Chờ khả năng điều chỉnh

Quy Nhơn United - Điểm tựa từ hàng công

Quy Nhơn United (áo đỏ) cho thấy họ không phải đối thủ dễ chơi. Ảnh: Báo Gia Lai

Khoảng 50% lực lượng của Quy Nhơn United ở mùa giải 2026 - 2027 là những cầu thủ trẻ địa phương, bên cạnh các gương mặt được mượn từ những trung tâm đào tạo có tiếng. Sự kết hợp này mang đến đội bóng đất võ cả sức trẻ lẫn kinh nghiệm, nhưng cũng đặt ra dấu hỏi về khả năng kết nối giữa những cầu thủ đến từ nhiều nơi khác nhau.

Ở vòng 1 giải hạng Nhất, dù để thua Thái Nguyên với tỷ số 1-2, Quy Nhơn United vẫn cho thấy khả năng tổ chức tấn công và tạo sức ép. Những cái tên như Đào Gia Việt, Lê Thanh Phong, Thaileon… là những gương mặt đáng chú ý, có thể tạo ra khác biệt.

Tại vòng loại Cúp quốc gia ngày 18/9, đội bóng đất võ tiếp tục thể hiện sự chủ động khi được chơi trên sân nhà. Họ có bàn dẫn trước từ một tình huống phạt góc và duy trì thế trận tương đối tốt trong một khoảng thời gian dài. Tuy nhiên, sau khi để đối thủ gỡ hòa, Quy Nhơn United cuối cùng đã để thua CLB TP. Hồ Chí Minh 3-4 ở loạt sút luân lưu.

Hai trận gần nhất chưa mang lại chiến thắng, nhưng những gì Quy Nhơn United thể hiện, cho thấy họ không phải đối thủ dễ chơi. Khả năng gây sức ép, khai thác bóng chết và sự chủ động khi nhập cuộc là những điểm mà CLB Bóng đá Huế cần đặc biệt lưu ý.

CLB Bóng đá Huế - Gia cố tấn công lẫn phòng ngự

Đội bóng Cố đô (áo tím) cần gia cố khả năng phòng ngự lẫn tấn công. Ảnh: CLB Bóng đá Huế

Thất bại 0-2 trước Bình Minh Sài Gòn ngay trên sân Tự Do ở vòng 1 giải hạng Nhất đã bộc lộ những vấn đề trong cách vận hành lối chơi của CLB Bóng đá Huế. Sử dụng sơ đồ 3-4-3 với ý đồ tấn công, nhưng đội bóng Cố đô lại gặp nhiều khó khăn trước cách tiếp cận chủ động của đối phương. Bình Minh Sài Gòn kiểm soát bóng 56%, tạo 28 pha tấn công nguy hiểm, trong khi con số tương ứng của Huế chỉ là 44% và 16 pha.

Nhưng vấn đề không đơn thuần nằm ở tỷ lệ cầm bóng, mà còn ở sự kết nối giữa các tuyến. Khi hàng tiền vệ bị gây sức ép, khả năng hỗ trợ và bọc lót phía sau của các chân sút Cố đô chưa đáp ứng yêu cầu. Hai bàn thua ở phút 27 và 38 là lời cảnh báo rõ ràng về những khoảng trống mà đối thủ có thể khai thác.

Sau giờ nghỉ, đội bóng Cố đô cải thiện khả năng kiểm soát khu vực giữa sân và tổ chức phòng ngự. Điều đó cho thấy HLV Lê Chí Nguyện vẫn có những phương án điều chỉnh, nhưng vấn đề là CLB Bóng đá Huế phải chủ động giải quyết khó khăn ngay từ đầu trận, thay vì chờ đến khi bị dẫn bàn mới tìm cách thay đổi.

Tiếp đó, trận thua 1-4 trước Công an Nhân dân ở vòng loại Cúp quốc gia tiếp tục phơi bày những hạn chế của đội bóng Cố đô. Trước đối thủ có nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm thi đấu tại V-League, các học trò HLV Lê Chí Nguyện thường xuyên phải lùi sâu. Những bàn thua ở các phút 22, 30, 48 và 64 cho thấy hàng thủ gặp khó khi đối phương duy trì tốc độ tấn công và tận dụng tốt cơ hội.

Dù vậy, cũng cần nhìn nhận rằng, 2 trận thua vừa qua cũng là cơ hội để ban huấn luyện đánh giá chính xác hơn về lực lượng và cách vận hành chiến thuật, để từ đó gia cố khả năng cân bằng giữa tấn công và phòng ngự.

Đừng “bắc nước” mới “đuổi gà”

Một pha không chiến giữa cầu thủ CLB Bóng đá Huế (áo trắng) với CLB Công an Nhân dân. Ảnh: CLB Bóng đá Huế

Làm khách trên sân Quy Nhơn, CLB Bóng đá Huế không thể tiếp tục nhập cuộc thiếu chủ động như trận gặp Bình Minh Sài Gòn. Ưu tiên trước mắt của thầy trò HLV Lê Chí Nguyện là giữ cự ly đội hình hợp lý, tăng khả năng tranh chấp ở khu vực giữa sân và hạn chế những khoảng trống giữa hàng tiền vệ với hàng phòng ngự.

Quy Nhơn United có thể chưa đạt được sự ổn định cần thiết, nhưng lợi thế sân nhà cùng khả năng tạo sức ép khiến đội bóng này khá nguy hiểm, nhất là ở những tình huống cố định và các pha tấn công khi có khoảng trống phía trước.

Ở chiều ngược lại, nếu kiểm soát được trung tuyến, tăng khả năng bọc lót và tổ chức phản công có tính toán, CLB Bóng đá Huế vẫn có cơ hội tạo ra khác biệt, trong đó, khả năng điều chỉnh chiến thuật của HLV Lê Chí Nguyện sẽ đóng vai trò quan trọng. Tuy nhiên, những điều chỉnh ấy cần phải được thể hiện ngay từ cách nhập cuộc, cách tổ chức phòng ngự và duy trì sự tập trung trong suốt trận đấu.

Sau 2 thất bại liên tiếp ở giải hạng Nhất và Cúp Quốc gia, CLB Bóng đá Huế cần một kết quả tích cực để giải tỏa áp lực và củng cố niềm tin, trong khi Quy Nhơn United cũng trong tình thế tương tự. Và trước một đối thủ có khả năng tạo sức ép, tận dụng tốt tình huống cố định, đội bóng Cố đô cần đặt sự chắc chắn lên hàng đầu, cũng như tránh tự đẩy mình vào thế “bắc nước” mới “đuổi gà”.