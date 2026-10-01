Để nghị quyết đến gần hơn với đảng viên

Cán bộ đến trụ sở thôn cài đặt và hướng dẫn đảng viên sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử vào buổi tối. Ảnh: HỒNG LÊ

Những buổi tối đến với đảng viên

Dù đã hết giờ làm việc tại cơ quan, cán bộ Đảng ủy xã Trà My vẫn tiếp tục về các thôn để hướng dẫn đảng viên cài đặt, sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử.

Ở những nơi thuận lợi, đảng viên tập trung tại trụ sở thôn, khoảng 10 người mỗi buổi. Với những nơi đường sá khó khăn hoặc đảng viên không thể đi lại, cán bộ đến tận nhà hướng dẫn từ 2-6 người mỗi tối; có trường hợp phải quay lại lần thứ hai mới hoàn thành.

Với một số đảng viên lớn tuổi, việc tiếp cận điện thoại và ứng dụng mới ban đầu gặp không ít khó khăn. Chị Nguyễn Thị Lan, cán bộ phụ trách chuyển đổi số Đảng ủy xã Trà My cho biết, có người lúc đầu e ngại vì nghĩ mình không thể sử dụng công nghệ. Nhờ cán bộ kiên trì giải thích, động viên và hướng dẫn từng bước, nhiều đảng viên đã quen và tự thao tác được.

Cán bộ hỗ trợ đảng viên lớn tuổi cài đặt ứng dụng. Ảnh: HỒNG LÊ

Ở tuổi 66, bà Lưu Thị Tùng, đảng viên Chi bộ thôn Dương Hòa, từng nghĩ mình khó sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử. Sau vài lần được cán bộ hướng dẫn, bà nhận thấy ứng dụng không quá phức tạp, tiện lợi nhất là có thể học nghị quyết trực tuyến và tra cứu tài liệu nhanh chóng ngay trên điện thoại.

Đến nay, 100% đảng viên thuộc diện triển khai ở Trà My đã sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử, ngoại trừ các trường hợp được miễn sinh hoạt theo quy định và đảng viên không có điện thoại.

Xã Trà My được thành lập trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng 3 xã Trà Dương, Trà Giang, Trà Sơn và thị trấn Trà My, với diện tích 130,6km², dân số hơn 20.000 người. Sau khi sắp xếp, khối lượng công việc ở cơ sở tăng lên trong khi nhân lực, hạ tầng công nghệ và kỹ năng số chưa đồng đều.

Trước thực tế đó, Đảng ủy xã chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đổi mới công tác giáo dục chính trị và đẩy mạnh chuyển đổi số.

Tại Chi bộ Trường Tiểu học Kim Đồng, trước đây các buổi sinh hoạt dù bảo đảm đúng quy định nhưng còn nặng tính hành chính, việc liên hệ thực tiễn chưa sâu và trao đổi giữa các đảng viên còn hạn chế.

Chi bộ từng bước gắn nội dung sinh hoạt với nhiệm vụ chuyên môn của nhà trường, lồng ghép giáo dục truyền thống qua các chuyến trải nghiệm tại những địa chỉ đỏ. Trong đó, có buổi sinh hoạt ôn lại truyền thống được tổ chức tại khu di tích Vườn cam Chu Huy Mân.

Theo ông Trần Ngọc Mẫn, Bí thư Chi bộ, cách làm mới này giúp đảng viên tham gia tích cực, mạnh dạn thảo luận và liên hệ sát hơn với nhiệm vụ của bản thân.

Chi bộ Trường Tiểu học Kim Đồng sinh hoạt tại Vườn cam Chu Huy Mân. Ảnh: HỒNG LÊ

Học nghị quyết từ những việc của địa phương

Ở các chi bộ khu dân cư, việc học tập nghị quyết cũng được tổ chức theo nhiều hình thức gần gũi, linh hoạt như: các hội thi tìm hiểu nghị quyết tại thôn tạo không khí giao lưu sôi nổi; nội dung khó nhớ được chuyển hóa thành câu hỏi, tình huống để đảng viên cùng thảo luận. Điển hình như tại Chi bộ thôn Đàng Bộ với hội thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Hội thi Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp của Chi bộ thôn Đàng Bộ. Ảnh: HỒNG LÊ

Ông Trương Kim Thanh, đảng viên, nguyên Bí thư Chi đoàn thôn Lâm Bình Phương và hiện là Trưởng thôn Trà Sơn - nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, cho rằng việc học nghị quyết dễ tiếp thu hơn khi gắn liền với thực tiễn địa phương, có ví dụ cụ thể và khuyến khích trao đổi hai chiều.

Theo ông Thanh, điều quan trọng sau mỗi buổi học không chỉ là nắm chắc nghị quyết, mà phải biết vận dụng vào thực tế, gần dân, lắng nghe nhân dân và nêu gương trong công việc.

Sinh hoạt chính trị tại Chi bộ thôn Lâm Bình Phương. Ảnh: HỒNG LÊ

Từ việc hỗ trợ đảng viên lớn tuổi làm quen với Sổ tay đảng viên điện tử, đổi mới cách sinh hoạt tại chi bộ trường học, tổ chức hội thi sôi nổi ở thôn đến cán bộ thôn trẻ nỗ lực đưa nghị quyết vào thực tế..., những chuyển biến tại Trà My cho thấy sự đổi mới trong công tác xây dựng Đảng, bắt đầu từ các việc làm cụ thể.

Sau giờ hành chính, những cán bộ cơ sở lại tiếp tục về thôn, đến tường nhà hướng dẫn đảng viên sử dụng điện thoại để đọc văn bản, nắm vững nội dung mới. Từ đó, từng bước gắn việc học tập nghị quyết với công việc thường nhật của mình.