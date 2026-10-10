Cơ hội của SHB Đà Nẵng

SHB Đà Nẵng (bên phải) được kỳ vọng tiếp đà hưng phấn bằng chiến thắng trước Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: NGUYÊN KHANG

Theo lịch thi đấu, cuộc đối đầu giữa Hoàng Anh Gia Lai và SHB Đà Nẵng diễn ra trên sân vận động Pleiku. Tuy nhiên, do sân đấu này đang trong thời gian bảo dưỡng nên đội bóng phố núi xin dời địa điểm thi đấu xuống sân Quy Nhơn và được Ban tổ chức đồng ý.

Không được thi đấu trên mặt sân quen thuộc và thiếu sự cổ vũ cuồng nhiệt trên các khán đài, Hoàng Anh Gia Lai chẳng khác nào đá một trận sân khách.

Trên bảng xếp hạng, Hoàng Anh Gia Lai ở vị trí áp chót khi chưa có điểm. Đội bóng phố núi thua 0-4 trước Nam Định ngày ra quân và thua 0-3 trước Hải Phòng ở vòng 2. Tại Cúp quốc gia, họ cũng để thua 2-3 trước đội bóng bị đánh giá thấp hơn là Hưng Yên và sớm dừng bước.

Kết quả này khiến thầy trò Huấn luyện viên Lê Quang Trãi hứng chịu nhiều áp lực trước màn chạm trán SHB Đà Nẵng. Qua 3 trận đấu có thể thấy, đội bóng phố núi thường nhập cuộc với đội hình lùi sâu, ưu tiên sự an toàn bên phần sân nhà.

Tuy nhiên, sự thiếu tập trung và khả năng bọc lót không tốt khiến họ nhận nhiều bàn thua nhất V-League sau 2 vòng đấu.

Trái với Hoàng Anh Gia Lai, SHB Đà Nẵng tự tin sau khởi đầu tích cực. Tại V-League, đội chủ sân Chi Lăng tạm xếp thứ 5 với 3 điểm. Trước quãng nghỉ kéo dài hơn một tháng, thầy trò Huấn luyện viên Lê Đức Tuấn gây bất ngờ khi đánh bại Hà Nội trên chấm luân lưu để ghi danh vào vòng 1/8 Cúp quốc gia.

Huấn luyện viên Lê Đức Tuấn cho hay, quãng nghỉ vừa qua, đội duy trì guồng quay tập luyện nghiêm túc để nâng cao thể lực và cải thiện chuyên môn. Các vị trí dần có sự ăn ý và hỗ trợ tốt cho nhau.

Ban huấn luyện hy vọng, những phẩm chất tốt nhất sẽ được các cầu thủ thể hiện, để mang về chiến thắng. Mỗi trận đấu đều khó khăn, nên toàn đội sẽ duy trì sự tập trung và nỗ lực cao nhất.

Thực tế, với đội hình được đánh giá chất lượng hơn những mùa giải gần đây và nhiều vị trí đạt phong độ cao, Huấn luyện viên Lê Đức Tuấn có cơ sở để xây dựng lối đá tấn công cho SHB Đà Nẵng. Đây cũng là chiến thuật được ông áp dụng và mang lại hiệu quả qua 3 trận đấu từ đầu mùa giải.

Các ngoại binh gồm Ivan Saponjic, Lopez, Yvo Calleros và Matiaz thi đấu xông xáo, giúp đội hoàn thiện “trục xương sống” ổn định từ hàng công đến hàng thủ.

Trong đó, Ivan Saponjic tiếp tục là niềm kỳ vọng lớn nhất trên hàng công SHB Đà Nẵng trong trận đấu với Hoàng Anh Gia Lai. Ngoại binh này ghi 2 bàn thắng qua 2 trận đấu tại V-League, đồng thời cho thấy sự xông xáo và khả năng dứt điểm ấn tượng. Không bất ngờ nếu Ivan Saponjic tiếp tục được trao cơ hội đá trung phong trong ngày giải đấu trở lại.