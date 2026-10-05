6 phim Hoa ngữ về những mối tình thanh mai trúc mã say đắm

1. Anh Không Thích Thế Giới Này, Anh Chỉ Thích Em

Triệu Kiều Nhất và Ngôn Mặc là hai học sinh có tính cách hoàn toàn trái ngược. Sau một lần được xếp ngồi cùng bàn, cả hai dần trở thành bạn bè rồi nảy sinh tình cảm. Kiều Nhất nhút nhát, học hành không quá nổi bật, trong khi Ngôn Mặc là chàng trai lạnh lùng, thông minh và không mấy quan tâm đến chuyện tình cảm.

Bộ phim đan xen giữa những năm tháng học sinh và cuộc sống hiện tại khi cả hai đã kết hôn, từ đó hé lộ hành trình họ trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời nhau. Những kỷ niệm thời thanh xuân, tình bạn và những rung động đầu đời dần tạo nên mối tình trưởng thành nhưng không kém phần ngọt ngào.

2. Gửi Thời Thanh Xuân Ngây Thơ Tươi Đẹp

Trần Tiểu Hy dành tình cảm cho Giang Thần, chàng trai vừa thông minh vừa nổi bật. Dù từng mạnh dạn tỏ tình và bị từ chối, Tiểu Hy vẫn không bỏ cuộc. Là hàng xóm từ nhỏ, cô liên tục tìm cách đến gần Giang Thần và khiến anh dần chú ý đến mình.

Theo thời gian, sự chân thành và đáng yêu của Tiểu Hy khiến Giang Thần mở lòng. Tình yêu của họ phát triển từ những rung động trong sáng thời học sinh, trước khi cả hai phải đối diện với khoảng cách và những thay đổi khi trưởng thành. Bộ phim ghi điểm nhờ câu chuyện nhẹ nhàng về một cô gái yêu trước và chàng trai dần nhận ra tình cảm của mình.

3. Hạnh Phúc Nhỏ Của Anh

Văn Thiệu Khanh và Tùng Dung từng gặp nhau khi còn nhỏ và có một lời hẹn ước đặc biệt. Nhiều năm sau, cả hai gặp lại nhưng Tùng Dung không còn nhớ người bạn năm xưa. Trong khi đó, Thiệu Khanh vẫn luôn giữ lời hứa ấy trong lòng.

Khi trưởng thành, Tùng Dung trở thành luật sư còn Thiệu Khanh là một bác sĩ phẫu thuật tài năng. Tình cờ trở thành hàng xóm, họ liên tục chạm mặt và dần khơi lại những rung động từng có. Câu chuyện mang màu sắc lãng mạn, tập trung vào hành trình nam chính chủ động theo đuổi mối tình đầu.

4. Lấy Danh Nghĩa Người Nhà

Lý Tiêm Tiêm lớn lên trong một gia đình đặc biệt với Lăng Tiêu và Hà Tử Thu. Từ những đứa trẻ xa lạ, cả ba trở thành anh em, cùng trưởng thành dưới sự chăm sóc của hai người cha đơn thân.

Những năm tháng bên nhau giúp Tiêm Tiêm và Lăng Tiêu hình thành mối liên kết sâu sắc. Tuy nhiên, cuộc sống khiến họ phải chia xa trước khi có cơ hội gặp lại khi trưởng thành. Từ những người bạn thuở nhỏ, tình cảm giữa họ dần thay đổi khi cả hai nhận ra đối phương không còn đơn thuần là một thành viên trong gia đình.

Không chỉ khai thác tình yêu, bộ phim còn ghi dấu bởi câu chuyện về tình thân, sự trưởng thành và những mối quan hệ được xây dựng bằng tình cảm thay vì huyết thống.

5. Tình Đầu Ngây Ngô

Hạ Miểu Miểu dành tình cảm đặc biệt cho Lương Hựu Niên, đàn anh mà cô quen biết từ lâu. Với Miểu Miểu, Hựu Niên là hình mẫu lý tưởng khi vừa tài giỏi vừa luôn giúp đỡ cô. Vì vậy, cô quyết tâm thi vào cùng trường đại học với anh.

Ban đầu, Hựu Niên chỉ xem Miểu Miểu là một cô gái vụng về nhưng tốt bụng và đáng yêu. Qua thời gian tiếp xúc, sự chân thành của cô dần khiến anh rung động. Tình cảm giữa hai người phát triển từ sự ngưỡng mộ đơn phương thành mối tình đầu trong sáng.

Bộ phim cũng tập trung vào quá trình Miểu Miểu thay đổi bản thân, từ một cô gái thiếu tự tin trở nên trưởng thành hơn trong tình yêu và cuộc sống.

6. Mùa Hạ Thoáng Qua

Hạ Lạc và Trương Viễn gặp nhau khi còn học trung học. Ban đầu, cả hai không có ấn tượng tốt về đối phương nhưng nhanh chóng hóa giải hiểu lầm. Từ đó, họ trở thành những người bạn thân thiết, cùng chia sẻ những năm tháng tuổi trẻ.

Tình cảm dần phát triển khi cả hai luôn ở bên động viên và giúp đỡ nhau. Tuy nhiên, một biến cố khiến Trương Viễn không thể vào ngôi trường đại học mà anh mong muốn, buộc họ phải sống ở hai thành phố khác nhau.

Khoảng cách khiến mối tình đầu dần xuất hiện những rạn nứt. Sau khi chia tay trong nước mắt, họ gặp lại nhiều năm sau và phải đối diện với những tiếc nuối còn dang dở. Bộ phim Hoa ngữ mang đến một câu chuyện tình trưởng thành hơn, nơi tình yêu không chỉ có những khoảnh khắc ngọt ngào mà còn có chia xa và lựa chọn.