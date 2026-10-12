Công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ hữu sông Chu tại xã Lam Sơn

Ảnh minh họa. Đoạn Đê hữu sông Chu, đoạn từ K37+700 đến K38+025.

Theo quyết định, do ảnh hưởng của mưa lũ, đặc biệt là đợt mưa lớn từ ngày 13 đến 19/9/2026, bờ hữu sông Chu tại khu vực thôn 8, xã Lam Sơn xảy ra sạt lở nghiêm trọng với chiều dài khoảng 650m. Mực nước đỉnh lũ tại Trạm Thủy văn Bái Thượng đạt 17,59m, thấp hơn mức báo động III là 0,41m.

Khu vực sạt lở có cung sạt đứng thành, chiều cao từ mép nước đến mặt bãi trung bình từ 10-15m; sạt lở lấn sâu vào bãi từ 10-15m, có nơi trên 30m, làm mất khoảng 19.500m2 đất. Điểm sạt lở gần nhất đã áp sát công trình, nhà ở của người dân, khiến 2 hộ với 13 nhân khẩu phải sơ tán đến nơi an toàn. Hiện có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến 37 hộ với 165 nhân khẩu tại thôn 8.

Tình trạng sạt lở vẫn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục ảnh hưởng đến 9.750m2 đất sản xuất nông nghiệp, các hộ dân sinh sống phía trong, trường học, đường giao thông và những công trình hạ tầng khác trong khu vực.

Để ứng phó với tình huống khẩn cấp, Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND xã Lam Sơn khẩn trương triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người và tài sản; tổ chức trực, theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở; rào chắn, cắm biển cảnh báo, thông tin để người dân chủ động phòng tránh, tuyệt đối không cho người đi vào khu vực nguy hiểm, nhất là khi xảy ra mưa lũ.

Địa phương có trách nhiệm xây dựng, phê duyệt và triển khai phương án ứng phó theo phương châm “bốn tại chỗ”; chủ động di dời, sơ tán các hộ dân đến nơi an toàn, bảo đảm nhu yếu phẩm thiết yếu và không để người dân tự ý quay trở về khi chưa bảo đảm an toàn. Đồng thời, tiếp tục thực hiện các biện pháp gia cố phù hợp nhằm hạn chế ảnh hưởng của sạt lở.

Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở: Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Y tế, Tài chính cùng các đơn vị liên quan hỗ trợ, hướng dẫn địa phương triển khai nhiệm vụ cấp bách theo chức năng, thẩm quyền.

Về giải pháp lâu dài, UBND xã Lam Sơn có trách nhiệm khảo sát, đánh giá hiện trạng, mức độ ảnh hưởng để xây dựng phương án xử lý phù hợp, hiệu quả, bảo đảm an toàn bền vững, tránh dàn trải, lãng phí; nghiên cứu phương án di dời, tái định cư nếu phù hợp. Trường hợp vượt quá khả năng cân đối nguồn lực, địa phương báo cáo, đề xuất Sở Tài chính xem xét, tham mưu hỗ trợ kinh phí theo quy định.