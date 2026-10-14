Đoàn chuyên gia JICA hỗ trợ tăng cường tính hiệu quả của thị trường chứng khoán Việt Nam

Đợt công tác diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa quan trọngđối với sự phát triển của thị trường vốn Việt Nam, sau khi Việt Nam vừa đượcFTSE Russell nâng hạng từ thị trường cận biên (Frontier Market) lên thị trườngmới nổi (Emerging Market). Dự án của JICA đã góp phần tăng cường tính minh bạch,nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực thể chế của thị trường cổ phiếu, qua đóhỗ trợ các cải cách thị trường hướng tới các chuẩn mực quốc tế.

Đoàn chuyên gia JICA làm việc với các đối tác Việt Nam.

Đợt này, đoànchuyên gia sẽ tập trung vào một số nội dung trọng tâm: Công bố thôngtin, giáo dục tài chính và tổ chức tự quản (Self-Regulatory Organization -SRO), hỗ trợ các nỗ lực củng cố nền tảng thể chế và vận hành của thị trường cổphiếu Việt Nam.

Tại TP.HCM,chương trình sẽ bao gồm các buổi làm việc tại HoSE và các cuộc thảo luận kỹ thuậtvới các bên liên quan. Tại Hà Nội, các chuyên gia JICA và đối tác Việt Nam sẽtiếp tục các phiên họp nhóm công tác kỹ thuật tại SSC về công bố thông tin,giáo dục tài chính, SRO và các nội dung ưu tiên khác của Dự án.

Bên cạnh đó, đoànJICA sẽ tổ chức các phiên trao đổi về Báo cáo của các Nhóm công tác (Task đối với các công ty chứngkhoán, công ty quản lý quỹ, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Đào tạo Chứngkhoán (SRTC) và Hiệp hội Kinh doanh Chứng khoán Việt Nam (VASB).

Đợt công tác sẽ khép lại bằng cuộc họp lần thứ năm của Ủyban Điều phối Chung (Joint Coordinating Committee - JCC) tại SSC vào ngày 15/10.Tại đây, hai bên sẽ rà soát tiến độ triển khai dự án, thảo luận các kết quả kỹthuật đã đạt được và thống nhất các ưu tiên cho giai đoạn tiếp theo.

Dự án Hợp tác Kỹ thuật “Nâng cao năng lực thúc đẩy hiệuquả thị trường cổ phiếu Việt Nam” được khởi động từ năm 2024 nhằm tăng cườngnăng lực cho SSC và cácSở giao dịch chứng khoán thông qua các hoạt động tư vấn kỹ thuật và nângcao năng lực. Dự án tập trung vào các lĩnh vực như giám sát và thanh tra thịtrường chứng khoán, giám sát các tổ chức trung gian thị trường, nâng cao chấtlượng hoạt động niêm yết và chào bán chứng khoán ra công chúng phù hợp với cácchuẩn mực quốc tế, cũng như nâng cao nhận thức về bảo vệ nhà đầu tư trong cácdoanh nghiệp niêm yết.

Thông qua Đoàn chuyên gia lần thứ 10 và việc tiếp tục hợptác với SSC cùng các bên liên quan, JICA sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Namtrong việc hoàn thiện thể chế và khuôn khổ quản lý thị trường, nâng cao tínhcông bằng, minh bạch và hiệu quả của thị trường chứng khoán, đồng thời thúc đẩysự phát triển bền vững và hội nhập quốc tế sâu rộng hơn của thị trường vốn ViệtNam.