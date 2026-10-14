Kỳ vọng nguồn cung tăng mạnh từ Nga kéo giá dầu giảm, chứng khoán Mỹ giảm nhẹ

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Đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Ba (13/10), các chỉ số chứng khoán Mỹ không có quá nhiều thay đổi khi nhà đầu tư đón nhận báo cáo kết quả lợi nhuận kinh doanh quý 3 của nhiều ngân hàng lớn.

Chốt phiên, chỉ số S&P 500 hạ 0,2% xuống 7.805,45 điểm. Chỉ số Nasdaq hạ 0,15% xuống 27.204,38 điểm. Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones hạ 180,45 điểm tương đương 0,35% xuống 51.670,10 điểm. Trong ngày giao dịch, đã có lúc chỉ số Dow Jones tăng đến hơn 460 điểm.

Trong ngày giao dịch, ngân hàng JP Morgan Chase công bố kết quả lợi nhuận và doanh thu quý 3 thấp hơn kỳ vọng của giới chuyên gia, tuy nhiên ngân hàng lại nâng dự báo triển vọng lợi nhuận cả năm 2026. Cổ phiếu JP Morgan Chase chốt phiên hạ 0,9%.

Cũng trong cùng ngày, Wells Fargo thông báo kết quả kinh doanh gây thất vọng, cổ phiếu lập tức sụt ngay 3%; Goldman Sachs công bố kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng nhưng cổ phiếu vẫn giảm 0,2%.

Trưởng bộ phận chiến lược đầu tư tại quỹ Walser Wealth Management, bà Rebecca Walser phân tích: “Nhóm các ngân hàng này công bố kết quả kinh doanh tốt, tuy nhiên kỳ vọng của thị trường ở ngưỡng cao, chính vì vậy, cổ phiếu chịu tác động”.

Những báo cáo kết quả kinh doanh mới nhất của các ngân hàng khởi động cho mùa công bố kết quả lợi nhuận với nhiều kỳ vọng cao. Các chuyên gia phân tích dự báo lợi nhuận của nhóm doanh nghiệp thuộc S&P 500 tăng trưởng gần 30% so với cùng kỳ năm trước, theo khảo sát thực hiện bởi FactSet.

Trái lại, cổ phiếu nhiều doanh nghiệp công nghệ Mỹ chịu sức ép suy giảm sau khi chỉ số Kospi của thị trường Hàn Quốc sụt đến 5,5% trong phiên ngày 13/10 và rơi xuống ngưỡng thấp nhất tính từ ngày 31/7/2026. Nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Hàn Quốc lo lắng khi sức ép cạnh tranh từ Trung Quốc gia tăng.

Thị trường chứng khoán Hàn Quốc phiên ngày thứ Ba chứng kiến sự sụt giảm nặng nề của cổ phiếu các "ông lớn" công nghệ sau cảnh báo về cơn sốt trí tuệ nhân tạo (AI) và lo ngại cạnh tranh từ đối thủ Trung Quốc (như kế hoạch ra mắt DRAM mới của CXMT). Cụ thể, Samsung Electronics giảm khoảng 7,4% – 8,2% và SK Hynix giảm hơn 10%.

Khối ngoại bán ròng rất mạnh, nhà đầu tư nước ngoài liên tục tháo chạy và bán ròng lượng lớn cổ phiếu (chỉ riêng ngày 12/10 đã bán ròng khoảng 1,5 tỷ USD).

Không chỉ vậy, áp lực chốt lời và đòn bẩy tăng mạnh. Sau giai đoạn tăng trưởng nóng nhờ sóng AI trước đó, tâm lý thị trường trở nên mong manh trước cảnh báo định giá quá cao. Dư nợ cho vay ký quỹ (margin) của nhà đầu tư cá nhân cũng giảm mạnh làm tăng nguy cơ giải chấp.

THỎA THUẬN NĂNG LƯỢNG NGA - MỸ

Phiên ngày thứ Ba (13/10), giá dầu trên hai thị trường New York và London diễn biến trái chiều trước thông tin thỏa thuận về dầu diesel Mỹ - Nga sẽ có thể giúp cho nguồn cung từ phía Nga ra thị trường thế giới tăng lên. Nguồn cung này sẽ giúp bù đắp phần nào cho khả năng nguồn cung gián đoạn do các cuộc tấn công, đối đầu giữa Saudi Arabia và Yemen.

Diễn biến giá dầu Brent trong 1 năm qua. Nguồn: Trading Economics

Đóng cửa phiên giao dịch trên thị trường London, giá dầu Brent giao hợp đồng tương giảm 96 cent tương đương 0,9% xuống 105,69USD/thùng, đây là ngưỡng đóng cửa cao nhất của giá dầu Brent tính từ ngày 15/9/2026.

Thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao hợp đồng tương lai tăng 40 cent tương đương 0,4% lên 94,14USD/thùng, ngưỡng đóng cửa cao nhất của dầu WTI tính từ ngày 24/9/2026.

Đối với dầu giao kỳ hạn năm 2027, giá dầu WTI đã tăng đến 12 phiên liên tiếp và chạm mốc 84USD/thùng. Còn giá dầu Brent kỳ hạn 2027 hiện đã chạm mốc 90USD/thùng và ghi nhận 4 phiên tăng liên tiếp.

Trong tuyên bố mới nhất, điện Kremlin khẳng định họ không nhìn thấy mối liên hệ trực tiếp nào giữa thỏa thuận xuất khẩu dầu diesel sang Mỹ cũng như quan điểm của Moscow liên quan đến đối thoại hòa bình Ukraine.

Nga hiện là nước xuất khẩu dầu thô lớn thứ 3 thế giới sau Mỹ và Saudi Arabia, theo số liệu của Mỹ. Các quy định trừng phạt đã khiến cho nguồn cung năng lượng của Nga đứng ngoài thị trường toàn cầu và đẩy tăng giá dầu toàn cầu kể từ khi căng thẳng Nga – Ukraine leo thang vào năm 2022. Nếu Nga – Ukraine có thể có được thỏa thuận hòa bình, Nga sẽ có thể cung ứng thêm năng lượng ra thị trường thế giới.