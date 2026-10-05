Cảnh báo: Béo phì làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch

Tại Đại hội Tim mạch Toàn quốc lần thứ 20 vừa diễn ra, GS.TS.BS Phạm Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội Tim mạch học Việt Nam cho biết Hội vừa xây dựng "Đồng thuận của Hội Tim mạch học Việt Nam năm 2026 về béo phì và bệnh tim mạch".

Việt Nam thuộc nhóm có tốc độ gia tăng thừa cân và béo phì nhanh

Theo báo cáo của liên đoàn béo phì thế giới năm 2025, tỷ lệ người trưởng thành bị thừa cân và béo phì đã tăng từ khoảng 36% vào năm 2010 lên 40% vào năm 2015 và gần 48% vào năm 2022.

Nếu xu hướng hiện nay tiếp tục, đến năm 2030 sẽ có khoảng 3 tỷ người trưởng thành, tương đương khoảng 50% người trưởng thành trên toàn thế giới sống chung với tình trạng thừa cân hoặc béo phì.

Trên toàn cầu, tỷ lệ béo phì ở nữ giới cao hơn nam giới. Đến năm 2030, khoảng 27% phụ nữ trưởng thành và 21% nam giới trưởng thành được dự báo mắc béo phì.

GS-TS-BS Phạm Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội Tim mạch học Việt Nam chia sẻ tại Đại hội Tim mạch toàn quốc lần thứ 20 về "Đồng thuận của Hội Tim mạch học Việt Nam năm 2026 về béo phì và bệnh tim mạch". Ảnh: Phương Thảo

Tại Việt Nam, hiện nay tỉ lệ thừa cân và béo phì vẫn ở mức thấp so với nhiều quốc gia và thấp hơn trung bình chung toàn thế giới. Theo các báo cáo, tỷ lệ béo phì ở người trưởng thành Việt Nam (BMI ≥ 25 kg/m2) (từ 18–69 tuổi) năm 2021 là 19,5%.

Tuy nhiên, Việt Nam thuộc nhóm các quốc gia có tốc độ gia tăng thừa cân và béo phì nhanh nhất thế giới, với mức tăng trung bình khoảng 3,8%/năm trong giai đoạn 2000 – 2016 và được dự báo tiếp tục tăng khoảng 4,0%/năm trong giai đoạn 2020 – 2035, trong đó tỉ lệ gia tăng béo phì ở giai đoạn này là 6,3%/năm.

Đến năm 2030 ước tính có 18,92 triệu người trưởng thành ở Việt Nam bị thừa cân – béo phì. Đáng chú ý, tỉ lệ thừa cân béo phì ở trẻ em và thanh thiếu niên cũng đang tăng rất nhanh.

Nếu như trong giai đoạn 2010–2025, tốc độ gia tăng tỷ lệ thừa cân và béo phì ở trẻ em từ 5–19 tuổi đạt trung bình 7,9% mỗi năm, thuộc nhóm cao nhất thế giới. Trong năm 2025, tỷ lệ thừa cân và béo phì ở nhóm tuổi này lần lượt đạt 20,68% và 11,36%, tương ứng khoảng 4,8 triệu trẻ em và thanh thiếu niên từ 5 – 19 tuổi sống chung với tình trạng thừa cân hoặc béo phì.

Những số liệu này cho thấy Việt Nam đang trải qua quá trình chuyển đổi dịch tễ dinh dưỡng mạnh mẽ, với gánh nặng thừa cân và béo phì gia tăng nhanh ở cả người trưởng thành và trẻ em, kéo theo nguy cơ gia tăng các bệnh không lây nhiễm và áp lực ngày càng lớn đối với hệ thống y tế trong tương.

Béo phì làm tăng nguy cơ suy tim

Suy tim phân suất tống máu bảo tồn liên quan đến béo phì. Ảnh: BTC cung cấp

Theo GS.TS.BS Phạm Mạnh Hùng, béo phì làm tăng nguy cơ tăng huyết áp, đái tháo đường tuýp 2, rối loạn lipid máu, bệnh thận mạn, gan nhiễm mỡ chuyển hóa và ngưng thở khi ngủ. Đồng thời, tình trạng này còn liên quan trực tiếp đến bệnh tim mạch do xơ vữa, suy tim, rung nhĩ, huyết khối tĩnh mạch và một số bệnh van tim.

Mô mỡ dư thừa không chỉ là nơi dự trữ năng lượng mà còn hoạt động như một cơ quan nội tiết - miễn dịch, có thể thúc đẩy viêm, rối loạn chuyển hóa, tăng huyết áp và ảnh hưởng đến cấu trúc, chức năng tim.

Đáng chú ý, béo phì là yếu tố nguy cơ quan trọng của suy tim. Khi lượng mỡ dư thừa tăng, gánh nặng chuyển hóa và nhu cầu hoạt động của hệ tim mạch cũng tăng. Béo phì đồng thời làm tăng nguy cơ bệnh động mạch vành, từ đó có thể dẫn đến suy tim.

Ở người đã mắc suy tim, béo phì có thể khiến khả năng gắng sức giảm, triệu chứng nặng hơn, chất lượng cuộc sống kém hơn và nguy cơ nhập viện cao hơn. Đặc biệt, suy tim phân suất tống máu bảo tồn có mối liên quan đáng kể với béo phì.

Đánh giá béo phì không nên chỉ dựa vào cân nặng hoặc chỉ số BMI. Vòng eo, phân bố mỡ, đặc biệt là mỡ nội tạng, bệnh đồng mắc và tổn thương cơ quan đích cũng cần được xem xét.

Tại Việt Nam, BMI từ 23-24,9 kg/m² được xếp vào nhóm thừa cân và từ 25 kg/m² trở lên là béo phì trong thực hành đối với người trưởng thành. Tuy nhiên, cùng một chỉ số BMI, nguy cơ sức khỏe có thể khác nhau giữa từng người.

Điều trị béo phì đang chuyển từ "giảm bao nhiêu kg" sang cải thiện sức khỏe

Cũng theo GS.TS.BS Phạm Mạnh Hùng, mục tiêu điều trị béo phì đang chuyển từ "giảm bao nhiêu kg" sang cải thiện sức khỏe và kết cục lâm sàng. Bác sĩ cần đánh giá người bệnh có giảm nguy cơ tim mạch, cải thiện khả năng vận động, triệu chứng, chất lượng sống và các bệnh đồng mắc hay không.

Từ mô mỡ dư thừa đến bệnh tim mạch. Ảnh: BTC cung cấp

Các chuyên gia nhấn mạnh điều trị béo phì cần được thực hiện lâu dài, đa mô thức và cá thể hóa. Thay đổi lối sống, gồm điều chỉnh chế độ ăn, tăng hoạt động thể lực và duy trì hành vi lành mạnh, vẫn là nền tảng.

Trong tim mạch y học hiện đại, đánh giá và điều trị béo phì không nên giới hạn ở BMI hay mục tiêu giảm cân đơn thuần mà cần hướng đến giảm dư thừa mô mỡ, cải thiện chức năng cơ quan, kiểm soát các bệnh đồng mắc và giảm nguy cơ biến cố tim mạch. Những bằng chứng mới về liệu pháp incretin (GLP-1 RA, GIP/GLP-1 RA) và phẫu thuật chuyển hóa - giảm cân đang đưa quản lý béo phì trở thành một thành phần ngày càng quan trọng của dự phòng và điều trị bệnh tim mạch. Việc sử dụng thuốc phải có chỉ định và được bác sĩ theo dõi, không tự điều trị.