Hòa An đồng lòng chuyển đổi số

UBND xã và Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số của xã hòa An xác định đầu tư hạ tầng, nâng cao năng lực số và đẩy mạnh tuyên truyền là những nhiệm vụ trọng tâm. Cùng với việc bổ sung trang thiết bị phục vụ hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công, xã khảo sát các khu vực còn hạn chế về sóng viễn thông, tạo điều kiện để người dân tiếp cận, khai thác dữ liệu và sử dụng các dịch vụ số thuận tiện.

Nâng cao năng lực số cho cán bộ, người dân được địa phương chú trọng. Xã ban hành kế hoạch về chuyển đổi số, cán bộ số và công dân số; tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ năng sử dụng công nghệ cho cán bộ và người dân. Qua đó từng bước hình thành thói quen ứng dụng công nghệ trong công việc, giao dịch hành chính và đời sống.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, chuyển đổi số được thể hiện bằng những việc làm cụ thể. Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính được tiếp nhận, hướng dẫn hồ sơ và hỗ trợ thực hiện các thao tác trên môi trường điện tử. Từ đăng nhập Cổng Dịch vụ công, kê khai thông tin, nộp hồ sơ trực tuyến đến theo dõi quá trình giải quyết, cán bộ hướng dẫn từng bước để người dân có thể tự thực hiện. Những người chưa thành thạo điện thoại thông minh, việc hướng dẫn được thực hiện phù hợp với khả năng của từng người.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hòa An hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến.

Theo Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hòa An Ban Lê Thùy, đối với người dân chưa quen với môi trường số, đơn vị hỗ trợ cách nộp hồ sơ trực tuyến, hướng dẫn kê khai thông tin. Bên cạnh đó, Trung tâm linh hoạt hỗ trợ người dân ngoài phạm vi trụ sở, đối với những trường hợp đặc biệt, cán bộ trực tiếp đến nhà hoặc tư vấn qua điện thoại để người dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và thực hiện thủ tục thuận tiện.

Không dừng ở lĩnh vực hành chính công, chuyển đổi số đang từng bước triển khai trong hoạt động của các tổ chức Đảng ở cơ sở. Tại các buổi sinh hoạt chi bộ, đảng viên sử dụng điện thoại thông minh để truy cập, cập nhật tài liệu thông qua Sổ tay đảng viên điện tử. Cách làm này góp phần đổi mới phương thức sinh hoạt, giúp thông tin được chuyển tải kịp thời.

Ông Trung Cao Cần, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng xóm Dã Hương cho biết: Chi bộ ứng dụng công nghệ số vào sinh hoạt định kỳ, đảng viên được cập nhật Sổ tay đảng viên điện tử đạt khoảng 97%. Các nội dung, chương trình sinh hoạt đều được thông qua Sổ tay điện tử, thuận tiện, nhanh chóng.

Từ ứng dụng VNeID, VSSID đến các dịch vụ công trực tuyến, mỗi thành viên tổ chuyển đổi số cộng đồng vừa là người hướng dẫn, vừa là cầu nối giữa chính quyền với người dân. Khi một người biết sử dụng, họ có thể hướng dẫn cho người thân; một hộ gia đình tiếp cận công nghệ sẽ tạo thêm cơ hội để những hộ khác cùng tham gia. Thực tế tại xã Hòa An cho thấy, chuyển đổi số muốn thành công cần sự phối hợp đồng bộ của nhiều lực lượng. Cấp ủy, chính quyền định hướng và tạo điều kiện về hạ tầng; các cơ quan chuyên môn, Trung tâm Phục vụ hành chính công trực tiếp hỗ trợ; các chi bộ, đoàn thể và tổ chuyển đổi số cộng đồng đưa công nghệ đến gần người dân. Việc phát huy vai trò của lực lượng tại cơ sở giúp công tác tuyên truyền trở thành những hoạt động cụ thể, gắn với nhu cầu thực tế của từng người dân, từng khu dân cư.

Phó Chủ tịch UBND xã Hòa An Lê Văn Hùng cho biết: Thời gian tới, xã tiếp tục kiện toàn các tổ chuyển đổi số cộng đồng xóm, tổ chức tập huấn cho các thành viên; đầu tư cơ sở hạ tầng để nâng cao chất lượng phục vụ của Trung tâm Phục vụ hành chính công và năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức, đáp ứng tốt hơn yêu cầu giải quyết công việc, phục vụ người dân.