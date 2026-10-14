Thái Nguyên giữ đà tăng trưởng hai con số

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên kiểm tra dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng bốc xếp hàng hóa Yên Bình. (Ảnh: Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

Trong nửa đầu năm 2026, Thái Nguyên tiếp tục có những bước tiến mạnh mẽ, khẳng định vị thế đầu tàu về tăng trưởng kinh tế vùng trung du và miền núi phía bắc. Tuy nhiên, thực tế đã xuất hiện nhiều khó khăn, buộc tỉnh phải có những điều chỉnh kịp thời.

Trong đó, mặc dù tốc độ tăng trưởng GRDP chung vẫn đạt kế hoạch nhờ khu vực công nghiệp-xây dựng duy trì mức tăng trưởng cao, song cơ cấu đóng góp của các khu vực kinh tế đã có sự thay đổi so kịch bản ban đầu.

Đặc biệt, khu vực dịch vụ và thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chưa đạt mức tăng kỳ vọng, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tính bền vững của tăng trưởng và khả năng hoàn thành mục tiêu cả năm nếu không có giải pháp điều hành phù hợp.

Trước những khó khăn này, ngay đầu tháng 8, Thái Nguyên đã có những điều chỉnh kịp thời đối với kịch bản tăng trưởng kinh tế cả năm. Tỉnh điều chỉnh và xác định tăng trưởng quý IV đạt 53.918 tỷ đồng, tăng 11,81% so cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 4,22% so cùng kỳ; khu vực công nghiệp-xây dựng tăng 16,86% so cùng kỳ; khu vực dịch vụ tăng 7,9% so cùng kỳ năm 2025.

Đi đôi với điều chỉnh là những giải pháp cụ thể, nhờ đó, tăng trưởng 9 tháng đã tiếp tục chuyển biến tích cực, đặc biệt là các chỉ tiêu quan trọng. Trong quý III GRDP của Thái Nguyên đã tăng 13,96%, đứng thứ 2/34 tỉnh, thành phố; tính chung 9 tháng tăng 11,24%, đứng thứ 6/34 tỉnh, thành phố và đứng đầu vùng trung du và miền núi phía bắc. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 23,23%; xuất khẩu đạt hơn 30,38 tỷ USD, tăng 28,24%.

Công tác thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp đạt kết quả tích cực; tổng vốn FDI tăng thêm ước đạt hơn 8 tỷ USD. Hoạt động du lịch tiếp tục khởi sắc, 9 tháng toàn tỉnh đón hơn 7,34 triệu lượt khách, doanh thu ước đạt 10.489 tỷ đồng.

Tổng cộng có 75/92 xã, phường đã đồng bộ dữ liệu đất đai lên Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai VNLIS, xếp thứ 2 toàn quốc.

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên nắm tình hình sản xuất tại các doanh nghiệp trên địa bàn. (Ảnh: TUẤN SƠN)

Những kết quả đạt được trong 9 tháng là nền tảng nhưng hiện tại vẫn còn tiềm ẩn những rủi ro có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng quý IV.

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, tăng trưởng vẫn phụ thuộc lớn vào khu vực công nghiệp chế biến, chế tạo và doanh nghiệp FDI. Tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư còn thấp so yêu cầu. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp còn tiềm ẩn nhiều khó khăn. Trong khi đó những biến động khó lường của kinh tế thế giới tiếp tục là yếu tố rủi ro đối với điều hành tăng trưởng.

Để đạt mục tiêu quý IV và cả năm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Mạnh chỉ đạo, yêu cầu tổ chức thực hiện, phân công nhiệm vụ theo tinh thần “6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ sản phẩm”, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu.

Các nhiệm vụ, giải pháp đề ra phải cụ thể, mạnh mẽ và triển khai quyết liệt; tập trung xử lý ngay những tồn tại, hạn chế, điểm nghẽn, nhất là những nhiệm vụ chậm tiến độ, những chỉ tiêu còn đạt thấp so kế hoạch; xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khắc phục.

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến, thu hút các dự án đầu tư vào địa bàn tỉnh, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp triển khai dự án; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ các doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn ổn định và mở rộng sản xuất.

Trong quá trình triển khai đánh giá, phân tích kỹ các động lực tăng trưởng, khó khăn, hạn chế; rà soát, xác định các dư địa tăng trưởng có thể khai thác, ưu tiên thúc đẩy trong quý IV, nhất là lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, nông sản và các lĩnh vực còn tiềm năng.

Thái Nguyên đang quyết tâm, nỗ lực để đạt mục tiêu tăng trưởng quý IV của tỉnh theo Trung ương giao là từ 10% đến dưới 15%. Từ đó bảo đảm mục tiêu tăng trưởng cả năm 2026 của tỉnh là từ 11% trở lên.