Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang trao quyết định về công tác cán bộ cho lãnh đạo các trung tâm y tế khu vực một chức năng sau khi giải thể. (Ảnh: Cộng tác viên)

Theo đó, tỉnh Tuyên Quang giải thể 12 trung tâm y tế khu vực một chức năng, bao gồm các trung tâm y tế khu vực Tuyên Quang, Mèo Vạc, Đồng Văn, Yên Minh, Quản Bạ, Bắc Mê, Hoàng Su Phì, Xín Mần, Bắc Quang, Quang Bình, Vị Xuyên, Hà Giang.

Tổ chức lại 6 trung tâm y tế khu vực hai chức năng trên cơ sở kết thúc chức năng, nhiệm vụ y tế dự phòng để thành lập 6 bệnh viện đa khoa khu vực trực thuộc Sở Y tế; chuyên trách thực hiện chức năng khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng.

Các bệnh viện đa khoa khu vực mới thành lập gồm: Bệnh viện đa khoa khu vực Na Hang; Bệnh viện đa khoa khu vực Lâm Bình; Bệnh viện Đa khoa khu vực Chiêm Hóa; Bệnh viện đa khoa khu vực Hàm Yên; Bệnh viện Đa khoa khu vực Yên Sơn; Bệnh viện đa khoa khu vực Sơn Dương.

Việc sắp xếp, tổ chức lại bộ máy y tế cơ sở là bước đi quan trọng nhằm thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương và Tỉnh ủy Tuyên Quang về đổi mới, tinh gọn tổ chức, bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Ngay sau khi thành lập, các bệnh viện đa khoa khu vực sẽ nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành hoàn thiện các phương án bàn giao, xử lý tài chính, tài sản, đất đai và nhân sự đúng quy định.

Đồng thời ban hành quy chế hoạt động nhằm bảo đảm công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân, không để công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân bị gián đoạn.