Son, Hên và Lộc lỡ hẹn nhiều vòng đấu V-League
Ngay sau khi về nước từ FIFA ASEAN Cup 2026, Hoàng Hên và Tài Lộc đã đến bệnh viện Vinmec để kiểm tra chấn thương gặp phải tại giải. Kết quả kiểm tra cho thấy, Tài Lộc bị viêm điểm bám dây chằng sên mác trước, dự kiến cần khoảng 3 tuần để hồi phục; Hoàng Hên bị rách cơ chân trái, dự kiến cần tối thiểu 1 tháng để hồi phục.
Trước đó, tiền đạo Xuân Son cũng bị tổn thương cơ đùi phía sau trong trận đấu với Philippines vào ngày 26-9; dự kiến cần khoảng 8 tuần để hồi phục.
Như vậy, cả 2 tuyển thủ nhập tịch của đội tuyển Việt Nam sẽ lỡ hẹn nhiều vòng đấu V-League.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/son-hen-va-loc-lo-hen-nhieu-vong-dau-v-league-post359150.html