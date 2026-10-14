Nhận định chứng khoán 15/10: VN-Index đối diện phép thử 1.700 điểm

Phiên giao dịch ngày 15/10/2026 được dự báo tiếp tục rung lắc khi VN-Index đang ở sát vùng tâm lý 1.700 điểm. Chỉ số khép lại ngày 14/10 tại 1.704,87 điểm, giảm 14,55 điểm, tương đương 0,85%, và đã đi xuống sáu phiên liên tiếp. Thanh khoản HoSE chỉ quanh 13.500–13.700 tỷ đồng, trong khi khối ngoại bán ròng khoảng 772 tỷ đồng trên sàn này. Các tín hiệu hiện tại nghiêng về trạng thái thận trọng, dù sự hồi phục của một số cổ phiếu cho thấy dòng tiền chưa rút khỏi thị trường một cách đồng loạt.

Mốc 1.700 điểm quyết định khả năng hồi phục ngắn hạn

Trong phiên 14/10, VN-Index từng xuống dưới 1.700 điểm rồi đóng cửa phía trên ngưỡng này. Phản ứng đó cho thấy đã có lực cầu tại vùng giá thấp, nhưng chưa đủ để khẳng định thị trường hình thành đáy. Về kỹ thuật, việc chỉ số duy trì dưới vùng 1.715–1.735 điểm, đi kèm thanh khoản chưa phục hồi, là yếu tố cần lưu ý khi đánh giá sức bền của một nhịp hồi.

Kịch bản cơ sở cho ngày 15/10 là VN-Index dao động quanh 1.695–1.720 điểm, với những nhịp hồi và điều chỉnh đan xen. Nếu giữ được 1.700 điểm, đồng thời số mã tăng mở rộng và thanh khoản tăng so với phiên trước, chỉ số có cơ hội kiểm định lại vùng 1.715–1.725 điểm. Đây mới là điều kiện cải thiện ngắn hạn, chưa đồng nghĩa xu hướng giảm đã kết thúc.

Ngược lại, nếu chỉ số xuyên thủng 1.700 điểm và duy trì dưới ngưỡng này đến cuối phiên, đặc biệt khi cổ phiếu trụ tiếp tục giảm với thanh khoản tăng, rủi ro mở rộng nhịp điều chỉnh về khu vực 1.680–1.690 điểm sẽ cần được tính tới. Các ngưỡng này là vùng quan sát mang tính kịch bản, không phải mục tiêu chắc chắn.

Diễn biến của VIC, VHM, VPL và VRE có vai trò quan trọng bởi bốn mã này đã lấy đi hơn 12 điểm của VN-Index trong phiên 14/10. Một nhịp cân bằng ở nhóm vốn hóa lớn, dù chưa cần tăng mạnh, có thể giúp chỉ số bớt áp lực. Ngược lại, nếu lực bán tiếp tục tập trung ở các cổ phiếu này, VN-Index có thể suy yếu ngay cả khi nhiều mã riêng lẻ tăng giá.

Đáng chú ý, ngày 15/10 là ngày đáo hạn hợp đồng tương lai VN30 tháng 10/2026 (VN30F2610). Hoạt động đóng hoặc chuyển vị thế có thể làm tăng biến động tại các cổ phiếu VN30, nhất là gần thời điểm xác định giá thanh toán. Đây là yếu tố nhà đầu tư cần theo dõi, song ngày đáo hạn không đồng nghĩa thị trường chắc chắn giảm điểm.

Dòng tiền tiếp tục chọn lọc giữa các nhóm ngành

Ngân hàng là nhóm cần theo dõi sát trong phiên 15/10. MBB, MSB, CTG và HDB vừa duy trì sắc xanh, trong khi SSB, LPB, STB và SHB điều chỉnh. Nếu lực cầu lan tỏa sang nhiều cổ phiếu ngân hàng hơn, đây có thể là yếu tố ổn định thị trường. Tuy vậy, việc mua đuổi chỉ dựa trên một phiên tăng riêng lẻ tiềm ẩn rủi ro khi xu hướng chung vẫn chưa rõ.

Nhóm chứng khoán có thể phản ứng tích cực nếu thanh khoản cải thiện. Diễn biến của VCI, SHS, SSI, VIX và VND cần được đặt cạnh giá trị khớp lệnh thực tế, bởi cổ phiếu môi giới khó hình thành nhịp tăng bền vững nếu hoạt động giao dịch của thị trường duy trì ở nền thấp. Đối với bất động sản, ưu tiên theo dõi khả năng ngừng giảm của nhóm Vingroup cùng các mã NVL, NLG và những cổ phiếu khu công nghiệp.

Trong công nghệ và điện tử viễn thông, FPT là điểm sáng của phiên trước nhưng cần thêm phiên tăng có thanh khoản xác nhận; VGI, CTR và các mã hạ tầng số đáng theo dõi về diễn biến giá và thông tin kinh doanh mới. GEE vừa giảm mạnh cho thấy không nên mặc định nhóm thiết bị điện sẽ vận động cùng chiều với công nghệ thông tin. Đối với điện, cần phân biệt POW, REE, GAS, BSR và các doanh nghiệp năng lượng tái tạo theo mô hình hoạt động và độ nhạy trước chi phí nhiên liệu.

Nhóm logistics có thể tiếp tục phân hóa giữa GMD, HAH và VSC. Bán lẻ với MWG, FRT, PNJ, DGW cần kiểm định lại sức cầu sau phiên giảm; sự hồi phục kỹ thuật nếu xuất hiện cần được hỗ trợ bằng thanh khoản. Ở nhóm y tế, dược phẩm như DHG, DBD hay IMP, dòng tiền thường chọn lọc hơn nên cần ưu tiên báo cáo kinh doanh, thanh khoản và biến động thực tế của từng mã thay vì suy đoán cả nhóm sẽ tăng theo thị trường.

Nhà đầu tư ngắn hạn nên quan sát đồng thời ba yếu tố: khả năng giữ vùng 1.700 điểm của VN-Index, độ rộng thị trường và quy mô giao dịch thực tế. Khi thanh khoản còn yếu và khối ngoại bán ròng, việc sử dụng đòn bẩy cao hoặc mua đuổi sau các nhịp tăng nhanh có thể làm rủi ro gia tăng. Với danh mục trung hạn, có thể ưu tiên doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh quý III tích cực, nhưng việc giải ngân vẫn cần gắn với mức chịu rủi ro và vùng giá phù hợp.

Nhìn chung, phiên 15/10 nhiều khả năng là một phiên kiểm định cung cầu quanh mốc 1.700 điểm hơn là thời điểm có thể sớm xác nhận xu hướng tăng mới. Tín hiệu lạc quan hơn chỉ hình thành khi lực bán tại nhóm trụ suy yếu, số cổ phiếu tăng chiếm ưu thế và thanh khoản cải thiện đủ rõ để hỗ trợ nhịp hồi.