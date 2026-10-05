Ngã xe máy thanh niên vỡ bàng quang

Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 vừa phẫu thuật cấp cứu một bệnh nhân nam 27 tuổi bị vỡ bàng quang, tổn thương ruột non và rách cơ thành bụng sau tai nạn giao thông. Sau 15 ngày điều trị, bệnh nhân hồi phục và đủ điều kiện xuất viện.

Bệnh nhân L.Đ.N. (27 tuổi, trú tại Lục Sơn, Bắc Ninh) được gia đình đưa đến Bệnh viện trong tình trạng đau nhiều vùng bụng dưới, tiểu ra máu, bầm tím thành bụng bên phải và nhiều vết xây xát trên cơ thể sau khi đi xe máy tự ngã.

Qua thăm khám, siêu âm và chụp cắt lớp vi tính, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị vỡ bàng quang, có máu trong ổ bụng, rách cơ thẳng bụng bên phải và tổn thương thành bụng. Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật cấp cứu.

Ảnh chụp CT scan của bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Theo ThS.BS Lê Trung Hiếu, Khoa Ngoại Thận - Tiết niệu - Nam học, trong quá trình phẫu thuật, kíp mổ phát hiện bàng quang bị vỡ lớn ở hai thành bên. Tổn thương liên quan cả phần trong và ngoài phúc mạc, kèm chảy máu.

Kiểm tra ổ bụng, các bác sĩ tiếp tục phát hiện vết thương ruột non và rách cơ thẳng bụng bên phải, gây thoát vị thành bụng.

Bác sĩ Lê Trung Hiếu thăm khám ổ bụng cho một bệnh nhân sau phẫu thuật tại Khoa Ngoại Thận - Tiết niệu - Nam học. Ảnh: BVCC.

Kíp phẫu thuật đã lấy máu cục trong bàng quang và ổ bụng, khâu phục hồi thành bàng quang bằng hai lớp chỉ tự tiêu. Đồng thời, các bác sĩ khâu vết thương ruột non, phục hồi cơ thẳng bụng, lau rửa ổ bụng và đặt dẫn lưu.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được tiếp tục theo dõi và chăm sóc tại bệnh viện. Sau khoảng 15 ngày điều trị, tình trạng huyết động ổn định, nước tiểu qua ống thông trong, dẫn lưu ổ bụng không còn dịch. Bệnh nhân đã ăn uống bình thường, tự thực hiện các sinh hoạt cá nhân.

Hiện bệnh nhân được rút ống thông tiểu và đủ điều kiện xuất viện.

Từ trường hợp trên, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 khuyến cáo người dân chấp hành các quy định về an toàn giao thông. Sau tai nạn, người dân nên đến cơ sở y tế để được thăm khám, đặc biệt khi có các dấu hiệu như đau bụng, bầm tím vùng bụng hoặc tiểu ra máu.

Việc thăm khám sớm giúp phát hiện và xử trí kịp thời các tổn thương nghiêm trọng, tránh bỏ sót bệnh lý, hạn chế biến chứng và bảo vệ tính mạng người bệnh.