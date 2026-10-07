Chứng khoán Mỹ lập đỉnh mới bất chấp sức ép từ giá dầu. Ảnh: THX/TTXVN phát

Chỉ số S&P 500 đã tăng lên mức cao kỷ lục trong phiên giao dịch ngày 6/10, có lúc chạm 7.844,52 điểm, vượt qua mức đỉnh trong phiên ngày 13/8 là 7.830 điểm. Chỉ số này cũng lần đầu tiên đóng cửa trên mốc 7.800 điểm.

Đà phục hồi diễn ra bất chấp nhiều yếu tố gây sức ép lên thị trường, trong đó có các cú sốc giá dầu, chi phí vay tăng và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) bắt đầu một chu kỳ tăng lãi suất.

Đợt tăng lên mức kỷ lục diễn ra chỉ một ngày sau khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên mức cao mới kể từ năm 2022, dao động quanh 5,31%. Vào giữa tháng 9 vừa qua, Fed đã tăng lãi suất điều hành lần đầu tiên trong hơn 3 năm và phát tín hiệu sẽ tiếp tục tăng lãi suất.

Giá dầu đã vượt 100 USD/thùng vào đầu tháng 3 khi xung đột với Iran làm gián đoạn nguồn cung năng lượng vận chuyển qua eo biển Hormuz. Sau khi giảm xuống dưới 70 USD/thùng, giá dầu lại tăng vọt lên trên 100 USD/thùng vào đầu tháng 9.

Ông Shawn Snyder, chiến lược gia kinh tế tại công ty quản lý đầu tư Potomac Fund Management, nói với CNBC: “Xét cho cùng, giá dầu và lợi suất trái phiếu có thể có mối tương quan, nhưng thị trường chứng khoán và lợi nhuận doanh nghiệp cũng vậy. Và nếu lợi nhuận vẫn ở đó, như thực tế đã diễn ra, thị trường chứng khoán sẽ có khả năng chống chịu, ngay cả khi nền kinh tế có phần trái chiều hơn”.

Không giống những lần lập kỷ lục trước đó trong năm nay, đợt tăng mới nhất này chủ yếu được dẫn dắt bởi một số ít cổ phiếu gắn với làn sóng hứng thú đối với trí tuệ nhân tạo (AI) và dường như không bị ảnh hưởng nhiều bởi những trở ngại kinh tế vĩ mô bất lợi.

Nhóm cổ phiếu được gọi là “Magnificent 7”, gồm 7 tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ là Nvidia, Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft và Tesla, chiếm hơn 34% tổng vốn hóa thị trường của S&P 500.

Trong bối cảnh các công ty công nghệ đầu tư mạnh vào các trung tâm dữ liệu và cơ sở hạ tầng điện toán, nhu cầu đối với chip và thiết bị đã tăng lên. Đầu năm nay, Amazon cho biết công ty dự kiến chi khoảng 200 tỷ USD đầu tư vốn cho các hoạt động kinh doanh trong năm 2026, với các cơ hội bao gồm AI, chip và robot.

"Khẩu vị" của các nhà đầu tư đối với những khoản đầu tư công nghệ đầy tham vọng cũng thể hiện rõ vào tháng 6, khi SpaceX huy động 75 tỷ USD trong đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) lớn nhất từ trước đến nay và bắt đầu giao dịch vào ngày 12/6. Màn chào sàn này trở thành một cột mốc khác cho thấy các nhà đầu tư tiếp tục rót vốn vào các công ty tăng trưởng bất chấp giá năng lượng và chi phí vay cao hơn.