Vòng 3 V-League 1 ngày 10-10: Chủ nhà lép vế?

Thép Xanh Nam Định (áo sáng) vs Ninh Bình FC là trận cầu tâm điểm ở vòng 3 V-League 2026/27.

HAGL vs SHB Đà Nẵng: Mất địa lợi, sức ép đè nặng

Hoàn cảnh của HAGL lúc này đang rơi vào tình thế vô cùng báo động. Sau 2 vòng đấu đầu tiên tại V.League, đội bóng phố Núi chưa thu về điểm số nào và phải đón nhận cú sốc khi bị loại khỏi Cúp Quốc gia bởi đội bóng hạng Nhất Hưng Yên và chia tay chốt chặn tin cậy Đinh Quang Kiệt (đến CLB Công an TPHCM). Chưa dừng lại ở đó, việc mặt cỏ sân Pleiku chưa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật buộc HAGL phải mượn sân Quy Nhơn làm sân nhà.

Về phía SHB Đà Nẵng, dù khởi đầu chưa bứt phá nhưng thầy trò HLV Lê Đức Tuấn vẫn thể hiện lối chơi kỷ luật và khả năng chắt chiu điểm số tốt hơn, đặc biệt là tinh thần đang lên sau chiến thắng ấn tượng 3-0 trước Thép Xanh Nam Định.

HAGL tiếp tục trông chờ vào nòng cốt trẻ phối hợp cùng dàn ngoại binh như Lucas, luaan nhưng tính ổn định ở hàng thủ vẫn là bài toán nan giải. SHB Đà Nẵng có đầy đủ lực lượng mạnh nhất với sự cơ động của Phạm Đình Duy và những ngoại binh mới chiêu mộ nhưng chơi khá ăn ý trên hàng công.

Lịch sử chứng kiến các cuộc đọ sức giữa hai đội luôn diễn ra giằng co, điển hình là trận hòa 3-3 bùng nổ ở mùa giải gần nhất. Tuy nhiên, hiện nay tình hình đã khác khi nhân sự đôi bên trái ngược và HAGL lại mất lợi thế khi từ núi xuống biển. Một chiến thắng nữa cho SHB Đà Nẵng?

Derby Ninh Bình: Sứt mẻ lực lượng

Trận derby Ninh Bình giữa Thép Xanh Nam Định và Ninh Bình FC chính là tâm điểm lớn nhất của vòng 3. Dù sở hữu điểm tựa Thiên Trường, Thép Xanh Nam Định đang chịu tổn thất nặng nề khi vắng mặt chân sút chủ lực Xuân Son do chấn thương. Trái lại, dù Tài Lộc gặp chấn thương nhưng Ninh Bình FC vẫn có nhiều sâu lực lượng đáng nể với phong độ thăng hoa qua 2 trận toàn thắng, bám sát ngôi đầu bảng và sẵn sàng thách thức nhà đương kim vô địch Công an Hà Nội.

Chỗ trống trên hàng công do Xuân Son để lại khiến HLV Vũ Hồng Việt đau đầu bởi các ngoại binh mũi nhọn còn lại chưa đáp ứng sự kỳ vọng. Trong khí đó, Ninh Bình FC lại nắm giữ lực lượng đồng đều ở cả ba tuyến với các nhân tố có khả năng gây đột biến cao.

Ở lần chạm trán trước đó, Thép Xanh Nam Định đã vượt qua Ninh Bình FC với tỷ số 3-2 sát nút. Tuy nhiên, trong bối cảnh chủ nhà thiếu hụt quân bài quan trọng nhất, trung tuyến sẽ là khu vực nảy lửa, trong đó đội khách có vẻ nhỉnh hơn với sự xuất hiện của Đức Chiến và Hoàng Đức.

Hải Phòng vs Thanh Hóa: Điểm tựa Lạch Tray đối đầu bản lĩnh kiên cường

Dù được thi đấu trên “chảo lửa” Lạch Tray, Hải Phòng FC hứa hẹn sẽ gặp muôn vàn khó khăn trước một Đông Á Thanh Hóa cực kỳ ngổ ngáo. Đội khách Thanh Hóa nổi tiếng với tinh thần không bỏ cuộc và khả năng chịu áp lực ấn tượng. Cả hai đội hiện đều có 3 điểm sau 2 vòng đấu và rất khao khát một chiến thắng để chen chân vào tốp đầu.

Lần chạm trán gần nhất giữa hai đội đã khép lại với kịch bản rượt đuổi tỷ số 3-3. Tái đấu lần này, chủ nhà tiếp tục đặt hy vọng vào Tagueu và tân binh Makaric trong khi đội khách lấy sự gắn kết tập thể làm sức mạnh. Nếu không thể tận dụng tối đa địa lợi, không ngoại trừ khả năng Hải Phòng sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc giữ lại trọn vẹn 3 điểm ở vòng đấu này.