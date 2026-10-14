Cổ phiếu chip nhớ châu Á lao dốc

Cổ phiếu các doanh nghiệp chip nhớ châu Á đồng loạt lao dốc, cho thấy nhà đầu tư ngày càng nghi ngờ khả năng duy trì đà tăng trưởng lợi nhuận nhờ trí tuệ nhân tạo (AI), dù giá chip nhớ tăng mạnh đang hỗ trợ kết quả kinh doanh của ngành.

LỢI NHUẬN TĂNG MẠNH VẪN KHÔNG NGĂN ĐƯỢC LÀN SÓNG BÁN THÁO

Tại Seoul, cổ phiếu Samsung Electronics và SK Hynix đều giảm. Tính trong 5 phiên gần nhất, mức giảm tương ứng lên tới khoảng 16% và 22%. Hai doanh nghiệp này chiếm khoảng một nửa tỷ trọng của chỉ số chứng khoán Kospi của Hàn Quốc.

Tại Thượng Hải, cổ phiếu ChangXin Memory Technologies (CXMT), nhà sản xuất bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động (DRAM) hàng đầu Trung Quốc, giảm 2,8%, xuống còn 46,99 nhân dân tệ/cổ phiếu. Tính từ phiên đóng cửa trước kỳ nghỉ Quốc khánh Trung Quốc, cổ phiếu này đã giảm khoảng 14%.

Áp lực bán cũng lan sang thị trường Mỹ. Cổ phiếu Micron và Sandisk đều giảm. Đáng chú ý, đà giảm diễn ra ngay cả khi triển vọng lợi nhuận của các doanh nghiệp vẫn tích cực. Samsung trước đó dự báo lợi nhuận hoạt động quý đạt 107.400 tỷ won (79,9 tỷ USD), gần sát kỳ vọng của thị trường. Tuy nhiên, cổ phiếu công ty vẫn chịu áp lực giảm trong phiên giao dịch sau thông tin này.

Theo các nhà phân tích, thị trường đang chuyển sự chú ý từ lợi nhuận trước mắt sang khả năng duy trì mức sinh lời trong dài hạn. Shawn Kim, chuyên gia phân tích của Morgan Stanley, cho rằng nhà đầu tư đang nhìn xa hơn đợt tăng trưởng lợi nhuận hiện tại nhờ nhu cầu chip phục vụ AI. “Chúng tôi cho rằng giai đoạn kiếm tiền dễ dàng đã qua”, ông nhận định.

Bên cạnh những lo ngại về triển vọng ngành, hoạt động chốt lời sau đợt tăng giá mạnh cũng góp phần tạo áp lực. Han Ji-young, chiến lược gia của Kiwoom Securities, cho biết nhà đầu tư nước ngoài đang giảm tỷ trọng nắm giữ cổ phiếu Hàn Quốc sau một giai đoạn tăng giá đáng kể.

CXMT ĐỐI MẶT RỦI RO KHI ĐÀ TĂNG GIÁ CHIP NHỚ CHẬM LẠI

CXMT là một trong những cổ phiếu chịu ảnh hưởng rõ nét từ sự thay đổi tâm lý thị trường. Sau khi tăng mạnh kể từ đợt chào bán hồi tháng 7, cổ phiếu doanh nghiệp này có thời điểm tăng tới 614% so với giá chào bán, lên mức cao kỷ lục 61,80 nhân dân tệ vào giữa tháng 8. Tuy nhiên, gần đây thị giá đã giảm khoảng 20%. Theo các nhà phân tích, CXMT có thể chịu rủi ro lớn hơn nếu tốc độ tăng giá chip nhớ hạ nhiệt, bởi mức tăng doanh thu của công ty hiện phụ thuộc đáng kể vào giá bán.

Visible Alpha, đơn vị thuộc S&P Global Market Intelligence, dự báo giá bán trung bình của chip DRAM thông thường do CXMT sản xuất sẽ tăng 206% trong năm nay, trong khi lượng chip xuất xưởng dự kiến tăng 79%. Chênh lệch này cho thấy giá bán đang đóng vai trò quan trọng trong triển vọng doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp.

Trong khi đó, công ty nghiên cứu SemiAnalysis ước tính chi phí sản xuất trên mỗi bit bộ nhớ DDR5 của CXMT vẫn cao hơn hơn 30% so với ba đối thủ lớn nhất trên thị trường toàn cầu. Bộ nhớ băng thông cao (HBM), dòng chip quan trọng đối với các hệ thống AI tiên tiến, hiện đóng góp không đáng kể vào doanh thu của công ty.

Vì vậy, nếu giá chip nhớ tăng chậm lại, khả năng cải thiện biên lợi nhuận của CXMT có thể bị hạn chế, ngay cả khi sản lượng bán ra tiếp tục tăng.

Dù vậy, sự mở rộng nhanh chóng của CXMT cũng đang tạo sức ép cạnh tranh ngày càng lớn đối với các nhà sản xuất nước ngoài. Theo Counterpoint Research, thị phần của công ty trong doanh thu DRAM toàn cầu đã tăng từ 4% trong quý 2 năm ngoái lên 10% trong quý 2 năm nay.

CXMT vừa thông báo mục tiêu giới thiệu sản phẩm bộ nhớ DDR5 dành cho máy chủ vào cuối năm nay, sử dụng kiến trúc ô nhớ 4F square. Thiết kế thế hệ mới này nhằm thu nhỏ diện tích mỗi ô nhớ, qua đó có thể bố trí nhiều ô nhớ hơn trên cùng một con chip.

Nếu triển khai thành công, công nghệ này có thể giúp CXMT củng cố vị thế trong phân khúc bộ nhớ máy chủ, thị trường có giá trị cao vốn do Samsung, SK Hynix và Micron chi phối.

Elon Musk, CEO Tesla, cũng đề cập đến triển vọng của Trung Quốc trong ngành bộ nhớ. Ông nhận định các nhà sản xuất Trung Quốc thường mở rộng sản xuất nhanh chóng sau khi làm chủ được công nghệ. “Khả năng mở rộng quy mô của họ thường lớn hơn phần còn lại của thế giới cộng lại”, ông viết.

Musk cho rằng Trung Quốc đang đạt tiến bộ nhanh trong các chuẩn bộ nhớ tiêu thụ điện năng thấp như LPDDR5 và LPDDR6, đồng thời nhận định việc làm chủ các kiến trúc HBM mới hơn sẽ khó khăn hơn.

Tuy nhiên, giới phân tích cảnh báo chưa nên xem CXMT là mối đe dọa tức thời đối với các đối thủ lớn. Theo Han Ji-young của Kiwoom Securities, sản phẩm bộ nhớ máy chủ mà công ty dự kiến ra mắt vẫn chưa được sản xuất hàng loạt. Tỷ lệ thành phẩm, hiệu năng và khả năng vượt qua quy trình đánh giá của khách hàng cũng chưa được kiểm chứng.

THỊ TRƯỜNG CHIP NHỚ TRONG NGẮN HẠN VẪN CHƯA HẾT CĂNG THẲNG

Bất chấp những lo ngại về cạnh tranh và khả năng nguồn cung gia tăng, thị trường chip nhớ trong ngắn hạn vẫn chưa hết căng thẳng. TrendForce dự báo giá hợp đồng DRAM thông thường sẽ tăng thêm 10-15% trong quý hiện tại, dù tốc độ tăng có thể chậm hơn trước.

Morgan Stanley cũng dự báo giá chip nhớ sẽ duy trì ở mức cao đến năm 2027. Tuy nhiên, đà tăng có thể giảm tốc khi nguồn cung dần bắt kịp nhu cầu hoặc khách hàng tạm ngừng đặt hàng để giải phóng lượng hàng tồn kho hiện có.

Đây là yếu tố khiến thị trường phải cân nhắc lại triển vọng lợi nhuận của ngành. Nhu cầu từ các trung tâm dữ liệu và hệ thống AI tiếp tục hỗ trợ thị trường chip nhớ, nhưng mức tăng giá mạnh trong thời gian qua cũng làm gia tăng kỳ vọng của nhà đầu tư. Khi giá cổ phiếu đã tăng đáng kể, bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy tốc độ tăng giá chip nhớ chậm lại đều có thể kích hoạt hoạt động chốt lời.

Với CXMT, bài toán còn phức tạp hơn do chi phí sản xuất cao và vị thế hạn chế trong phân khúc HBM. Việc mở rộng công suất và phát triển công nghệ mới có thể giúp công ty gia tăng thị phần, nhưng chưa đồng nghĩa với khả năng đạt mức lợi nhuận tương đương các đối thủ dẫn đầu.

Trong khi đó, giới đầu tư đang chờ báo cáo kết quả kinh doanh đầy đủ của Samsung, dự kiến công bố ngày 29/10, để có thêm thông tin về các thỏa thuận cung ứng chip nhớ cho năm 2027 và giá bán HBM.

Theo các nhà phân tích của Morgan Stanley, những thông tin này sẽ có ý nghĩa lớn hơn đối với diễn biến cổ phiếu Samsung so với số liệu lợi nhuận sơ bộ. Điều thị trường cần xác định lúc này không chỉ là các nhà sản xuất chip nhớ có thể đạt lợi nhuận cao đến đâu trong hiện tại, mà còn là mức lợi nhuận đó có thể duy trì trong bao lâu khi nguồn cung tăng lên và cạnh tranh ngày càng mạnh.