Hội nghị trực tuyến toàn quốc về chuẩn bị tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Ninh Bình.

Đồng chí Trần Song Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Ninh Bình.

Đồng chí Trần Song Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Ninh Bình. Cùng dự có các đồng chí: Đinh Văn Tiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; Phạm Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Ninh Bình; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Ninh Bình.

Báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động, đại diện Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cho biết, Bộ đã tham mưu, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 35/CT-TTg xác định gắn kết các ngày từ 18/11 đến 24/11 thành Tuần Văn hóa đại đoàn kết dân tộc tại cộng đồng dân cư; phát huy vai trò chủ thể của người dân, giảm tính hành chính, tăng trải nghiệm, sáng tạo, thụ hưởng.

Bộ cũng đã ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 và công văn hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch hoặc lồng ghép các hoạt động hưởng ứng, trong đó xác định rõ nội dung, trách nhiệm, tiến độ, sản phẩm, đầu mối và nguồn lực. Bộ đang xây dựng bộ nhận diện Ngày Văn hóa Việt Nam; hoàn thiện các điều kiện để đưa nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam vào sử dụng.

Đối với công tác chuẩn bị một số hoạt động điểm nhấn, tiêu biểu, đặc biệt là Hội nghị Văn hóa toàn quốc, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đang hoàn thiện nội dung, chương trình, phương án tổ chức trong tháng 11, nhằm đánh giá kết quả phát triển văn hóa, con người và triển khai chủ trương của Đảng; đề xuất nhiệm vụ, giải pháp trong giai đoạn mới.

Ngoài ra, các hoạt động phong phú, đặc sắc cũng được diễn ra trong dịp này như: chương trình nghệ thuật đặc biệt, triển lãm nghệ thuật, tuần phim, chương trình Thanh âm Việt Nam, chiến dịch truyền thông Hành trình trải nghiệm Văn hóa Việt 2026, công bố nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam…

Đối với công tác triển khai tại địa phương, đến nay, đã ghi nhận 32/34 tỉnh, thành phố ban hành kế hoạch hoặc văn bản chỉ đạo tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 hoặc giai đoạn 2026-2030. Các địa phương cơ bản bám sát Quyết định số 1111/QĐ-TTg và hướng dẫn của Trung ương, chủ động lựa chọn hoạt động phù hợp bản sắc, điều kiện, nguồn lực và nhu cầu của nhân dân...

Các nhóm hoạt động chủ yếu tại địa phương gồm: thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan và truyền thông số; tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch; bảo tồn, phát huy di sản, phát triển văn hóa đọc và giáo dục văn hóa; biểu dương, nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong bảo tồn di sản, văn hóa đọc, môi trường văn hóa, phục vụ nhân dân. Hoàn thiện nhiệm vụ của Bộ, bộ nhận diện và các hoạt động trọng tâm; công bố Bản đồ số Văn hóa Việt Nam ngày 1/11/2026; xây dựng, vận hành Kho dữ liệu văn hóa số quốc gia; cung cấp tài liệu, hướng dẫn, hỗ trợ địa phương.

Trong thời gian tới, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch khẳng định sẽ tiếp tục hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp; phối hợp tháo gỡ khó khăn, báo cáo Chính phủ vấn đề cần chỉ đạo.

Để Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức hiệu quả, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị Mặt trận Tổ quốc phối hợp tổ chức các hoạt động tại cộng đồng; các cơ quan tuyên truyền tăng cường thông tin về ý nghĩa của sự kiện, các hoạt động phục vụ nhân dân và những mô hình hiệu quả; các địa phương hoàn thiện kế hoạch, bố trí nguồn lực, lựa chọn chủ đề, điểm nhấn mang bản sắc địa phương, tạo điều kiện để người dân tham gia sáng tạo và thụ hưởng các giá trị văn hóa.

Đặc biệt, để người dân nắm được đầy đủ thông tin về các sự kiện, tham gia và thụ hưởng các hoạt động văn hóa, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực tiếp quan tâm, chỉ đạo; phân công lãnh đạo phụ trách, cơ quan văn hóa làm đầu mối, làm rõ trách nhiệm của các sở, ngành, cấp xã và duy trì phối hợp thường xuyên.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về việc rà soát tiến độ chuẩn bị, công tác phối hợp và nội dung các hoạt động dự kiến tổ chức trong Tuần Văn hóa Đại đoàn kết dân tộc, từ ngày 18 đến 24/11/2026. Đồng thời, nêu những vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ nhằm bảo đảm các hoạt động được triển khai đồng bộ, đúng tiến độ, thiết thực và hiệu quả.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đánh giá cao và ghi nhận ý kiến phát biểu và sự chuẩn bị chu đáo của các địa phương về công tác chuẩn bị tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026. Do thời gian chuẩn bị không còn nhiều, trong khi khối lượng công việc lớn, vì vậy, các bộ, ngành Trung ương cần sớm có hướng dẫn cụ thể để địa phương chủ động triển khai thực hiện, bảo đảm tiến độ và chất lượng theo yêu cầu đề ra.

Đề nghị các bộ, ngành, địa phương nâng cao nhận thức, tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thiết thực, an toàn, tiết kiệm, lấy người dân làm chủ thể sáng tạo và thụ hưởng, tạo dấu ấn riêng và sức lan tỏa lâu dài. Đồng thời, huy động nguồn lực xã hội, bảo đảm các thiết chế văn hóa, du lịch, di tích lịch sử mở cửa phục vụ nhân dân.

Các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, tổ chức trang trí khánh tiết tại khu vực đô thị, trung tâm thương mại, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong nhân dân; các cơ sở giáo dục tăng cường tổ chức hoạt động trải nghiệm, giúp học sinh hiểu rõ vai trò, ý nghĩa của văn hóa và nâng cao ý thức bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.