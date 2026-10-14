ĐHĐCĐ bất thường Eximbank: Đưa CEO vào HĐQT, dỡ trần 6% cho khối ngoại

Đại hội thứ 3 trong năm 2026, thêm nhân sự HĐQT

Sáng 14/10, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank, HoSE: EIB) tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ hai trong năm 2026.

Đại hội diễn ra chỉ ba tháng sau phiên họp bất thường lần thứ nhất và sáu tháng sau đại hội thường niên. Như vậy, chỉ trong vòng nửa năm, Eximbank đã tổ chức ba cuộc họp cổ đông, với trọng tâm xuyên suốt là vấn đề nhân sự.

Đại hội thống nhất bầu bổ sung bà Phạm Thị Huyền Trang, Tổng giám đốc ngân hàng, vào Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ VIII (2025–2030); đồng thời nâng số lượng thành viên HĐQT từ 7 người lên 8 người, trong đó có 7 thành viên độc lập.

Bà Phạm Thị Huyền Trang sinh năm 1982, có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, quản trị doanh nghiệp và chiến lược. Bà từng có hơn 12 năm công tác tại VietinBank, đảm nhiệm các vị trí quản lý liên quan đến tín dụng và phê duyệt tín dụng, đồng thời từng làm việc tại Chứng khoán VietinBank, Sun Group và Tập đoàn Đèo Cả.

Tháng 4/2025, bà Phạm Thị Huyền Trang gia nhập Eximbank với tư cách thành viên HĐQT, được bầu làm Chủ tịch HĐQT vào tháng 12/2025. Đến tháng 7/2026, bà chuyển giao vị trí này cho ông Nguyễn Lê Quốc Anh, sau đó được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc thay ông Trần Tấn Lộc. Việc bà tiếp tục được đề cử vào HĐQT diễn ra trong bối cảnh Eximbank đang sắp xếp lại bộ máy quản trị cấp cao.

Bà Phạm Thị Huyền Trang - Tổng giám đốc Eximbank

Theo lộ trình hoàn thiện cơ cấu bộ máy được ngân hàng công bố, Eximbank hướng tới mô hình HĐQT gồm 9-11 thành viên độc lập vào năm 2028.

Theo chia sẻ của Chủ tịch Nguyễn Lê Quốc Anh, HĐQT hướng tới xây dựng văn hóa quản trị hiệu quả, với sự tham gia của những người có ít nhất 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính. Các thành viên giàu kinh nghiệm sẽ tập trung tư vấn, định hướng chiến lược và hỗ trợ Ban điều hành, thay vì trực tiếp tham gia công việc hàng ngày.

Phần lớn thành viên HĐQT là người nước ngoài, do đó việc tìm hiểu văn hóa, tâm tư của nhân viên và khách hàng là một thách thức. Tuy nhiên, ông cho rằng kinh nghiệm của các thành viên giúp ngân hàng nhìn nhận những bước ngoặt của ngành, nhận diện các vấn đề chiến lược dài hạn và định hướng phát triển phù hợp với thị trường Việt Nam.

Một nội dung đáng chú ý khác tại đại hội là việc bãi bỏ mức trần 6% vốn điều lệ đối với tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Eximbank, thay bằng việc áp dụng theo quy định tại Điều 63 Luật Các tổ chức tín dụng. Theo quy định hiện hành, tổng tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư nước ngoài tại một ngân hàng Việt Nam được giới hạn ở mức 30%. Mức trần 6% trước đây là giới hạn do chính Eximbank đặt ra tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Liên quan đến thay đổi này, ông Nguyễn Lê Quốc Anh cho biết ngân hàng sẽ thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, đồng thời bảo đảm quyền lợi bình đẳng giữa các cổ đông, bất kể tỷ lệ sở hữu.

Bức tranh tài chính nhiều điểm gợn

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2026, Eximbank đạt 678,4 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm 54,4% so với cùng kỳ năm trước. Đóng góp chính cho mức lợi nhuận này là hoạt động cho vay, với thu nhập lãi thuần đạt 2.775 tỷ đồng, chiếm 82,8% tổng thu nhập hoạt động.

Điều đáng chú ý là hoạt động cho vay của Eximbank đang tỏ ra kém hiệu quả, khi thu nhập lãi thuần giảm 1,7% so với cùng kỳ, trong bối cảnh chi phí lãi tăng 29% còn thu nhập lãi chỉ tăng 17%.

Trong khi đó, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng trong kỳ lại tăng tới 2,4 lần, đạt 798 tỷ đồng.

Về tài sản, tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Eximbank đạt 266.068 tỷ đồng, giảm 2,6% so với đầu năm. Cho vay khách hàng sau dự phòng rủi ro đạt 186.192 tỷ đồng, tăng 2,3%.

Tổng giá trị nợ xấu đạt 5.793 tỷ đồng, tăng 9,8%. Tỷ lệ nợ xấu đạt 3,08%. Trong khi đó, dự phòng rủi ro cho vay khách hàng đạt 1.837 tỷ đồng, giảm 20,6%.