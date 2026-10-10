Dẫn 2 bàn đến phút 85, Dortmund vẫn bị Bremen cầm hòa

Borussia Dortmund bị Werder Bremen cầm hòa đáng tiếc. Ảnh: EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF

Tại vòng 5 Bundesliga, Borussia Dortmund đã đánh rơi chiến thắng đầy cay đắng khi để Werder Bremen cầm hòa 2-2 sau màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở ngay trên thánh địa Signal Iduna Park, diễn ra vào rạng sáng 10/10 theo giờ Việt Nam.

Suốt 80 phút thi đấu đầu tiên, trận đấu diễn ra chặt chẽ và không có bàn thắng nào được ghi. Đội chủ nhà Borussia Dortmund chủ động dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn mở tỷ số.

Dù kiểm soát bóng vượt trội và liên tục bắn phá khung thành đối phương với những nỗ lực từ tân binh Ethan Nwaneri, Marcel Sabitzer hay Serhou Guirassy, các chân sút áo vàng-đen đều bất lự bởi phong độ xuất sắc của thủ môn Karl Hein bên phía Bremen.

Ở chiều ngược lại, đội khách kiên cường phòng ngự và thỉnh thoảng tung ra các đòn phản công rình rập. Bước ngoặt của trận đấu bùng nổ dữ dội ở 10 phút cuối.

Phút 80, từ một tình huống phản công chớp nhoáng, tiền đạo vào sân thay người Fabio Silva chuyền bóng thuận lợi để Daniel Svensson băng lên dứt điểm quyết đoán, khai thông thế bế tắc cho Dortmund.

Tiếp đà hưng phấn, chỉ 5 phút sau, trung vệ Nico Schlotterbeck bật cao đánh đầu hiểm hóc từ quả phạt góc chuẩn xác của Joey Veerman, nhân đôi cách biệt lên 2-0.

Tưởng chừng trọn vẹn 3 điểm đã nằm chắc trong tay thầy trò Niko Kovac, Werder Bremen lại tạo nên cuộc lội ngược dòng không tưởng. Phút 88, tiền vệ Ludovit Reis bất ngờ thắp lại hy vọng cho đội khách bằng cú nã đại bác chìm hiểm hóc từ ngoài vòng cấm rút ngắn tỷ số xuống 1-2.

Kịch tính chạm đỉnh ở phút 90+2’, từ quả đá phạt của Marco Grull, trung phong Niclas Fullkrug bật cao đánh đầu dũng mãnh tung lưới Gregor Kobel, ấn định tỷ số hòa 2-2.

Để vuột mất chiến thắng trong vỏn vẹn 4 phút cuối, Dortmund đành cay đắng chia điểm trên sân nhà, trong khi Bremen giành lại 1 điểm vô cùng quả cảm.