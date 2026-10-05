Có dấu hiệu này suốt nửa năm nhưng không đi khám, người phụ nữ 35 tuổi mắc ung thư giai đoạn cuối

Trường hợp một phụ nữ 35 tuổi tại Đài Loan (Trung Quốc) được chẩn đoán ung thư dạ dày giai đoạn cuối sau nhiều tháng đầy hơi, ợ hơi là lời nhắc nhở về việc không nên chủ quan với những bất thường kéo dài ở đường tiêu hóa.

Theo China Times, bác sĩ Lâm Tương Hoành, chuyên khoa tiêu hóa - gan mật tại Phòng khám Nội khoa Dân Quyền Hòa Hinh tại Đài Loan (Trung Quốc), chia sẻ trường hợp người phụ nữ 35 tuổi nói trên đã xuất hiện các triệu chứng đầy hơi, ợ hơi và chán ăn từ nửa năm trước nhưng chủ quan không đi khám mà tự mua thuốc dạ dày uống. Các triệu chứng lúc thuyên giảm, lúc tái phát khiến cô cứ kéo dài tình trạng này suốt 6 tháng.

Ảnh minh họa.

Bác sĩ Lâm Tương Hoành cho biết trong suốt nửa năm, lượng thức ăn người phụ nữ này có thể ăn ngày càng giảm. Cô cũng sụt 6 kg. Tình trạng ban đầu chỉ là đầy hơi, sau đó chuyển thành đau dạ dày đến mức mất ngủ, cuối cùng phải ngồi ngủ mới chịu được. Lúc này, cô mới đi khám.

Kết quả nội soi dạ dày cho thấy bên trong dạ dày của người phụ nữ xuất hiện một ổ loét lớn và sâu, bờ tổn thương không đều. Kết quả sinh thiết xác định đây là ung thư dạ dày.

Ban đầu, các bác sĩ dự định nhanh chóng phẫu thuật điều trị. Tuy nhiên, đáng tiếc là trong quá trình phẫu thuật, họ phát hiện các tế bào ung thư đã lan rộng khắp ổ bụng, không còn khả năng phẫu thuật. Bệnh nhân được xác định mắc ung thư dạ dày giai đoạn cuối.

Theo chia sẻ của bác sĩ Lâm Tương Hoành, bình thường người phụ nữ này không hút thuốc, không uống rượu. Tuy nhiên, gia đình cô có tiền sử ung thư dạ dày, cụ thể là ông nội từng mắc bệnh. Bên cạnh đó, do đặc thù công việc, nữ bệnh nhân ăn uống thất thường, chủ yếu chỉ ăn khi cảm thấy đói và hầu như không ăn trái cây.

Ảnh minh họa: Adobe Stock.

Trên lâm sàng, khoảng 15% trường hợp ung thư dạ dày xảy ra ở người trẻ và phần lớn thuộc dạng ung thư dạ dày biệt hóa kém. Loại ung thư dạ dày này có 3 đặc điểm sau:

-Thường gặp ở phụ nữ trẻ: Ung thư dạ dày biệt hóa kém thường xuất hiện ở người trẻ, đặc biệt gặp nhiều hơn ở phụ nữ. Các chuyên gia cho rằng điều này có thể liên quan đến hormone nữ.

-Dễ di căn, tiên lượng kém: So với các dạng ung thư dạ dày khác, ung thư dạ dày biệt hóa kém có xu hướng di căn và xâm lấn hạch bạch huyết dễ hơn, đồng thời tiên lượng cũng kém hơn.

-Triệu chứng ban đầu không rõ ràng: Ở giai đoạn đầu, ung thư dạ dày biệt hóa kém thường không gây ra triệu chứng rõ rệt. Khi các triệu chứng xuất hiện, bệnh nhiều khi đã được chẩn đoán ở giai đoạn muộn.

Các bác sĩ khuyến cáo, nếu xuất hiện các triệu chứng khó chịu ở dạ dày, mọi người vẫn nên đi khám để được kiểm tra.

Một số dấu hiệu là giảm cân đột ngột và đau bụng dai dẳng, đây là những triệu chứng phổ biến nhất khi bệnh ở giai đoạn đầu. Các triệu chứng khác bao gồm buồn nôn, khó nuốt, phân đen, no sớm, đau kiểu loét. Bạn nên đi khám nếu có bất kỳ triệu chứng nào ở trên.

Chú ý những dấu hiệu của bệnh ung thư dạ dày như:

Kém ăn

Giảm cân không rõ nguyên nhân

Đau bụng

Khó chịu mơ hồ ở bụng, thường ở trên rốn

Cảm thấy no sau một bữa ăn nhỏ

Ợ nóng hoặc khó tiêu

Buồn nôn

Nôn mửa thường xuyên hoặc nôn ra máu

Sưng hoặc tích tụ chất lỏng trong bụng

Máu trong phân

Cảm thấy mệt mỏi hoặc yếu ớt, đặc biệt là do thiếu máu

Vàng da và vàng mắt nếu ung thư dạ dày di căn đến gan.