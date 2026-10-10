Tranh cãi dữ dội ở trận đấu của West Ham

Phía West Ham bức xúc vì trọng tài cho QPR hưởng phạt đền.

Tình huống gây tranh cãi xảy ra ở phút 18 khi trọng tài Ruebyn Ricardo cho QPR hưởng phạt đền sau pha va chạm giữa Tomas Soucek và Paul Smyth. Nicolas Madsen tận dụng cơ hội trên chấm 11 m, đưa đội khách vượt lên dẫn trước.

Tuy nhiên, quyết định của trọng tài lập tức vấp phải làn sóng phản đối dữ dội từ các cổ động viên West Ham. Theo những hình ảnh sau trận, Soucek chạm bóng trước khi va chạm với đối thủ. Đáng chú ý hơn, pha tranh chấp được cho là diễn ra ngoài vùng cấm, nhưng West Ham vẫn phải chịu phạt đền.

Nhiều người hâm mộ không hiểu vì sao ông Ricardo có thể đưa ra quyết định như vậy dù đứng ở vị trí thuận lợi để quan sát tình huống. Một cổ động viên thậm chí cho rằng ông khiến người hâm mộ West Ham lần đầu tiên thực sự nhớ VAR, đồng thời yêu cầu vị trọng tài này không nên tiếp tục điều hành các trận đấu.

Một người khác mô tả đây là một trong những quyết định thổi phạt đền tệ nhất mà họ từng chứng kiến trong các trận đấu của West Ham. Nhiều ý kiến cũng mỉa mai công tác trọng tài tại Championship khi các trận đấu không được áp dụng VAR thường xuyên như ở Ngoại hạng Anh.

Paul Parker, cựu cầu thủ QPR và MU, cũng không giấu được sự thất vọng. Ông cho rằng Ricardo có vị trí quan sát lý tưởng để nhận ra hướng di chuyển của trái bóng, đồng thời nhấn mạnh phản ứng của Smyth cũng không cho thấy cầu thủ này quá quyết liệt đòi phạt đền.

Dù bị dẫn trước, West Ham vẫn tìm được bàn gỡ ở giữa hiệp hai. Đội trưởng Jarrod Bowen nhanh chân đá bồi thành công sau một tình huống tấn công. Kịch tính tiếp tục được đẩy lên cao trong những phút cuối khi Amadou Mbengue phạm lỗi với Pablo trong vùng cấm, trao cho West Ham cơ hội đòi lại món nợ từ chấm 11 m.

Tuy nhiên, Bowen lại không thể tận dụng thời cơ ở phút bù giờ. Cú sút phạt đền của anh bị thủ môn Charles cản phá, qua đó chấp nhận kết quả hòa 1-1. Sau khi rớt hạng Premier League mùa trước, West Ham đang có khởi đầu tốt ở Championship khi xếp thứ hai, kém đội đầu bảng Swansea 1 điểm.