Chi bộ Đặc khu Hoàng Sa kết nạp hai đảng viên mới

Cấp ủy Chi bộ Đặc khu Hoàng Sa trao quyết định kết nạp Đảng cho hai quần chúng ưu tú Nguyễn Văn Hiệu và Võ Thị Thùy Dung. Ảnh: HOÀNG SA

Sau khi chi bộ công bố các quyết định kết nạp Đảng, hai đảng viên mới lần lượt thực hiện lời tuyên thệ trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc và trước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh; thể hiện quyết tâm tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đảng viên.

Bí thư Chi bộ Đặc khu Hoàng Sa Trần Trung Sơn chúc mừng hai đảng viên mới được kết nạp vào Đảng; đồng thời đề nghị các đảng viên tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu trong công tác và sinh hoạt Đảng; chấp hành nghiêm Điều lệ Đảng, nguyên tắc tổ chức và kỷ luật của Đảng; không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và tiếp tục phấn đấu để được công nhận đảng viên chính thức theo quy định.

Chi bộ Đặc khu Hoàng Sa được thành lập và đi vào hoạt động từ 1/7/2025. Đến nay, chi bộ có 7 đảng viên chính thức và 2 đảng viên dự bị.