Chưa kịp tẩu thoát
Quá trình tuần tra phòng, chống tội phạm trên địa bàn, lúc 1 giờ ngày 6-10, lực lượng Công an phường An Khê (TP Đà Nẵng) phát hiện 3 thanh niên có biểu hiện nghi vấn tại trước số 159- Tôn Đản nên tiến hành kiểm tra.
Các đối tượng, gồm: B.M.K. (2010); N.Đ.B.N. (2010) và T.V.T. (2008, cùng trú xã Hà Nha, Đà Nẵng). Bước đầu, các đối tượng khai nhận đã bàn bạc, rủ nhau đi trộm cắp tài sản. Khi đến trước số 159- Tôn Đản, thấy xe mô-tô Yamaha Exciter BKS 92HA-099.04 không có người trông coi nên dắt trộm. Tuy nhiên, chưa kịp tẩu thoát thì bị tổ tuần tra Công an phường An Khê bắt giữ. Hiện. Công an phường An Khê đang điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/chua-kip-tau-thoat-post359101.html