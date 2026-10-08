Các đối tượng bị bắt cùng tang vật và phương tiện gây án.

Các đối tượng, gồm: B.M.K. (2010); N.Đ.B.N. (2010) và T.V.T. (2008, cùng trú xã Hà Nha, Đà Nẵng). Bước đầu, các đối tượng khai nhận đã bàn bạc, rủ nhau đi trộm cắp tài sản. Khi đến trước số 159- Tôn Đản, thấy xe mô-tô Yamaha Exciter BKS 92HA-099.04 không có người trông coi nên dắt trộm. Tuy nhiên, chưa kịp tẩu thoát thì bị tổ tuần tra Công an phường An Khê bắt giữ. Hiện. Công an phường An Khê đang điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.