Có một cuộc đua khác

Điểm đặc biệt so với nhiều kỳ đại hội chúng tôi từng tác nghiệp là MMC không nằm ở khu vực trung tâm Nagoya. Ban tổ chức đặt MMC tại Portmesse Nagoya, tổ hợp triển lãm ở khu vực cảng, ngay gần ga Kinjo-futo.

MMC là đầu mối truyền thông quan trọng nhất của ASIAD 20, tích hợp trung tâm báo chí dành cho phóng viên và phục vụ các đơn vị truyền hình. Vị trí này có ưu điểm về diện tích, đủ không gian để bố trí một trung tâm truyền thông quy mô lớn. Tuy nhiên, với những phóng viên phải liên tục di chuyển giữa các địa điểm thi đấu, khoảng cách cũng là vấn đề cần tính toán. Từ trung tâm Nagoya tới Kinjo-futo mất khoảng nửa tiếng đồng hồ và không tiện di chuyển tới các địa điểm thi đấu.

Phóng viên các nước tác nghiệp tại Trung tâm truyền thông chính ASIAD 20.

Bước vào bên trong MMC, không khí ngày hội thể thao lớn nhất châu Á hiện lên rõ rệt. Những dãy bàn làm việc kéo dài, phóng viên liên tục xử lý hình ảnh, viết bài và trao đổi thông tin. Các hãng thông tấn, truyền hình lớn đến từ Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc... xây dựng những khu vực làm việc, studio riêng bên trong tổ hợp.

Đặc biệt, khoảng 20 màn hình lớn được bố trí để phát trực tiếp nhiều môn thi đấu cùng lúc. Khi không thể có mặt tại tất cả địa điểm, phóng viên vẫn có thể ngồi tại MMC theo dõi diễn biến, cập nhật kết quả và lựa chọn những sự kiện đáng chú ý để đưa tin.

Bên cạnh không gian làm việc là khu ăn uống và cửa hàng bán các sản phẩm liên quan đến ASIAD 20, trong đó linh vật Honohon xuất hiện trên nhiều mặt hàng. Nước uống và một số đồ ăn nhẹ cũng được cung cấp để phóng viên sử dụng.

Phóng viên các nước tác nghiệp tại Trung tâm truyền thông chính ASIAD 20.

Ngay khi làm thủ tục tại trung tâm, chúng tôi được nhận một chiếc ba lô làm quà tác nghiệp, cùng chiếc thẻ giao thông công cộng được nạp sẵn 9.000 yên Nhật (gần 1,5 triệu đồng). Thẻ có thể được nạp thêm tối đa 2 lần, hỗ trợ đáng kể cho việc di chuyển bằng hệ thống tàu của Nagoya trong những ngày diễn ra Á vận hội.

Từ MMC nhìn ra khu vực xung quanh cũng có thể thấy một nét riêng trong cách tổ chức ASIAD 20. Trung tâm truyền thông nằm không quá xa khu vực cảng, nơi siêu du thuyền Costa Serena neo đậu và được sử dụng làm chỗ ở cho một bộ phận vận động viên (VĐV), quan chức tham dự đại hội.

Trong không gian liên tục vang lên tiếng bàn phím, điện thoại và những cuộc trao đổi bằng nhiều ngôn ngữ, hàng nghìn câu chuyện về ASIAD được truyền đi mỗi ngày. Các phóng viên đến từ khắp châu Á theo dõi những VĐV và môn thể thao khác nhau, nhưng cuối cùng lại gặp nhau tại một địa điểm để hoàn thành công việc.

Bên cạnh những màn tranh tài quyết liệt giữa các VĐV, có một cuộc đua khác diễn ra căng thẳng và tốc độ tại MMC. Ở nơi đây, các phóng viên thể thao tranh thủ từng phút, từng giây để mang đến những thông tin, hình ảnh nóng bỏng, đặc sắc đến với độc giả.