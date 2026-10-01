Bộ Ngoại giao hỗ trợ doanh nghiệp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

Tại họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao ngày 1/10, trước câu hỏi về cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam bảo vệ thương hiệu và quyền sở hữu trí tuệ khi mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, Việt Nam luôn nỗ lực và có các chính sách nhằm bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cả ở trong nước và nước ngoài.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng chủ trì họp báo

Theo Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng, các cơ quan chức năng của Việt Nam, trong đó có Bộ Ngoại giao, luôn phối hợp với các cơ quan liên quan của các nước để cùng có những đánh giá khách quan, cân bằng về những nỗ lực bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam cho các doanh nghiệp.

Đồng thời, Việt Nam cũng tham gia các cuộc trao đổi nhằm làm rõ những chính sách, quy định trong việc bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ, qua đó góp phần xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch tại Việt Nam.

Việc trao đổi, phối hợp với các cơ quan liên quan của nước ngoài cũng là một trong những nội dung được triển khai nhằm làm rõ những chính sách của Việt Nam trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ.

Đối với hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp từ bên ngoài lãnh thổ Việt Nam, bà Phạm Thu Hằng khẳng định, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài luôn làm việc với cơ quan sở tại và tìm hiểu những thông tin liên quan.

“Các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài luôn làm việc với các cơ quan sở tại và tìm hiểu những thông tin liên quan để thông tin lại cho các doanh nghiệp, các cá nhân Việt Nam và các tổ chức liên quan của Việt Nam, để bảo đảm cao nhất việc tuân thủ, bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ”, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nhấn mạnh.

Theo thông tin được Bộ Ngoại giao chia sẻ, hoạt động của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tập trung vào việc làm việc với cơ quan sở tại, tìm hiểu và chuyển tải thông tin liên quan tới doanh nghiệp, cá nhân và tổ chức Việt Nam, qua đó hỗ trợ việc tuân thủ và bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ khi hoạt động ở nước ngoài.