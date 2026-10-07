Vốn hóa Nvidia tiến sát mốc 6.000 tỷ USD

Tính tới tối 6/10 (giờ Việt Nam), cổ phiếu của Nvidia (NASDAQ: NVDA) đang được giao dịch ở mức 242 USD, giá trị thị trường của gã khổng lồ công nghệ Mỹ đã chạm ngưỡng 5.760 tỷ USD và chưa ngừng đà giảm. Dữ liệu từ nền tảng dự đoán Polymarket cho thấy, có tới 41% khả năng Nvidia sẽ chính thức vượt qua cột mốc 6.000 tỷ USD ngay trước khi năm nay khép lại.

Tính từ đầu năm 2026, giá cổ phiếu Nvidia đã tăng 28%. Giá trị thị trường của hãng có thêm 1.200 tỷ USD, nâng tổng vốn hóa lên sát mốc 5.800 tỷ USD. Nvidia cũng là động lực chính đóng góp vào mức tăng 14% của chỉ số S&P 500.

Đà bứt phá hiện tại đánh dấu sự đảo chiều mạnh mẽ. Vào cuối tháng 3 năm nay, cổ phiếu hãng từng giảm 11% do giới đầu tư hoài nghi về khoản chi tiêu cho AI. Tuy nhiên, tâm lý thị trường nhanh chóng thay đổi. Các tập đoàn công nghệ lớn như Nvidia dần được xem là kênh đầu tư an toàn trước rủi ro lạm phát và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất.

Đà tăng trưởng bứt phá đưa Nvidia trở thành công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới. Kết quả này giúp tập đoàn nới rộng khoảng cách với Apple, đơn vị hiện tập trung phần lớn nguồn lực tiền mặt cho các hoạt động tài chính thay vì mở rộng hạ tầng AI.

Nvidia vừa chính thức thông báo phê duyệt thêm 150 tỷ USD cho chương trình mua lại cổ phiếu. Đây là quy mô mua lại cổ phiếu lớn nhất trong lịch sử doanh nghiệp. Hành động này giúp giảm số lượng cổ phiếu lưu hành và trực tiếp đẩy lợi nhuận trên mỗi cổ phần lên cao.

Việc mua lại cổ phiếu giúp giảm số lượng cổ phiếu đang lưu hành và tăng chỉ số lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS). Khác với phần lớn tập đoàn Big Tech dồn vốn cho hạ tầng, Nvidia vừa duy trì chi tiêu cho AI, vừa chia sẻ lợi nhuận trực tiếp tới cổ đông.

Nvidia dự báo doanh thu năm tài chính 2028 sẽ tăng 70%, vượt xa mức kỳ vọng 45% trước đó. Lợi nhuận ròng năm tài chính 2027 của hãng dự kiến tăng gấp đôi, với doanh thu tăng 90%. Cổ phiếu Nvidia hiện có giá khá rẻ nếu so sánh với tốc độ tăng trưởng. Tuy nhiên, quy mô vốn hóa quá lớn cũng khiến cổ phiếu cần lượng dòng tiền khổng lồ để tạo ra các bước nhảy vọt tiếp theo trên thị trường.