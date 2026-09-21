Vòng loại Cúp Quốc gia 2026/27: Nhiều ông lớn V.League ngã ngựa

Hải Phòng, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và HAGL ngã ngựa trước đội hạng Nhất

Cúp Quốc gia tiếp tục cho thấy sức hấp dẫn ở tính bất ngờ. Nhiều đội bóng V.League được đánh giá cao đã phải dừng bước ngay từ vòng loại.

Hải Phòng nhận thất bại 0-1 trước Thép Cần Thơ trên sân Lạch Tray. Đội bóng đất Cảng gặp khó sau khi Nguyễn Anh Tuấn nhận thẻ đỏ ở phút 34. Thép Cần Thơ tận dụng tốt cơ hội và ghi bàn quyết định ngay trước khi hiệp 1 khép lại.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng không thể vượt qua Xuân Thiện Phú Thọ. Hai đội hòa 0-0 sau 90 phút, trước khi đại diện hạng Nhất giành chiến thắng trong loạt luân lưu.

Hà Tĩnh bất ngờ thua đội hạng nhất Xuân Thiện Phú Thọ. Ảnh: Xuân Thủy.

HAGL là cái tên gây thất vọng lớn khi để Hưng Yên thắng 3-2. Đội bóng phố Núi hai lần tìm được bàn thắng nhưng vẫn không thể ngăn đối thủ tạo nên bất ngờ.

Hưng Yên dẫn 3-1 nhờ khả năng tận dụng cơ hội tốt. HAGL chỉ rút ngắn cách biệt xuống 2-3 ở những phút cuối và không đủ thời gian để tìm bàn gỡ.

Trước đó, Thanh Hóa cũng bị Becamex TP.HCM đánh bại 2-0. Khánh Hòa phải dừng bước trước Đại học Văn Hiến sau loạt luân lưu.

Thanh Hóa thua đội hạng nhất Becamex TP. HCM 0-2 trên sân nhà. Ảnh: VPF.

Những kết quả này cho thấy khoảng cách giữa V.League và giải hạng Nhất đang được thu hẹp. Ở một giải đấu loại trực tiếp, chỉ một khoảnh khắc mất tập trung cũng có thể khiến đội bóng mạnh phải trả giá.

Ấn tượng Hưng Yên

Trong nhóm các đội hạng Nhất gây bất ngờ, Hưng Yên để lại dấu ấn rõ nét nhất.

Đội bóng này không chỉ đánh bại HAGL mà còn thể hiện lối chơi tự tin, tổ chức tốt và đặc biệt hiệu quả trong những tình huống phản công.

Chiến thắng 3-2 trước HAGL cho thấy Hưng Yên không vào trận với tâm thế của đội bóng cửa dưới. Họ chủ động tranh chấp, mạnh dạn tấn công và tận dụng tốt những khoảng trống mà đối thủ để lại.

Hưng Yên gây bất ngờ khi đánh bại HAGL, một đại diện của V.League. Ảnh: Hưng Yên FC.

Cúp Quốc gia vì thế tiếp tục chứng minh sức hấp dẫn riêng. Tên tuổi hay thứ hạng không quyết định kết quả. Sự tập trung, bản lĩnh và khả năng tận dụng cơ hội mới là yếu tố tạo nên khác biệt.

Với những gì đã thể hiện, Hưng Yên đang trở thành một trong những cái tên đáng chú ý nhất sau vòng loại.

Ở trận đấu muốn nhất trên sân Hàng Đẫy, thêm một đội bóng được đánh giá cao hơn là Hà Nội FC bị SHB Đà Nẵng cầm hòa 1-1 sau 90 phút.

Trên loạt đá luân lưu 11m, Bùi Tiến Dũng thành người hùng giúp SHB Đà Nẵng thắng nghẹt thở 4-3.

Kết quả vòng loại Cúp Quốc gia 2026/27

Thanh Hóa 0-2 Becamex TP.HCM

Khánh Hòa 0-0 Đại học Văn Hiến (ĐH Văn Hiến thắng luân lưu 3-2)

Hải Phòng 0-1 Thép Cần Thơ

Xuân Thiện Phú Thọ 0-0 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (Phú Thọ thắng luân lưu 3-2)

HAGL 2-3 Hưng Yên

Quy Nhơn United 1–1 TP.HCM (TP.HCM thắng luân lưu 4-3)

Long An 2 – 3 Bắc Ninh

Hà Nội FC 1-1 SHB Đà Nẵng (SHB Đà Nẵng thắng 4-3)