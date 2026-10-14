Thủ tướng Công quốc Liechtenstein sắp thăm chính thức Việt Nam

Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas. Ảnh: BNG

Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của bà Brigitte Haas trên cương vị Thủ tướng Công quốc Liechtenstein. Chuyến thăm cũng đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam và Liechtenstein trao đổi đoàn cấp cao kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 2/7/2008.

Trước đó, Hoàng tử Alfred, người đứng vị trí thứ 36 trong danh sách kế vị, đã đến thăm Việt Nam vào năm 2012 với tư cách là Chủ tịch Hội đồng tư vấn Quỹ Hòa bình quốc tế.

Năm 2025, kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt khoảng 9,8 triệu USD. Trong đó, xuất khẩu Việt Nam sang Liechtenstein đạt khoảng 0,09 triệu USD, nhập khẩu đạt khoảng 9,71 triệu USD.

Liechtenstein có một dự án đầu tư trực tiếp tại Việt Nam còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký là 4 triệu USD, đứng thứ 84 trong tổng số 147 quốc gia và vùng lãnh thổ có hoạt động đầu tư tại Việt Nam. Đây là dự án Nhà máy TIETEX Việt Nam do TIETEX CAPITAL AG. đầu tư tại Đồng Nai trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo gồm sản xuất tấm lót giày, xuất nhập khẩu và phân phối bán buôn, 100% vốn nước ngoài.

Hiện Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sĩ kiêm nhiệm Liechtenstein và Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Việt Nam kiêm nhiệm Liechtenstein. Cộng đồng người Việt Nam tại Liechtenstein có số lượng ít, chủ yếu là một số gia đình sinh sống ổn định lâu năm từ thập niên 80.

Chỉ số GDP/người của Liechtenstein luôn thuộc nhóm cao nhất thế giới

Công quốc Liechtenstein nằm ở Trung Âu, giữa Thụy Sĩ và Áo, có diện tích 160 km2. Liechtenstein có dân số hơn 40.000 người, với khoảng 66% là người Liechtenstein gốc, còn là công dân Thụy Sĩ, Áo, Đức, Italia và các quốc gia khác.

Liechtenstein là quốc gia theo chế độ Quân chủ lập hiến, đứng đầu Nhà nước là Hoàng thân (Thân vương). Liechtenstein có Quốc hội đơn viện với nhiệm kỳ 4 năm, gồm 25 nghị sĩ được bầu trực tiếp. Liechtenstein không có quân đội, lực lượng cảnh sát quốc gia khoảng 160 nhân viên.

Mặc dù có quy mô dân số nhỏ song Liechtenstein lại có nền kinh tế công nghiệp hóa cao độ và là một trung tâm tài chính quốc tế. Hơn 57% lực lượng lao động là người làm việc xuyên biên giới, đóng góp đáng kể vào GDP nhưng không tính vào dân số thường trú tại Liechtenstein. Do đó, chỉ số GDP/người của Liechtenstein luôn thuộc nhóm cao nhất thế giới. GDP năm 2025 đạt 8,99 tỷ USD, GDP/đầu người là 218.000 USD.

Nền kinh tế Liechtenstein chủ yếu dựa vào công nghiệp chế biến - nhập nguyên liệu để gia công, lắp ráp các sản phẩm có giá trị gia tăng cao như linh kiện điện tử, gốm sứ kỹ thuật, dược phẩm, thiết bị in ấn, văn phòng phẩm và sản phẩm nha khoa. Cả nước có khoảng 37 doanh nghiệp công nghiệp quy mô lớn, phần lớn là chi nhánh của các tập đoàn Thụy Sĩ, sử dụng khoảng 9.000 lao động trong nước.

Nguồn thu chủ yếu của Liechtenstein đến từ xuất khẩu sản phẩm công nghiệp, cùng nguồn thu từ sản xuất tem phục vụ khách sưu tầm và du lịch. Nông nghiệp chỉ đóng góp một phần nhỏ, chủ yếu là chăn nuôi, trồng nho và lúa mì, phục vụ nhu cầu tự cung tự cấp trong nước.

Liechtenstein là thành viên của Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA), cùng với Thụy Sĩ, Na Uy và Iceland. Năm 2024, Liechtenstein chính thức trở thành nước thành viên thứ 191 của Quỹ Tiền tệ thế giới (IMF).

Đỗ Thảo