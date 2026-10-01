Cận cảnh tuyến Vành đai 2.5 thông xe kỹ thuật, mở luồng di chuyển qua khu đô thị 'nhà giàu'

Ngày 30/9, PV đã ghi nhận hình ảnh thực tế tại hiện trường dự án Vành đai 2.5 đoạn qua Xuân Đỉnh, Hà Nội đoạn kết nối Ciputra - Ngoại Giao Đoàn - Tây Hồ Tây. Hiện mặt đường đã hoàn thành công tác thảm nhựa, diện mạo mới hiện đại đã lộ diện rõ nét.

Mặt đường đã đen bóng, láng mịn sau khi được thảm nhựa, phân chia làn đường rõ ràng. Sự thay đổi diện mạo này rất có ý nghĩa với mạng lưới giao thông khu vực, tạo trục cảnh quan đồng bộ, nâng tầm giá trị kết nối giữa các phân khu “nhà giàu”.

Dải phân cách giữa được đổ đất, một số đoạn đã trồng cây xanh và tạo cảnh quan hạ tầng.

Các kiện đá lát vỉa hè được tập kết gọn gàng dọc tuyến để phục vụ thi công.

Người dân di chuyển trên mặt đường mới thảm nhựa trong khi các máy móc cơ giới phía xa vẫn tiếp tục hoàn thiện hạ tầng.

Tại hiện trường máy xúc và máy lu hoạt động tại các đoạn giao cắt để xử lý nền đường và vỉa hè phụ trợ.

Vật liệu xây dựng cùng hệ thống ống nhựa luồn cáp viễn thông, điện ngầm được tập kết ngay sát mép vỉa hè.

Hàng cây xanh trên vỉa hè đã được trồng, bọc đệm bảo vệ cẩn thận, hứa hẹn tạo nên trục cảnh quan xanh mát khi đưa vào vận hành.

Với khối lượng công việc còn lại, các nhà thầu và công nhân đang phải làm việc với cường độ cao.

Tuyến đường khi hoàn thành sẽ trở thành mắt xích kết nối liên hoàn giữa 3 đại đô thị Ciputra – Ngoại Giao Đoàn – Tây Hồ Tây. Các hàng cây được trồng trên vỉa hè sẽ tạo bóng mát và cảnh quan xanh, mang lại cảm giác thoải mái cho người dân.

Video cận cảnh tuyến Vành đai 2.5 thông xe kỹ thuật: