Son, Hên và Lộc lỡ hẹn nhiều vòng đấu V-League

Tài Lộc (giữa) cùng Hoàng Hên kiểm tra chấn thương ngay sau khi về Việt Nam.

Trước đó, tiền đạo Xuân Son cũng bị tổn thương cơ đùi phía sau trong trận đấu với Philippines vào ngày 26-9; dự kiến cần khoảng 8 tuần để hồi phục.

Như vậy, cả 2 tuyển thủ nhập tịch của đội tuyển Việt Nam sẽ lỡ hẹn nhiều vòng đấu V-League.