Cổ phiếu Sacombank 'cháy hàng'

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên giao dịch cuối tuần 23/10 trong sắc xanh với động lực tăng điểm chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và ngân hàng. Đáng chú ý, cổ phiếu STB của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (Sacombank) trở thành tâm điểm khi bất ngờ tăng kịch trần, đi ngược diễn biến phân hóa của nhiều nhóm ngành.

Cổ phiếu STB bùng nổ

Ngay từ đầu phiên, STB đã thu hút sự chú ý của nhà đầu tư khi giao dịch tích cực. Tuy nhiên, đà tăng chỉ thực sự bứt phá về cuối phiên, đưa thị giá cổ phiếu lên mức trần 68.500 đồng/cổ phiếu.

Thanh khoản STB cũng cải thiện rõ rệt với hơn 8,23 triệu cổ phiếu được khớp lệnh, tương ứng giá trị giao dịch khoảng 554 tỷ đồng. Khối lượng khớp lệnh gần gấp đôi phiên liền trước, trong khi tổng giá trị giao dịch, bao gồm cả thỏa thuận, đạt gần 583 tỷ đồng.

Đáng chú ý, khi kết thúc phiên, STB vẫn ghi nhận lượng dư mua giá trần hơn 125.000 cổ phiếu, trong khi không còn dư bán. Diễn biến này cho thấy lực cầu vẫn duy trì tại mức giá cao nhất trong ngày.

Cổ phiếu STB bật tăng lên ngưỡng cao nhất nửa tháng. Ảnh: TradingView.

Đà tăng trần cũng giúp vốn hóa thị trường của Ngân hàng Sài Gòn Tài Lộc tăng thêm khoảng 8.300 tỷ đồng chỉ sau một phiên, lên hơn 129.100 tỷ đồng.

Xét trong ngắn hạn, STB đang ghi nhận nhịp phục hồi đáng kể sau giai đoạn điều chỉnh mạnh. Từ mức 61.800 đồng/cổ phiếu tại phiên 19/10, thị giá đã tăng lên 68.500 đồng/cổ phiếu, tương đương mức tăng gần 11% sau 4 phiên giao dịch.

Dù vậy, so với vùng giá quanh 75.000-80.000 đồng/cổ phiếu từng được ghi nhận trước nhịp điều chỉnh, STB vẫn còn cách khá xa vùng đỉnh gần đây.

Ở chiều ngược lại, cổ phiếu này cũng chịu áp lực bán từ nhà đầu tư nước ngoài. Trong phiên 23/10, khối ngoại bán ròng khoảng 84 tỷ đồng tại STB, trái ngược với lực cầu tích cực từ thị trường trong nước.

VN-Index tăng hơn 13 điểm, nhóm ngân hàng dẫn sóng

Diễn biến tích cực của STB góp phần củng cố đà hồi phục chung của thị trường chứng khoán, đặc biệt trong phiên chiều.

VN-Index khởi đầu phiên giao dịch trong trạng thái giằng co quanh vùng 1.755-1.760 điểm. Áp lực bán xuất hiện trong buổi sáng khiến chỉ số có thời điểm lùi về gần 1.750 điểm, trước khi dần ổn định.

Bước sang phiên chiều, lực cầu gia tăng tại nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là VIC và nhóm ngân hàng, giúp chỉ số nhanh chóng vượt mốc tham chiếu. Đà tăng tiếp tục được mở rộng trong khoảng thời gian cuối phiên, đưa VN-Index tiến sát ngưỡng 1.775 điểm.

Kết thúc phiên, VN-Index tăng 13,52 điểm (+0,8%) lên 1.774,15 điểm; HNX-Index tăng 1,62 điểm (+0,6%) lên 262,70 điểm, trong khi UPCoM-Index giảm 0,65 điểm (-0,5%) xuống 126,26 điểm.

Thanh khoản trên HoSE đạt khoảng 16.942 tỷ đồng qua phương thức khớp lệnh, tăng 10% so với phiên trước. Tổng giá trị giao dịch toàn thị trường đạt hơn 18.135 tỷ đồng.

Xét trên cả 3 sàn, thị trường ghi nhận 357 mã tăng (gồm 40 mã trần), 352 mã giảm (gồm 27 mã sàn) và 834 mã đứng giá.

Rổ VN30 ghi nhận diễn biến khả quan khi tăng 14 điểm lên 1.907 điểm. Trong nhóm này, có 20 cổ phiếu tăng giá và 10 mã giảm giá, phản ánh sự cải thiện của dòng tiền tại nhóm vốn hóa lớn.

VN-Index nối dài chuỗi hồi phục. Ảnh: TradingView.

Nhóm ngân hàng trở thành điểm sáng với STB (tăng trần), EIB (+5,3%), ACB (+3,9%), SSB (+3,7%), LPB (+3,6%), TPB (+2%), BID (+1,3%), CTG (+1,3%), SHB (+0,9%) và VCB (+0,9%).

Ở chiều ngược lại, MBB (-0,5%) là một trong số ít cổ phiếu ngân hàng chịu áp lực điều chỉnh.

Ngoài nhóm ngân hàng, VIC (+1,6%) tiếp tục đóng vai trò trụ đỡ quan trọng của thị trường. Riêng cổ phiếu này đóng góp khoảng 5,9 điểm vào mức tăng của VN-Index, vượt xa các mã còn lại.

Tại các nhóm ngành khác, diễn biến vẫn phân hóa. Nhóm công nghiệp ghi nhận VSC (+3,8%), GEX (+1,9%) và VJC (+0,9%), trong khi GMD (-0,7%) và GEE (-0,7%) giảm giá.

Nhóm chứng khoán giao dịch kém tích cực với SSI (-1%), TCX (-1,5%), SHS (-0,8%) và HCM (-0,4%). Ngược lại, VIX (+1,2%), VCI (+0,5%) và ORS (+2,6%) duy trì sắc xanh.

Ở nhóm tiêu dùng và bán lẻ, PNJ (-6,2%) bất ngờ giảm sâu, trong khi MWG (+0,3%), MSN (+0,4%) và MCH (+0,6%) tăng nhẹ.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục là điểm trừ. Trên cả 3 sàn, khối ngoại bán ròng hơn 470 tỷ đồng. Áp lực bán tập trung tại ACB (-469 tỷ đồng), FPT (-146 tỷ đồng), PNJ (-109 tỷ đồng).

Ở chiều mua, TCB (+152 tỷ đồng), MSN (+92 tỷ đồng), CTG (+62 tỷ đồng) được mua ròng nhiều nhất.