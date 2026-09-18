Có nên bỏ da khi ăn thịt lợn, thịt gà?

Da lợn chứa 46% nước, 26,4% protein và 22,7% chất béo. (Ảnh: ITN)

Thịt được chia thành thịt gia súc, gia cầm, cá, tôm và các sản phẩm hải sản. Thông thường, da của lợn, gà, vịt khá nhiều. Hiện nay, mọi người rất quan tâm đến vóc dáng, lo lắng rằng lượng calo cao sẽ dẫn đến béo phì, vì vậy khi ăn thịt, thường tồn tại một băn khoăn: Có nên ăn da không?

Thành phần dinh dưỡng của từng loại da

Da gà có khoảng 40%-50% chất béo, chất béo khá dày, lượng triglyceride và cholesterol cũng rất cao. Có thể nói, "một miếng da là nửa miếng mỡ", nên thịt gà có da không phải là thực phẩm ít calo. Nếu ăn thường xuyên có thể làm tăng nguy cơ các bệnh tim mạch và não, còn có thể dẫn đến gan nhiễm mỡ.

Đối với những người cần kiểm soát lượng calo nạp vào, khi ăn nên bỏ da. Thịt gà bỏ da lượng calo thường thấp hơn các loại thịt khác, trong đó thịt ức gà bỏ da có lượng protein cao nhất.

Da lợn chứa 46% nước, 26,4% protein và 22,7% chất béo. Nhắc đến da lợn, nhiều người sẽ nghĩ rằng nó chứa rất nhiều collagen. Thực tế, nhiều người ninh da lợn thành một dạng thực phẩm gel, hy vọng có thể chống lão hóa. Mặc dù da lợn và da bò chứa rất nhiều collagen, nhưng không có nghĩa khi ăn vào là cơ thể sẽ được bổ sung collagen cần thiết.

Collagen thực chất là một loại protein, khi ăn vào sẽ được tiêu hóa ở dạ dày và ruột non, dưới tác dụng của các enzyme protein khác nhau, nó sẽ bị phân giải thành các peptide và sau đó thủy phân thành axit amin. Phần lớn các axit amin này sẽ đi vào máu, tham gia vào cấu tạo các mô của cơ thể, chỉ có rất ít đi vào quá trình tái tạo thành collagen.

Vì vậy, ăn da lợn để chống lão hóa là không thực tế. Nguyên nhân khiến da bị lão hóa là do các nguyên bào sợi (fibroblast) tổng hợp collagen đã già đi, nên tỷ lệ tổng hợp collagen giảm.

Về cơ bản, con người lão hóa không phải vì thiếu collagen mà là do các nguyên bào đã già, không thể sản xuất collagen, nên ăn nhiều collagen cũng không có tác dụng. Hơn nữa, nếu ăn quá nhiều, da lợn còn làm tăng lượng chất béo nạp vào cơ thể, tăng nguy cơ cao mỡ máu, béo phì và dễ gây ra các biến chứng khác.

Cách ăn da lợn, da gà an toàn

Vì da lợn, da gà chứa khá nhiều chất béo và cholesterol, nên không khuyến khích ăn quá nhiều. Muốn ăn da động vật mà vẫn khỏe mạnh, tốt nhất nên chú ý hai điểm sau:

Đừng ăn quá nhiều cùng một lúc

Da động vật mặc dù ngon nhưng cũng không nên ăn quá nhiều cùng một lúc, đặc biệt là với những người béo phì, mỡ máu cao, nếu ăn quá nhiều da lợn, da gà có thể ảnh hưởng xấu tới việc kiểm soát cân nặng và lipid trong máu.

Chọn cách nấu hợp lý

Nên tránh các cách nấu nhiều dầu mỡ như rán, chiên. Nên chọn trộn gỏi, nấu canh... Ngoài ra, một số da động vật chứa khá nhiều mỡ dưới da, trước khi nấu nên loại bỏ bớt phần mỡ này.

Một số lưu ý khi ăn thịt gà

Nên ăn phần ức

Một số loại thịt không như mọi người tưởng tượng là chứa nhiều chất béo, phần gà phù hợp cũng vậy. Ăn phần gà phù hợp không chỉ không béo mà còn có tác dụng giảm cân. Ví dụ, ức gà là phần chứa ít calo và chất béo nhất trong toàn con gà. Ức gà là thực phẩm lý tưởng để giảm cân.

Ngược lại, nên hạn chế ăn cánh gà, chân gà và những phần có nhiều calo. Còn đùi gà, chỉ cần bỏ da, phần thịt đùi cũng không nhiều chất béo, trong khi lượng sắt trong đùi gà cao hơn nhiều so với ức gà, lại còn ngon miệng hơn.

Ăn thịt gà vào buổi trưa tốt hơn

Sau một buổi sáng bận rộn, cơ thể cần bổ sung nhiều chất dinh dưỡng, lúc này có thể ăn thịt gà để bổ sung năng lượng. Thịt gà giàu protein, nhanh chóng cung cấp năng lượng cho cơ thể và cũng không dễ tăng cân.

Khuyến cáo không nên ăn thịt gà vào buổi tối. Ăn thịt gà vào bữa tối làm lượng calo nạp vào cao, nếu không vận động hay tập luyện thì dễ dần trở nên béo phì.

Theo sohu.com