Tình trạng đáng ngại của Sesko

Benjamin Sesko chưa thể trở lại sau chấn thương. Ảnh: Reuters.

Theo huấn luyện viên Michael Carrick, tiền đạo người Slovenia hiện rơi vào tình cảnh cần nhiều thời gian hồi phục hơn hẳn so với những ca vắng mặt khác trong đội hình Manchester United.

Làm rõ về tình hình của cậu học trò, nhà cầm quân 45 tuổi cho biết cơn đau mới xuất hiện ở vị trí tương tự vết thương cũ nhưng mang bản chất hoàn toàn khác biệt. Đội ngũ y tế câu lạc bộ hiện vẫn tích cực theo dõi chuyên sâu để nắm bắt chính xác mức độ tổn hại.

Phía Manchester United kỳ vọng tiền đạo này sớm tái xuất, song lộ trình điều trị ở thời điểm hiện tại vẫn chưa thể đưa ra thời hạn cụ thể.

Chiến lược gia người Anh nhấn mạnh: "Cậu ấy từng hồi phục tích cực sau giai đoạn điều trị ban đầu. Tuy nhiên, cơ thể cầu thủ đôi khi phát sinh những phản ứng ngoài dự tính. Ban huấn luyện buộc phải thích ứng với thực tế, đồng thời nỗ lực tối đa để hỗ trợ và đưa cậu ấy trở lại sân cỏ an toàn, nhanh nhất có thể".

Tính từ đầu mùa giải đến nay, Sesko có tổng cộng 6 lần ra sân cho đội chủ sân Old Trafford và đóng góp 2 bàn thắng, song anh chưa từng thi đấu trọn vẹn 90 phút do thể trạng chưa đạt trạng thái tốt nhất.

HLV Michael Carrick nghẹn ngào phỏng vấn Sau khi Manchester United nhận thất bại 2-3 trước Brighton tại Cup Liên đoàn Anh sáng 17/9, phản ứng của vị HLV người Anh sau trận đấu lập tức nhận được sự chú ý từ người hâm mộ.