, TCB tăng nhẹ. VCB, ACB đứng giá tham chiếu.

Nhóm chứng khoán phân hóa. Chiều tăng đáng kể có SHS +2,56%, MBS +2,07%, FTS +3,75%, VIG tăng trần, TVS +3,17%. Giảm sâu là APS -3,64%, LPS -2,25%, SBS -2,56%. Còn lại chủ yếu biến động trong biên độ hẹp hoặc đứng tham chiếu.

Các nhóm nhận được lực cầu tốt trong phiên hôm nay là thép, với HPG +1,71%, NKG tăng trần, HSG +4,48%, VGS +7,74%, TVN +2,06%; phân bón với CSV tăng trần, DDV +3,64%, LAS +7,14%, DCM +3,18%; thủy sản với IDI tăng trần, ANV +6,21%, ASM +2,56%.

Ngược chiều, nhóm bán lẻ đồng loạt giảm với MWG -1,74%, FRT -2,23%, PNJ -2,86%, DGW -1%. Các mã giảm đáng kể tại các nhóm ngành khác là GVR -2,94%, GEE -6,04%, PC1 -2,41%...