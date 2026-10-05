Tây Ninh: Cứu sống người phụ nữ trẻ bị sét đánh

Bác sĩ thăm khám người bệnh sau 48 giờ nhập viện. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Hằng ngày đi làm, chị N.T.T. (ngụ tại Tây Ninh) đều di chuyển ngang qua khu vực cánh đồng trống, nơi thưa thớt nhà dân và ít cây cối. Tối hôm xảy ra sự việc, dù trời mưa giông lớn, chị vẫn vội vã trở về nhà sau ca làm việc. Bất ngờ, một tia sét đánh thẳng xuống khiến chị ngã gục ngay xuống đường. Được người dân phát hiện kịp thời, chị N.T.T. được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Đức Hòa (Tây Ninh).

Ngay khi nhận thông tin, Quy trình “Báo động đỏ toàn viện” tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Đức Hòa được kích hoạt. Qua khám lâm sàng, các bác sĩ ghi nhận có rối loạn nhịp tim kèm theo nhiều tổn thương do sét đánh: bỏng độ I, II vùng cánh tay và vai phải; cháy sém chạy dọc vùng đeo dây chuyền; vết thương khoảng 3cm ở cổ phải cùng các vùng xây xát tại môi, má và tai phải.

Sau khi đánh giá, các bác sĩ xác định người bệnh chưa có chỉ định can thiệp ngoại khoa nên tập trung kiểm soát rối loạn nhịp tim, theo dõi sát thần kinh. Tuy nhiên, tình trạng người bệnh nhanh chóng thay đổi, xuất hiện lơ mơ, vật vã và kích thích mạnh. Trước nguy cơ diễn tiến nặng, ê-kíp lập tức chuyển người bệnh đến Khoa Hồi sức Tích cực (ICU) để điều trị tích cực, kiểm soát nguy cơ chảy máu não, rối loạn nhịp tim; đồng thời, phối hợp chăm sóc toàn diện các tổn thương bỏng, mắt và màng nhĩ.

Vết thương cháy sém tay do sét đánh. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Nhờ phác đồ điều trị chính xác và sự nỗ lực không ngừng nghỉ của tập thể y bác sĩ, sau 2 ngày điều trị tích cực, tình trạng người bệnh từng bước ổn định, ý thức trở lại, không còn vật vã, kích thích, chụp CT sọ não không ghi nhận chảy máu tiến triển thêm. Chị N.T.T. được chuyển đến chuyên khoa Nội Tim mạch để theo dõi và chăm sóc phục hồi.

Theo bệnh viện, sét đánh là hiện tượng phóng điện cực mạnh, khi đi qua cơ thể người sẽ gây ra tổn thương đa cơ quan cực kỳ nghiêm trọng: gián đoạn nhịp tim, ngừng tim đột ngột, tổn thương não, liệt tạm thời hoặc vĩnh viễn các chi, tê liệt trung tâm hô hấp trên não dẫn đến ngừng thở. Khi có mưa giông, người dân cần chủ động tìm nơi trú ẩn an toàn, tránh đứng dưới cây cao, gần cột điện, công trình kim loại hoặc những vị trí cao…