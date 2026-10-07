Cổ phiếu AI trở lại, Phố Wall lập đỉnh mới

S&P 500 tăng 0,6% lên 7.818,93 điểm, trong khi Nasdaq Composite tăng 0,5% lên 27.599,79 điểm. Dow Jones cũng tăng 0,5%, lên mức cao nhất kể từ ngày 25-9.

Đà tăng diễn ra sau khi lợi suất trái phiếu Mỹ giảm, giúp giải tỏa phần nào áp lực lên định giá cổ phiếu. Lợi suất trái phiếu Kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm 4 điểm cơ bản xuống 5,27%, còn lợi suất kỳ hạn 2 năm giảm 4,2 điểm cơ bản xuống 4,78%.

Theo giới phân tích, đợt bán tháo trên thị trường trái phiếu diễn ra mạnh trong những phiên trước đã tạm thời lắng xuống, tạo điều kiện cho nhóm cổ phiếu AI phục hồi.

Nhà đầu tư cũng bắt đầu hướng sự chú ý tới mùa công bố kết quả kinh doanh quý III của doanh nghiệp Mỹ, trong đó các công ty được xem là hưởng lợi từ AI nhiều khả năng tiếp tục trở thành tâm điểm.

Nvidia chỉ tăng nhẹ nhưng vẫn thiết lập mức giá cao kỷ lục mới. Một loạt cổ phiếu công nghệ liên quan AI như Ciena, Astera Labs và CoreWeave tăng mạnh.

Marvell Technology cũng bật tăng sau khi công bố các mục tiêu tăng trưởng dài hạn vượt kỳ vọng tại ngày hội nhà đầu tư. Công ty dự báo doanh thu tài chính năm 2028 đạt khoảng 20 tỷ USD, cao hơn gần 2 tỷ USD so với dự báo thị trường, đồng thời đặt mục tiêu doanh thu năm 2031 ở mức 70-90 tỷ USD.

Trong khi đó, giá dầu gần như đi ngang sau khi giảm mạnh đầu phiên. Dầu Brent giao tháng gần nhất tăng 0,3% lên 100,58 USD/thùng, sau thời điểm rơi xuống 97,06 USD/thùng.

Nhà đầu tư cũng chờ biên bản cuộc họp gần nhất của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC), dự kiến công bố ngày 7-10. Kỳ vọng FED tiếp tục tăng lãi suất đã giảm sau khi các số liệu kinh tế gần đây cho thấy lạm phát PCE lõi và tăng trưởng việc làm thấp hơn dự báo.

Dù vậy, giới phân tích cho rằng biên bản FOMC nhiều khả năng vẫn thể hiện quan ngại của các quan chức FED về triển vọng lạm phát. Các dữ liệu gần đây có thể cho phép ngân hàng trung ương kiên nhẫn hơn trước khi quyết định tăng lãi suất trở lại.

Ở nhóm cổ phiếu doanh nghiệp, Option Care Health tăng khoảng 1/3 sau khi CD&R và McKesson nhất trí mua lại công ty với giá 5,8 tỷ USD, tương đương mức cao hơn khoảng 37% so với giá đóng cửa phiên trước.

Uber giảm sau khi công bố chi 2,3 tỷ USD để mua ezCater nhằm mở rộng dịch vụ giao đồ ăn cho khách hàng doanh nghiệp và các đơn hàng theo nhóm.

Về kinh tế, thâm hụt thương mại Mỹ tăng mạnh trong tháng 8 lên 105,6 tỷ USD, từ mức 92,8 tỷ USD của tháng 7. Nhập khẩu tăng 17,2 tỷ USD lên 420,8 tỷ USD, trong khi xuất khẩu tăng 4,5 tỷ USD lên 315,2 tỷ USD.

Diễn biến phiên này cho thấy sức hấp dẫn của nhóm cổ phiếu AI vẫn rất lớn, trong khi lợi suất trái phiếu giảm đang tạo thêm dư địa cho thị trường cổ phiếu duy trì đà tăng.