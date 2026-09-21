Real đừng dùng trọng tài để che vấn đề của chính mình

Real vẫn phụ thuộc nhiều vào khả năng tạo khác biệt của các cá nhân khi gặp đối thủ có tổ chức tốt.

Jose Mourinho bước vào phòng họp báo tại Metropolitano với hai tấm ảnh in sẵn. Một là pha Cristian Romero giẫm lên Jude Bellingham, tình huống còn lại là cú vào bóng của Lee Kang-in với Federico Valverde. HLV Real Madrid cho rằng Atletico đáng lẽ phải nhận hai thẻ đỏ trước khi Dean Huijsen bị truất quyền thi đấu ở đầu hiệp hai.

Sự bức xúc ấy không hoàn toàn vô căn cứ. Theo AS, Ủy ban Kỹ thuật Trọng tài Tây Ban Nha thừa nhận Lee Kang-in đáng bị đuổi sau pha vào bóng với Valverde. Cơ quan này đồng thời cho rằng quyết định truất quyền thi đấu Huijsen sau khi VAR can thiệp là chính xác.

Real vì thế có quyền đặt câu hỏi về trọng tài. Nhưng nếu mọi phân tích sau thất bại 1-2 chỉ dừng ở đó, Mourinho và các học trò sẽ bỏ qua phần đáng lo hơn: Atletico chơi tốt hơn, có cấu trúc rõ ràng hơn và khiến Real gần như không thể đưa trận đấu về đúng nhịp mình muốn.

Trọng tài không giải thích được một Real thiếu kiểm soát

Ngay cả trước khi Huijsen nhận thẻ đỏ, Real cũng chưa phải đội chơi tốt hơn. Atletico chủ động hơn trong tranh chấp, xử lý bóng gọn hơn ở giữa sân và liên tục khai thác khoảng trống trong hệ thống 4-2-3-1 của Mourinho.

Marca chỉ ra cặp Tchouameni - Valverde bị tuyến giữa Atletico lấn át, trong khi Vinicius ít tham gia phòng ngự khiến cánh trái của Real dễ mất cân bằng. Giuliano Simeone liên tục khai thác khoảng trống phía sau Marc Cucurella, còn đội chủ nhà thay đổi cấu trúc khá linh hoạt tùy thời điểm có hay không có bóng.

Điểm này đáng bàn hơn nhiều so với tỷ lệ kiểm soát bóng. Real sở hữu Mbappe, Vinicius và Bellingham, nhưng một tập hợp nhiều ngôi sao không tự động tạo ra một đội bóng biết kiểm soát thế trận.

Mourinho phản ứng mạnh với các quyết định trọng tài sau thất bại của Real tại derby Madrid.

Khi có khoảng trống để phản công, Real vẫn rất nguy hiểm. Nhưng khi đối thủ đứng vững, chơi chặt và không cho họ tăng tốc, đội bóng của Mourinho lại thiếu một phương án đủ rõ ràng để kéo đối thủ ra khỏi cấu trúc phòng ngự.

Đó không phải vấn đề mới xuất hiện ở derby. Real đã thắng nhiều trận từ đầu mùa, nhưng không phải lúc nào cũng kiểm soát tốt diễn biến. Tại Metropolitano, điểm yếu ấy đơn giản bị phóng đại bởi một đối thủ đủ mạnh để không cho Real sửa sai.

AS thậm chí mô tả Real thiếu sáng tạo, pressing không tốt và phụ thuộc quá nhiều vào những pha cứu thua của Courtois cũng như các tình huống chuyển trạng thái. Khi Bernardo Silva vào sân, khả năng giữ bóng và kết nối mới được cải thiện phần nào.

Những điều đó không thể đổ hết cho trọng tài.

Mourinho vẫn phải nhìn vào đội bóng của mình

Tấm thẻ đỏ của Huijsen tất nhiên làm thay đổi cục diện. Sau tình huống ấy, Atletico có điều kiện kiểm soát trận đấu tốt hơn và buộc Real phải chơi trong thế thiếu người.

Nhưng chính pha bóng dẫn đến thẻ đỏ cũng cho thấy vấn đề của Real. Giuliano phá được cấu trúc phòng ngự bằng một pha chạy sau lưng hàng thủ, buộc Huijsen phải xử lý trong thế bị động. Đó không phải một tình huống ngẫu nhiên, mà là kết quả của cách Atletico liên tục kéo giãn và khai thác khoảng trống.

Simeone sau trận nói Atletico kiểm soát tốt Real cả khi hai đội còn đủ người. Nhận xét ấy có thể gây tranh luận, nhưng diễn biến trên sân cho thấy đội chủ nhà biết mình muốn làm gì rõ hơn.

Koke giúp Atletico kiểm soát nhịp độ, Giuliano tạo sức ép bằng các pha chạy chỗ, còn hệ thống của Simeone đủ linh hoạt để chuyển giữa khối phòng ngự năm người và trạng thái tấn công với nhiều cầu thủ dâng cao. Real thì thường trông chờ Mbappe hoặc Vinicius tạo khác biệt từ những tình huống riêng lẻ.

Atletico kiểm soát khu trung tuyến tốt hơn và liên tục khiến hệ thống của Real mất cân bằng.

Vinicius bị thay ra từ khá sớm mà không để lại nhiều dấu ấn. Mbappe cũng mờ nhạt vì thiếu sự hỗ trợ, trong khi Bellingham là một trong số ít cầu thủ duy trì được cường độ và sự chủ động.

Một đội bóng muốn cạnh tranh Champions League không thể sống quá nhiều bằng những khoảnh khắc cá nhân. Mourinho từng được kỳ vọng sẽ mang lại cho Real tính tổ chức, khả năng quản trị thế trận và sự thực dụng ở các trận lớn, nhưng derby cho thấy quá trình ấy vẫn chưa hoàn tất.

Real có thể phản biện rằng họ bị xử bất lợi. Pha vào bóng của Lee với Valverde đủ nghiêm trọng để gây tranh cãi, nhất là khi tiền vệ người Uruguay sau đó được xác nhận chấn thương mắt cá.

Nhưng đó chỉ nên là một phần của câu chuyện. Nếu Mourinho biến trọng tài thành lời giải thích trung tâm, ông có nguy cơ bỏ qua những gì Real có thể tự sửa: cấu trúc tuyến giữa, khả năng pressing, cách hỗ trợ Mbappe, sự cân bằng khi Vinicius không lùi về và thời điểm sử dụng những cầu thủ kiểm soát bóng tốt hơn.

Đây mới là những thứ quyết định Real có tiến bộ hay không trong phần còn lại của mùa giải. Trọng tài có thể ảnh hưởng một trận đấu, thậm chí thay đổi kết quả, nhưng một đội bóng lớn không thể xây cả lời giải thích quanh những yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát.

Real có quyền tức giận với trọng tài. Sau cơn giận ấy, Mourinho vẫn phải trả lời câu hỏi khó hơn: vì sao Atletico, ngay cả trước khi được chơi hơn người, vẫn khiến Real trông giống một đội bóng chưa hoàn thiện?