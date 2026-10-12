Chung sức vì cuộc sống bình yên

Đại diện Đồn Công an Khu công nghiệp Nhơn Trạch ký kết với các đơn vị thực hiện mô hình Kết nối bình yên khu công nghiệp. Ảnh: C.T.V

Trước thực tế đó, lực lượng công an đã phối hợp với chính quyền, doanh nghiệp (DN), đoàn thể và nhân dân xây dựng nhiều mô hình tự quản về ANTT, qua đó phát huy vai trò của cộng đồng trong phát hiện, phòng ngừa và giải quyết các vấn đề về ANTT.

Từ những địa bàn có nguy cơ phát sinh phức tạp

Thực tế công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong thời gian qua cho thấy, tội phạm về trật tự xã hội vẫn tập trung tại các địa bàn trọng điểm, khu vực đông dân cư. Vấn đề đặt ra không chỉ là phát hiện, xử lý tội phạm mà phải chủ động phòng ngừa từ cơ sở. Đáp ứng yêu cầu này, nhiều mô hình tự quản về ANTT được xây dựng tại các địa bàn.

Tại phường Hố Nai, nơi có đông công nhân, người lao động thuê trọ, Công an phường vừa ra mắt mô hình Khu nhà trọ an toàn về ANTT, không vi phạm pháp luật. Mục tiêu của mô hình là nâng cao trách nhiệm của chủ cơ sở và người thuê trọ, chủ động phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; đồng thời phối hợp xử lý các vấn đề về ANTT, cư trú và phòng cháy, chữa cháy.

Trong khi đó, tại địa bàn tập trung các khu công nghiệp (KCN) ở phường Nhơn Trạch, Đồn Công an KCN Nhơn Trạch phối hợp với các DN và Công đoàn cơ sở thành lập tổ tự quản về ANTT và mô hình Kết nối bình yên KCN. Thông qua các mô hình này nhằm phát huy vai trò tự quản của DN và người lao động, qua đó phát hiện, phòng ngừa và giải quyết mâu thuẫn ngay từ cơ sở. Bên cạnh đó, các mô hình cũng nhằm kết nối giữa lực lượng công an với Ban Quản lý các KCN, DN và lực lượng bảo vệ DN. Từ đó thiết lập các kênh trao đổi thông tin 2 chiều về các vấn đề liên quan đến ANTT, giúp lực lượng công an xử lý sớm các vấn đề phát sinh.

Không chỉ ở khu dân cư và DN, công tác phòng ngừa còn được triển khai theo từng nhóm xã hội. Tại phường Bảo Vinh, mô hình Giáo xứ, giáo họ bình an, không ma túy được thành lập tại giáo xứ Bàu Cối với sự tham gia của chính quyền, công an, các ban, ngành, đoàn thể, linh mục, ban hành giáo và giáo dân. Thông qua mô hình nhằm tuyên truyền pháp luật, vận động giáo dân nâng cao cảnh giác, tố giác tội phạm và trao đổi thông tin liên quan đến ANTT.

Hay tại xã Bom Bo, với mô hình Khu dân cư tự quản, an toàn, không ma túy, người dân được vận động thực hiện “tự phòng, tự quản”, tham gia phòng, chống tội phạm, ma túy, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Những mô hình trên đã tạo cầu nối giữa lực lượng công an với các tổ chức, đơn vị, DN, nhà trường và người dân để cùng tham gia nắm bắt tình hình, giải quyết các vấn đề ngay từ địa bàn cơ sở.

Tại 95 phường, xã trên địa bàn thành phố hiện có hàng trăm mô hình tự quản về ANTT. Trong đó có 7 mô hình hoạt động tiêu biểu được Bộ Công an nhân rộng toàn quốc như: Mô hình Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải về ANTT trong khu dân cư, trường học, DN; mô hình Camera an ninh...

Để mỗi người dân cùng giữ gìn an ninh trật tự

Tại buổi làm việc với các đồn công an KCN và Đồn Công an Cảng hàng không quốc tế Long Thành vào giữa tháng 8-2026, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố yêu cầu: Lực lượng công an tại các KCN phải chủ động nắm chắc tình hình từ cơ sở, nhất là hoạt động sản xuất, kinh doanh, quan hệ lao động, tranh chấp, khiếu kiện và những yếu tố có thể tác động đến an ninh; kịp thời tham mưu giải quyết ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng, phức tạp. Đồng thời phải phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý các KCN, khu kinh tế thành phố, chính quyền địa phương và DN trong bảo đảm ANTT.

Tiếp tục chỉ đạo các nội dung nêu trên, tại Hội nghị sơ kết công tác quý III-2026, Giám đốc Công an thành phố yêu cầu công an các đơn vị, địa phương xác định phòng, chống tội phạm là lĩnh vực đặc biệt quan trọng, phải tập trung chỉ đạo; quản lý chặt địa bàn, đối tượng, phấn đấu kéo giảm 10% số vụ phạm tội về trật tự xã hội, giữ vững các xã, phường không ma túy; tập trung điều tra, khám phá các đường dây, ổ nhóm, đối tượng chuyên nghiệp gây bức xúc trong nhân dân.

Lãnh đạo Công an thành phố yêu cầu lực lượng công an phải hướng mạnh hoạt động về cơ sở, gần dân, sát với dân; khai thác hiệu quả các kênh tiếp nhận phản ánh, đối thoại và nền tảng số. Công an cấp xã phải chủ động giải quyết ngay từ cơ sở những vấn đề thuộc thẩm quyền.

Theo Công an thành phố, hiệu quả của các mô hình ANTT phải được đo bằng khả năng nắm tình hình, tiếp nhận thông tin, giải quyết mâu thuẫn và ngăn ngừa vụ việc phát sinh. Mỗi mô hình cần có người chịu trách nhiệm, quy chế phối hợp rõ ràng, duy trì trao đổi thông tin thường xuyên và được kiểm tra, đánh giá để điều chỉnh phù hợp.

Với địa bàn rộng, dân cư đông, nhiều KCN, khu nhà trọ và tốc độ đô thị hóa nhanh, thành phố không thể chỉ trông chờ vào lực lượng công an trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm. Việc xây dựng các mô hình tại các địa bàn sẽ vận động được sự chung tay của toàn xã hội cùng tham gia vào công tác giữ gìn ANTT.

Khi người dân biết cách phòng ngừa, chủ động cung cấp thông tin; DN quan tâm đến ANTT; nhà trường và gia đình cùng quản lý, giáo dục học sinh; các tổ chức, đoàn thể cùng tham gia giải quyết những vấn đề phát sinh, công tác phòng ngừa sẽ được thực hiện sớm và hiệu quả hơn. Đó cũng là nền tảng để xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, góp phần giữ bình yên cho từng khu dân cư, từng DN và từng gia đình trên địa bàn Đồng Nai.