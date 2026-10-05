Tìm thấy que lấy ráy tai loại cứng trong vùng kín bé trai Hà Nội

Tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp tiến hành đánh giá vị trí dị vật và tình trạng tổn thương. Bác sĩ sử dụng ống nội soi bàng quang kết hợp kẹp chuyên dụng để gắp dị vật ra ngoài qua đường niệu đạo, không cần phẫu thuật mở.

Sau can thiệp, bệnh nhân được tiếp tục theo dõi tình trạng tổn thương và các dấu hiệu liên quan đến đường tiết niệu. Sau một ngày điều trị, bệnh nhân được ra viện.

Que lấy ráy tai bằng chất liệu inox được lấy ra khỏi vùng kín bé trai. Ảnh: BVCC

BSCKII Nguyễn Văn Phước, Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Thanh Nhàn, ngày 5/10 cho biết dị vật trong niệu đạo có thể gây tổn thương với nhiều mức độ khác nhau. Tùy thuộc vào vị trí, kích thước, hình dạng và thời gian lưu lại, dị vật có thể làm tổn thương niêm mạc niệu đạo, gây đau, chảy máu, phù nề, nhiễm trùng, bí tiểu và các biến chứng khác của đường tiết niệu.

Đặc biệt, với những dị vật nằm sâu hoặc có kích thước lớn, việc tự ý xử trí tại nhà có thể khiến tổn thương trở nên nghiêm trọng hơn.

“Khi nghi ngờ có dị vật trong niệu đạo, người bệnh không nên tự tìm cách lấy ra. Việc cố kéo hoặc sử dụng thêm dụng cụ có thể làm tổn thương niêm mạc, gây chảy máu hoặc khiến dị vật di chuyển sâu hơn. Người bệnh cần được thăm khám tại cơ sở y tế để xác định vị trí, mức độ tổn thương và lựa chọn phương pháp xử trí phù hợp”, BS Phước khuyến cáo.