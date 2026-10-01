Đồng chí Đinh Quang Tuyên dự ra mắt mô hình 'Tự quản - Tự chủ - Tự giám sát'

Mô hình được triển khai nhằm phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong quản lý, tổ chức các hoạt động tại cộng đồng dân cư; nâng cao hiệu quả thực hiện dân chủ ở cơ sở, gắn với giám sát và phản biện xã hội. Qua đó xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, văn minh; thực hiện tốt hương ước, quy ước; chủ động phòng ngừa hành vi vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội; giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp.

Đồng chí Đinh Quang Tuyên phát biểu tại Lễ ra mắt mô hình điểm “Tự quản - Tự chủ - Tự giám sát” tại tổ dân phố 21, phường Quan Triều.

Điểm nhấn của mô hình là xây dựng ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm và sự đồng thuận của người dân; đề cao công khai, minh bạch trong các hoạt động chung, để người dân được biết, được bàn, được tham gia thực hiện và giám sát.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Đinh Quang Tuyên ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động của cấp ủy, chính quyền, MTTQ phường Quan Triều trong xây dựng mô hình.

Các đại biểu tham dự chương trình ra mắt mô hình "Tự quản - Tự chủ - Tự giám sát.

Đồng chí nhấn mạnh, xây dựng mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư không chỉ nhằm giải quyết những vấn đề cụ thể trong đời sống hằng ngày, mà quan trọng hơn là tạo cơ chế để nhân dân thực sự phát huy vai trò chủ thể, trách nhiệm và quyền làm chủ của mình.

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tham gia hoạt động giã bánh dày cùng người dân.

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị trong quá trình thực hiện, mô hình cần bảo đảm thiết thực, phù hợp với điều kiện của khu dân cư; chú trọng phát huy những cách làm hay, những sáng kiến từ chính người dân.

Từ kết quả thực tiễn tại tổ dân phố 21, Ủy ban MTTQ phường Quan Triều cần đánh giá, rút kinh nghiệm để hoàn thiện mô hình, làm cơ sở nghiên cứu nhân rộng tại các khu dân cư trên địa bàn.

Đại diện các hộ dân ký cam kết tham gia thực hiện mô hình.

Tại buổi Lễ, đại diện các hộ dân ký cam kết tham gia thực hiện mô hình “Tự quản - Tự chủ - Tự giám sát”.