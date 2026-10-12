Lắng nghe dân: Cầu nối chính quyền và đồng bào ở Lâm Đồng

Lắng nghe người dân ở cơ sở nói nhiều hơn

Những ngày cuối tháng 9, chị Yuk Se K’Yên tranh thủ sắp xếp việc nhà và có mặt tại hội trường thôn Nâm Rơ Mai, xã Đam Rông 2 (Lâm Đồng) từ sớm để phát biểu ý kiến về nhiều vấn đề đang tồn tại ở địa phương với các cán bộ, lãnh đạo xã.

Người dân ý kiến với lãnh đạo xã Đam Rông 2.

Chị cũng là một trong những người đầu tiên đứng lên phát biểu tại diễn đàn Tháng lắng nghe dân nói. Những điều chị chia sẻ rất gần với cuộc sống: công tác quản lý, nhất là an ninh trật tự.

Theo chị, tình trạng học sinh tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, vượt ẩu và những vấn đề có thể ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương. “Chúng tôi cảm thấy vui khi thường xuyên được gặp gỡ, trực tiếp trao đổi ý kiến với chính quyền địa phương như thế này”, chị K’Yên cho hay.

Không chỉ phản ánh những điều còn băn khoăn, người dân cũng có dịp nghe chính quyền thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, những công việc đang được triển khai và những vấn đề địa phương còn khó khăn.

Diễn đàn Tháng lắng nghe dân nói tại thôn Nâm Rơ Mai

Đam Rông 2 là địa bàn miền núi có 24 thành phần dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 64% dân số toàn xã. Đây là đặc điểm quan trọng đặt ra yêu cầu đối với công tác quản lý, điều hành và tổ chức các hoạt động tiếp xúc, đối thoại giữa chính quyền với Nhân dân.

Với một địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số, việc lắng nghe người dân không chỉ dừng ở tiếp nhận kiến nghị chung mà còn cần đi sâu vào những vấn đề cụ thể tác động đến đời sống từng hộ gia đình, từng cộng đồng dân cư. Những nội dung như điều kiện đi lại, sản xuất, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, tiếp cận thủ tục hành chính và thực hiện chính sách an sinh đều cần được xem xét từ thực tế từng địa bàn, thay vì chỉ nhìn nhận trên phương diện quản lý chung.

Đặc biệt, khi dân cư phân bố thành nhiều cụm trên địa bàn rộng, việc tổ chức các buổi gặp gỡ ngay tại thôn, tiểu khu tạo thêm cơ hội để người dân trực tiếp nêu ý kiến, trao đổi với cán bộ phụ trách và lực lượng chức năng. Qua đó, chính quyền có điều kiện tiếp nhận thông tin cụ thể hơn về những vấn đề nảy sinh trong cộng đồng, đồng thời giải thích những nội dung người dân còn băn khoăn.

Tuy nhiên, hiệu quả của một diễn đàn không chỉ nằm ở số lượng người tham dự hay số ý kiến được ghi nhận, mà còn ở việc những kiến nghị sau đó được xử lý đến đâu, trách nhiệm thuộc về cơ quan nào và người dân có nhận được phản hồi hay không. Đây cũng là yêu cầu quan trọng để hoạt động lắng nghe thực sự trở thành một kênh đối thoại hai chiều giữa chính quyền với người dân, trong đó có đồng bào dân tộc thiểu số.

Tại buổi gặp gỡ bà con ở thôn Nâm Rơ Mai, ông Trương Văn Sáng - Chủ tịch UBND xã Đam Rông 2 thông tin về những điểm sáng trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ông cũng trao đổi về những vướng mắc cần tháo gỡ, trong đó có vấn đề giao thông tại thôn.

Nâm Rơ Mai hiện là thôn rộng nhất của xã Đam Rông 2, bao gồm cả 2 Tiểu khu 176 và 179. Dân cư sống thành từng cụm phân tán dọc quốc lộ 27. Chính vì thế một số công trình đầu tư công trên địa bàn chuẩn bị được triển khai, kỳ vọng tạo thuận lợi hơn cho sinh hoạt và sản xuất của người dân. Tuy nhiên, để các công trình phát huy hiệu quả, theo ông Sáng, rất cần sự chung tay, đồng lòng của người dân.

“Điều cần lắng nghe là những góp ý thẳng thắn của người dân về công tác chỉ đạo, điều hành, giải quyết thủ tục hành chính và thái độ phục vụ của cán bộ. Khi có niềm tin, người dân sẽ mạnh dạn trao đổi, cùng chính quyền tháo gỡ khó khăn”, ông Sáng chia sẻ.

Đồng hành cùng bà con

Tháng lắng nghe dân nói được Ủy ban MTTQ Việt Nam và Công an xã Đam Rông 2 triển khai trong tháng 8 và tháng 9/2026 tại 8/8 thôn cùng các Tiểu khu 176, 179 và Tây Sơn.

Tại diễn đàn, lực lượng công an xã Đam Rông 2 cũng trực tiếp trao đổi với người dân về công tác bảo đảm an ninh trật tự. Thiếu tá Trần Văn Hà - Phó Trưởng Công an xã Đam Rông 2 cho biết, lực lượng công an sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát. Đồng thời, khuyến cáo người dân khi phát hiện vấn đề phát sinh có thể liên hệ kịp thời với lực lượng tại chỗ hoặc bộ phận một cửa của Công an xã. Mỗi người dân là một kênh thông tin giúp lực lượng chức năng nắm bắt tình hình, phòng ngừa tội phạm ngay từ cơ sở.

Theo Thiếu tá Hà, khi ý kiến từ cơ sở được tiếp nhận, phản hồi và theo dõi đến cùng, diễn đàn không dừng ở việc lắng nghe mà trở thành cầu nối giúp chính quyền gần dân, sát dân hơn. Qua đó, người dân có thêm cơ hội tham gia xây dựng chính quyền địa phương.

Bà Nguyễn Thị Trang - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đam Rông 2 nói rằng, qua thực tế triển khai tại các thôn, cụm dân cư, đặc biệt là các tiểu khu, diễn đàn đã góp phần đưa tiếng nói của người dân đến gần hơn với các cấp chính quyền.

Tại đây, người dân trực tiếp góp ý về việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời phản ánh những vấn đề liên quan đến đất đai, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và chính sách an sinh.

“Ý kiến người dân được ghi nhận, giải đáp tại chỗ; những vấn đề cần xử lý tiếp được Ủy ban MTTQ Việt Nam xã theo dõi, giám sát kết quả giải quyết. Các đề xuất, sáng kiến của người dân cũng là nguồn thông tin để địa phương điều chỉnh cách làm phù hợp thực tế”, bà Trang cho biết thêm.

Việc người dân chủ động cung cấp thông tin có ý nghĩa thiết thực trong nắm tình hình, phòng ngừa tội phạm từ cơ sở. Đối với địa bàn có nhiều thành phần dân tộc cùng sinh sống, sự phối hợp giữa chính quyền, lực lượng chức năng và cộng đồng dân cư càng cần được duy trì thường xuyên, dựa trên sự trao đổi thông tin và trách nhiệm của các bên.

Qua các diễn đàn, chính quyền xã Đam Rông 2 có thêm kênh tiếp nhận ý kiến trực tiếp từ người dân, còn người dân có cơ hội phản ánh những vấn đề đang tác động đến cuộc sống của mình. Để cầu nối ấy ngày càng phát huy hiệu quả, điều quan trọng là mỗi kiến nghị cần được xem xét đúng thẩm quyền, có hướng giải quyết rõ ràng và được thông tin trở lại với người dân.

Bởi với người dân, trong đó có đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng miền núi, giá trị của việc lắng nghe không chỉ nằm ở một buổi đối thoại cởi mở, mà còn ở việc những điều họ phản ánh được chính quyền quan tâm, giải quyết và tạo ra chuyển biến thiết thực trong đời sống.