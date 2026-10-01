Đẩy mạnh tiến độ chuyển đổi số trong hoạt động tố tụng hình sự

Chiều 1/10, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã làm việc với các đơn vị chức năng về tiến độ triển khai thực hiện Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 10/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Chuyển đổi số trong hoạt động tố tụng hình sự và thi hành án hình sự” (Đề án 422) và Kế hoạch số 287 của Bộ Công an. Dự buổi làm việc có các đồng chí Cục trưởng, Thủ trưởng các đơn vị chức năng.

Thực hiện Đề án 422, các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao… đã xây dựng, ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật, quy trình thực hiện.

Về phía Bộ Công an, hiện Văn phòng Cơ quan CSĐT đã chủ trì hoàn thành xây dựng Khung kiến thức dữ liệu, từ điển dữ liệu dùng chung trong hoạt động tố tụng hình sự và thi hành án hình sự. Hội đồng thẩm định đã thông qua. Văn phòng Cơ quan CSĐT đang hoàn thiện hồ sơ, báo cáo lãnh đạo Bộ duyệt, ký ban hành để làm cơ sở thống nhất dữ liệu, kết nối và chia sẻ thông tin giữa các bộ, ngành.

Về xây dựng, nâng cấp các phần mềm gồm: phần mềm điều tra hình sự; phần mềm quản lý thi hành án hình sự; phần mềm quản lý công tác tạm giữ, tạm giam; nền tảng Quản lý hình sự ngành Kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân…, các đơn vị chủ trì đã tích cực đẩy nhanh tiến độ, đạt được nhiều kết quả.

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Một số đại biểu báo cáo tại phiên họp.

Tại buổi làm việc, đại diện các đơn vị đã báo cáo tiến độ thực hiện, những nội dung nào đã làm được, chưa làm được, nêu rõ các nguyên nhân, đề xuất biện pháp khắc phục…

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long yêu cầu các đơn vị, theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, thực hiện nghiêm kế hoạch, đảm bảo đúng tiến độ. “Đây là đề án rất quan trọng, khi thực hiện được sẽ làm thay đổi cơ bản phương thức hoạt động của cơ quan CSĐT, của lực lượng Cảnh sát từ hoạt động nghiệp vụ đến điều tra, tố tụng. Bên cạnh đó còn đánh giá được trình độ nghiệp vụ, các chỉ tiêu công tác của từng đơn vị, từng cán bộ, chiến sĩ”, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long nhấn mạnh. Đồng thời, đơn vị chức năng phải nghiên cứu tham mưu cho lãnh đạo Bộ thay đổi căn bản phương thức hoạt động nghiệp vụ, quản trị theo kết quả. Từ đó, thúc đẩy động lực của sự phát triển, sự cố gắng, phấn đấu của từng cán bộ, đơn vị.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long giao nhiệm vụ với các mốc thời gian cụ thể cho từng đơn vị, yêu cầu phải làm ngay, đáp ứng yêu cầu thực tế đặt ra.

Đồng chí Thứ trưởng nêu rõ, phải hoàn thành bằng được nền tảng cho toàn bộ Cơ quan CSĐT, kết nối công tác thi hành án, tạm giam, tạm giữ trong và ngoài lực lượng CAND; phải định danh từng bộ hồ sơ, từ chi tiết đến tổng hợp, lưu ý nghiên cứu quy trình nghiệp vụ tỉ mỉ. Từ đó, phân loại tài liệu nào mật, tài liệu nào công khai, khi nào mật, khi nào công khai… để có cách bảo mật, quản lý; phải tăng cường biện pháp xác thực, định danh con người.

“Phải đảm bảo quy trình hoàn thiện từ tiếp nhận, phân công giải quyết, phê duyệt các quyết định, các báo cáo, thẩm quyền được nhận báo cáo để chỉ đạo và theo các luồng nghiệp vụ trên môi trường điện tử. Phải đảm bảo các chức năng phân tích, đánh giá, tham mưu phục vụ điều hành”, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long nhấn mạnh.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long giao nhiệm vụ với các mốc thời gian cụ thể cho từng đơn vị, yêu cầu phải làm ngay, đáp ứng yêu cầu thực tế đặt ra. Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, đây là công trình quan trọng hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 – 20/7/2027)…